Mano dura en Castilla y León contra las fiestas ilegales

El que avisa no es traidor. Eso dice el refranero popular castellano. Y una vez más se ha vuelto a producir, ya que el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ya aseguró que no iban a tener compasión con la gente que no cumpliera las normas preventivas impulsadas para hacer frente a la pandemia provocada por el coronavirus. El Gobierno regional está cumpliendo con ese aviso como demuestran que en las últimas semanas se ha abierto expediente sancionador a 414 personas por su participación en 57 fiestas que se celebraron incumpliendo las medidas sanitarias adoptadas en la lucha contra la Covid-19. Estos expedientes se suman a los ya tramitados, alcanzando un total de 534 sancionados en Castilla y León.

Dichas fiestas ilegales, que fueron denunciadas por parte de efectivos de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local de Burgos, Policía Local de Soria, Policía Municipal de Valladolid y Policía Local de Palencia, tuvieron lugar en localidades de las nueve provincias del territorio autonómico.

En la provincia de Ávila, en los municipios de Candeleda y Arenas de San Pedro; en la de Burgos, en Villariezo, Sotopalacios y San Juan del Monte, así como en la capital burgalesa; en la de León, en Ponferrada; en la de Palencia se sancionan fiestas celebradas en Brañosera, Aguilar de Campoo, Valle de Cerrato, además de la capital palentina; en la provincia de Salamanca se constata una fiesta en Sotoserrano, mientras que en la de Segovia, todas las fiestas corresponden a la capital segoviana.

En tierras sorianas se desarrollaron tanto en la capital soriana como en Almazán y Alconaba. En la provincia de Valladolid se celebraron en Medina de Rioseco, Peñafiel, Valoria la Buena, La Cistérniga, Mojados, Valdestillas y en la propia capital vallisoletana. Por último, en la provincia de Zamora se celebraron en Milles de la Polvorosa y Zamora capital.

Las ciudades de Valladolid y Burgos son las que, hasta la fecha, recogen mayor número de fiestas contrarias a las medidas sanitarias, sancionándose 13 y 11, respectivamente. El importe total de las sanciones supera los 387.000 euros.

Estos expedientes sancionadores se suman a los que ya se han tramitado desde la entrada en vigor de la medida sanitaria que prohíbe la celebración de este tipo de eventos sin autorización. Son, por el momento, 534 las personas sancionadas en Castilla y León por la participación en fiestas contrarias a las medidas sanitarias.

Son varios los sancionados que optan por el pago voluntario y reconocimiento de la responsabilidad. La instrucción de los expedientes sancionadores corresponde a la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, desde donde se recuerda que la sanción que se impone, con carácter general, por la celebración de una fiesta o evento que supere el número máximo de personas permitidas y hasta 15 personas, es de 600 euros, al tratarse de una infracción leve, sancionable con multas de entre 100 y 3.000 euros; no obstante, dicha cuantía puede ascender, pudiendo imponerse sanciones desde 3.001 a 60.000 euros, si son más de 15 las personas que participan de la fiesta ilegal, así como sanciones desde 60.001 a 600.000 euros si son más de 150 los participantes.

Las autoridades sanitarias han advertido de manera reiterada que las reuniones sociales constituyen un importante foco de propagación de la enfermedad, recomendando la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.

Por último, conviene señalar que actualmente, y hasta el 9 de abril, en espacios privados las reuniones se limitarán a convivientes.