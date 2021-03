Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 23 de marzo

8:00 Mejoran las temperaturas en Castilla y León

Las temperaturas siguen mejorando levemente en Castilla y León. Parece que la primavera está cada vez más cerca, aunque algunos termómetros seguiran en las zonas montañosas por debajo de los 0 grados en las primeras horas del día.

Resumen 22 de marzo

Castilla y León seguirá teniendo un Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. La moción de censura presentada por el PSOE para desalojar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, finalmente no ha salido adelante, consumando el fracaso del socialista Luis Tudanca, pero también el de su partido a nivel nacional en su ofensiva contra el PP tras el fiasco de la semana pasada en Murcia. El secretario regional de PSOE no pudo conseguir los seis escaños que les hacían falta para conseguir los 41 de la mayoría absoluta y derrocar al dirigente popular, en una sesión con demasiados insultos y con más violencia verbal en el atril de lo habitual. Durante sus numerosas intervenciones, el secretario regional del PSOE fue incapaz de convencer a nadie salvo a los dos procuradores de Podemos, aunque estos llegaron con el «sí» bajo el brazo desde el primer momento en el que se anunció la moción de censura. Del resto, nada de nada. Ni siquiera de la procuradora de Cs, María Montero, que abandonó el Grupo Parlamentario el viernes pasado añadiendo picante y más tensión al debate, que se abstuvo. También se abstuvieron en Por Ávila y los leonesistas de la UPL, mientras que Vox votó «no» al igual que el PP y los once diputados de Cs, aunque su portavoz, Fátima Pinacho, pedía la dimisión de Fernández Mañueco o, en su defecto, la convocatoria de elecciones. Pese al varapalo que ha supuesto perder la moción, Tudanca aseguraba que no se van a rendir ni va a tirar la toalla, y menos ahora, y recordaba al Gobierno de PP y Ciudadanos que los castellanos y leoneses «juzgarán de forma implacable a quienes les traicionan».

En cuanto a la pandemia, Castilla y León registró solo dos fallecimientos por covid-19 en los hospitales de la Comunidad en las últimas 24 horas, frente a los siete de ayer. También hubo una bajada de casos positivos comunicados, al pasar de los 142 del domingo a los 102 de hoy, una cifra que es ligeramente superior a los 96 contabilizados el lunes pasado, que supuso el dato más bajo en lo que va de año, según los datos facilitados por la Junta. Los dos fallecidos por coronavirus igualan a los registrados el pasado 16 de marzo, que son las más bajas desde septiembre y muy lejos del casi medio centenar que se contabilizó a principios de febrero. De esos dos muertos, uno procedía de una residencia de la provincia de León, aunque la Consejería de Familia precisó que se había notificado en días anteriores. Los datos de la Consejería de Sanidad precisan que todas las infecciones salvo una tienen diagnóstico el día previo. De los 102 positivos nuevos anotados hoy, las cifras más elevadas se vuelven a concentrar en las provincia de Burgos, con 26 casos, seguida por Soria, con 18, y por Segovia, 16. Palencia alcanza los 13 mientras que Valladolid y León anotaron once. Salamanca cerró la jornada con siete mientras que no hubo nuevos positivos en las provincias de Ávila y Zamora. Con las nuevas infecciones, la Comunidad suma 215.383 positivos a lo largo de la pandemia, de la que ya superar un año, y de ellos 208.583 fueron detectados en pruebas de infección activa. Los positivos se siguen concentrando en Valladolid, 48.166; León, 37.745; Burgos, 31.682 y Salamanca, 30.289. Asimismo, están confirmados 17.984 en Palencia; 15.663 en Segovia; 12.733 en Zamora; 11.978 en Ávila; y 9.143 en Soria. En cuanto a las dos muertes anotadas hoy, las víctimas se repartieron entre los hospitales de Burgos (671) y Palencia (428). León continúa a la cabeza en los fallecimientos por covid, con 1.126, seguido de Valladolid (1.101), Salamanca (819) y Burgos (670). El resto de decesos se reparten entre los 416 de Zamora, los 354 de Segovia y los 274 de Soria.