Igea: “Somos leales pero no imbéciles”

“Somos leales pero no imbéciles”. Así de tajante se ha mostrado el vicepresidente y portavoz Francisco Igea al ser preguntado por determinadas actuaciones del Gobierno, con posturas “calculadas,, bochornosa y evidentes”. Unas declaraciones que surgen a raíz de que Madrid no haya tomado decisiones, “que deberían haber tomado ello” y que finalmente han trasladado a las Comunidades Autónomas.

Igea ha asegurado que en Castilla y León se van a trasponer las medidas establecidas en el Consejo Interterritorial de Salud. Es decir que ni se va a modificar el toque de queda, ni el horario de los servicios no esenciales, ni el cierre perimetral por provincias, y ha recomendado que “no es bueno viajar si no es necesario, ni tener contacto con las personas no convivientes”.

“Nuestra postura es la misma que siempre, respaldar al Gobierno cuando toma medidas restrictivas. Este Gobierno siempre ha estado a su lado cuando ha tomado medidas difíciles. Siempre le apoyamos, salvo cuando se comporta de manera cobarde o electoralista. Esa ha sido, es y será la postura de la Junta”.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, ha señalado que algunas de las decisiones que se están tomando desde el Gobierno son “cobardes y electoralistas” y que hay situaciones que no llega a comprender como la imposibilidad de que ciudadanos de otras autonomías no puedan desplazarse, como es lo razonable, y que se permita la llegada masiva de turistas extranjeros a distinta capitales de España. “El estado de alarma permite al Gobierno tomar las decisiones que considere oportunas, pero a las comunidades autónomas no, como ya ha quedado demostrado”, ha recordado.

Dentro de los temas del Consejo de Gobierno, Igea ha informado que se ha aprobado el proyecto de Decreto-Ley que incorpora el cierre temporal de establecimientos al régimen sancionador por incumplir medidas frente a la Covid-19, hasta que se resuelva la sanción definitiva sobre el cierre o no de los mismos.

Un texto que regula la posibilidad de imponer, como sanción accesoria a las anteriormente ya definidas, el cierre temporal del establecimiento en algunas de las situaciones calificadas como infracción grave o muy grave, siempre tras audiencia previa del interesado y por un periodo de dos o cinco años, respectivamente.

También se acuerda, como medida provisionalísima el cierre o la suspensión de actividad en el establecimiento susceptible de infracción. Unas sanciones que tienen que ver con no cumplir las medidas de higiene, aforos o distancias y que van en función del daño a la salud que esos incumplimientos puedan suponer.

Durante su intervención ante los medios, Igea ha pedido a los castellanos y leoneses “extremar las precauciones” durante los próximos días de Semana Santa con el fin de evitar una “cuarta ola”, al no existir en estos momentos el suficiente número de vacunados en la Comunidad. “Es más importante que nunca extremar las medidas de distanciamiento y movilidad”.

Todo en un día donde Castilla y León ha registrado en las últimas horas 263 nuevos contagios de la Covid-19, que suponen 15 más que el miércoles y 27 más que el jueves de la pasada semana. Los hospitales de Ávila y de Valladolid anotaron sendas muertes por coronavirus, tras la trágica cifra de once fallecimientos registrada ayer en la Comunidad.

Las “chapas” no están permitidas

Además, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha recordado que la celebración de las tradicionales “chapas” en Semana Santa no están permitidas debido a la situación epidemiológica, y que durante los Jueves, Viernes y Sábado Santo se realizaban al aire libre o en un establecimiento de pública concurrencia.