Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 26 de marzo

9:15 Sale a información pública el proyecto para construir dos plantas fotovoltaicas en Wamba (Valladolid) con una potencia de 330 megavatios

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el anuncio de información pública de un proyecto para construir dos plantas fotovoltaicas en el término municipal de Wamba (Valladolid) con una potencia conjunta de 330 megavatios y una inversión superior a los 157 millones de euros. El proyecto también contempla la construcción de una línea de evacuación hasta la subestación ‘Nuevo Valladolid’, de Red Eléctrica Española, con una longitud del tramo aéreo de 12,4 kilómetros, que transcurrirá por los términos municipales de Wamba, Ciguñuela y Zaratán, y una longitud del tramo subterráneo de 2,5 kilómetros, en los términos municipales de Zaratán y Valladolid (Valladolid). La iniciativa es promovida por la empresa Isc Greenfield 7, con domicilio en San Roque (Cádiz).

8:45 Robleda-Cervantes (Zamora) registra la mínima del país con 3,3 grados bajo cero

El municipio de Robleda-Cervantes, en la comarca zamorana de Sanabria, registró hoy la temperatura más baja del país con 3,3 grados bajo cero, según la red de control de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El segundo valor correspondió a Ucero (Soria), con 1,7 grados bajo cero, mientras que entre los diez lugares más fríos también aparecen Sardón de Duero (Valladolid), con -1,5 grados; Cubillas de Rueda (León) y Morón de Almazán (Soria), con -1 grados, y Puerto de San Isidro (León) y Palacios de la Sierra (Burgos), ambos con -0,6 grados. Por otra parte, para hoy se espera un ligero descenso de las temperaturas máximas. En Valladolid se podrán alcanzar los 19 grados, mientras que en Zamora y Palencia los termómetros subirán hasta los 18, un grado más que en León, Salamanca y Soria. Las capitales de provincia más frescas serán Ávila y Burgos, ambas con 16 grados.

8:00 Nubes en Castilla y León

Los cielos despejados irán dejando paso a las nubes en la mayoría de provincias de Castilla y León, aunque las temperaturas seguirán estable.

Buenos días. Hoy se prevén cielos cubiertos al este de la Comunidad, y en general despejados en el resto. Temperaturas suaves. Puedes consultar en este enlace la predicción de cualquier municpio de Castilla y León: https://t.co/c1XnFJuh32 pic.twitter.com/90GTYtgtz6 — 112 Castilla y León (@112cyl) March 26, 2021

Resumen 25 de marzo

Castilla y León registró en las últimas horas 263 nuevos contagios de covid-19, 15 más que ayer miércoles y 27 más que el jueves de la pasada semana, fijando así la cifra más alta desde los 280 anotados el pasado 2 de marzo. Además, los hospitales de Ávila y de Valladolid anotaron sendas muertes por coronavirus, tras la trágica cifra de once fallecimientos registrada ayer en la Comunidad. Por fortuna, las residencias sumaron un día más sin que haya que lamentar nuevas muertes entre sus residentes gracias a los efectos de las vacunas. Los datos de la Consejería de Sanidad precisan que de las 263 infecciones 242 tienen diagnóstico del día previo, mientras que los brotes aumentan ligeramente hasta los 238 (3 más que ayer), con 1.492 casos vinculados (22 menos). Superado ya el primer aniversario desde que se declaró la pandemia, Castilla y León acumula ya 216.093 positivos, de los cuales 209.293 fueron detectados en pruebas de infección activa. Por lo que respecta a las altas hospitalarias, 42 pacientes salieron de los centros asistenciales en las últimas 24 horas, lo que supone un acumulado de 27.796 altas. En cuanto a las dos muertes anotadas hoy en los hospitales, Valladolid acumula 1.107 y Ávila 337 desde que se declaró la pandemia. El resto de provincias no registraron nuevos fallecimientos, con lo cual se mantienen sin variaciones en sus cifras acumuladas: Burgos (673), León (1.028), Palencia (429), Salamanca (819), Segovia (355), Soria (275) y Zamora (417). Uno de cada cuatro nuevos positivos registrados en la última jornada se produjeron en la provincia de Burgos (71), mientras que León y Palencia acumularon 35 en cada caso. Salamanca acaparó 34 y Valladolid 33, del mismo modo que en Segovia hubo 31 casos, 18 en Soria, 5 en Zamora y 1 en Ávila. En las cifras acumuladas, los positivos se siguen concentrando en Valladolid, con 48.269; seguida por León, 37.843; Burgos, 31.865 y Salamanca, 30.364. Asimismo, están confirmados 18.060 en Palencia; 15.751 en Segovia; 12.759 en Zamora; 11.996 en Ávila; y 9.186 en Soria.

Además, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, pidió a la población que debe “extremar la prudencia” en los próximos días, evitar los lugares cerrados y cumplir las normas acordadas por el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, indicó que es muy importante que los ciudadanos comprendan que aún no hay un porcentaje de vacunación suficiente, por lo que se debe extremar a su juicio las medidas de higiene y distanciamiento social para evitar los contagios de covid-19. Asimismo, Francisco Igea comentó que la situación epidemiológica permanece “estable” en Castilla y León, donde no obstante reconoció que se está produciendo un “discreto crecimiento”. Por ello, el vicepresidente insistió en que desde “hace un año y pico” informan en sus comparecencias de las recomendaciones, que se siguen manteniendo, como son la distancia social, evitar los interiores, lavarse las manos o no viajar si no es necesario. También, apuntó que las reuniones se permiten solo entre convivientes y añadió que la pareja de una persona se entiende que se ajusta a esta norma. Ante las dudas que pueden surgir, lamentó que se llegue a “extremos chocantes”, pues a su juicio “todo el mundo tiene claro con quien convive y con quien no”, dijo. “A veces se llega un poco a lo absurdo”, agregó.