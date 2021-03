Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 22 de marzo

9:00 Arranca una histórica moción de censura en Castilla y León

La socialista Ana Sánchez tomó la palabra para dar a conocer los motivos por los que su partido ha decidido presentar una moción de censura que que su líder Luis Tudanca desbanque al popular Alfonso Fernández Mañueco de la presidencia del Ejecutivo.

8:00 Sigue el frío y los fuertes vientos en Castilla y León

Las temperaturas siguen bajando en Castilla y León, y los fuertes vientos son los protagonistas una nueva jornada, en la que la nieve se seguirá viendo en zonas montañosas.

Resumen 21 de marzo

La curva de contagios continúa aplanándose en Castilla y León, que hoy anota 142 nuevos contagios. Son 86 casos menos que ayer, cuando sumó 228, pero 22 más que hace una semana, ya que el día 14 de marzo la Comunidad registró 120 infecciones nuevas. En este escenario, ante el temor de los expertos de un cambio de tendencia, los hospitales siguen anotando nuevas muertes. Hoy son siete, las mismas que ayer. Una jornada más, no hay que lamentar ningún fallecido en centros residenciales. Los datos de la Consejería de Sanidad recogidos por Ical, que precisan que de las 142 infecciones 138 tiene diagnóstico el día previo, arrojan que los brotes también descienden. Hay 245 activos, con 1.590 casos vinculados, por debajo de los 260 de ayer, con 1.650 infecciones asociadas. Con las nuevas infecciones, la Comunidad suma 215.281 positivos a lo largo de la pandemia, de la que se cumple ahora un año, y de ellos 208.481 fueron detectados en pruebas de infección activa. Por lo que respecta a las altas hospitalarias, la evolución también es positiva, con 16 pacientes que salieron de los centros asistenciales en las últimas 24 horas, lo que supone un acumulado de 27.681 altas. En cuanto a las siete muertes anotadas hoy, las víctimas se concentraron en los hospitales de Salamanca y Valladolid, con tres en cada caso, y León, que con una más eleva su cifra a los 1.126 decesos. En Salamanca son ya 819, mientras que Valladolid supera los 1.100, con 1.101. Burgos se mantiene en los 670 decesos, y Ávila en los 336. En Palencia son 427; en Salamanca, 819; en Segovia, 354; en Soria, 274, y en Zamora, 416. De los 142 positivos nuevos anotados hoy, las cifras más elevadas se vuelven a concentrar en las provincia de Burgos, con 41 casos, seguida por Soria, con 30. Palencia supera la veintena, con 22, y Segovia suma 17. Ávila fue la única que no anotó contagios, y Zamora solo tres. León pasó de los 19 de ayer a 13; Salamanca cerró la jornada con siete, y Valladolid, con nueve. Con estas cifras, los contagios por covid ya suman en la Comunidad 215.281. Los positivos se siguen concentrando en Valladolid, 48.155; León, 37.734; Burgos, 31.656 y Salamanca, 30.282. Asimismo, están confirmados 17.971 en Palencia; 15.647 en Segovia; 12.733 en Zamora; 11.978 en Ávila; y 9.125 en Soria. En cuanto a los 245 brotes activos, Burgos repite con las peores cifras, con 58 focos y 499 casos vinculados. En León son 40, con 250 casos; en Salamanca, 36, con 184, y en Valladolid, 32, con 180. El resto de provincias se encuentra por debajo de los 30 focos. Soria, con 29 y 202, sería la siguiente en la tabla. Segovia añade 25, con 115 casos; Palencia suma 16 con 118 infectados asociados; mientras que Ávila y Zamora registran sólo cinco y cuatro, con 25 y 17 contagios vinculados, en cada caso.

Además, la despensa de Castilla y León, a través de la marca Tierra de Sabor, participó en las jornadas sobre productos agroalimentarios de calidad que se celebró esta semana ante los alumnos del tercer curso del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias del prestigioso Basque Culinary Center, referente internacional en el mundo de la gastronomía. Así, durante dos jornadas, los alimentos amparados por Tierra de Sabor y las figuras de calidad alimentarias reconocidas en Castilla y León, como el Lechazo de Castilla y León, el Cochinillo de Segovia, el queso o los vinos de todas las denominaciones de origen de la Comunidad, fueron los protagonistas de la formación de los futuros cocineros de primer nivel. Tal y como explica la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en un comunicado remitido a Ical, estos prescriptores se han acercado el primer día a una visión global de la extensa variedad de productos agroalimentarios con origen en la Comunidad y, durante la segunda jornada, pudieron conocer en más profundidad los productos de calidad de El Bierzo. En esta zona están reconocidos siete productos agroalimentarios bajo el paraguas de alguna figura de calidad, circunstancia que no se da en ninguna otra comarca agraria de Castilla y León. En El Bierzo tienen su origen los productos amparados por la IGP Botillo del Bierzo, DO Manzana Reineta del Bierzo, IGP Pimiento Asado del Bierzo, MG Pera Conferencia del Bierzo, MG Castaña del Bierzo, MG Cereza del Bierzo y los vinos de la DO Bierzo.