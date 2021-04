Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del 14 de abril

9:30 El comedor escolar, un espacio seguro que garantiza la alimentación saludable y el aprendizaje

Ausolan Igmo, compañía especializada en restauración colectiva, es responsable de dar de comer, cada día, a más de 10.000 niños en Castilla y León durante la jornada escolar; la compañía cuenta con una innovadora cocina central en Burgos y numerosas cocinas in situ de sus clientes desde las que, cada día, elabora más de 14.000 menús para los 160 centros que gestiona. El papel que juegan los comedores escolares se ha visto reflejado con la pandemia de la Covid 19 “un espacio en el que se garantiza una alimentación saludable, así como una oportunidad educativa, en especial para los alumnos más vulnerables”, señala Susana Moreno, coordinadora de gestión de Ausolan. Por ello, todos los esfuerzos del curso 2020/2021 se han centrado en garantizar un espacio libre de contagios y con todas las garantías para los niñ@s, trabajadores y familias… “llevamos ocho meses de curso y, gracias al esfuerzo conjunto de los colegios, el personal, las familias y todo el equipo Ausolan, hemos conseguido comedores seguros”, añade Susana.

9:22 Los precios vuelven al positivo y repuntan un 1,5% en marzo

Los precios volvieron al positivo en marzo en Castilla y León, con una tasa anual del 1,5 por ciento, empujados por los datos de la energía, tras caer una décima en febrero, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto nacional los precios registraron en marzo una subida del 1,3 % frente al mismo mes del año pasado debido al repunte de la electricidad y los carburantes, según el índice de precios de consumo (IPC) del INE.

9:10 Los castellanos y leoneses, los que peor duermen de España, según Promofarma

Los castellanos y leoneses son los que peor duermen de España, según Promofarma, que avala el dato por la demanda de complementos para combatir el insomnio y mejorar la vitalidad. En el primer trimestre de 2021, Zamora registró más de un 574 por ciento de incremento de demanda de productos en la categoría de insomnio, comparado con los datos de enero a marzo de 2020. Durante el mismo periodo, dos provincias castellanoleonesas alcanzaron el segundo y tercer lugar en demanda de complementos para mejorar la vitalidad: Palencia (396 por ciento) y Segovia (340 por ciento), sólo por detrás de Lugo (611 por ciento).

9:00 Los Bomberos Profesionales de Castilla y León recuerdan que el Plan de los Servicios de Prevención de Incendios no incluye la dotación de parques estratégicos

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León y los sindicatos destacaron que el ‘Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León’ , fue aprobado, de forma “unilateral y por decretazo”, y recordó que la propuesta, que se someterá a aprobación definitiva en el Parlamento autonómico, no incluye la dotación parques estratégicos necesarios en varias provincias y pretende suplantar, “deliberadamente”, profesionales con voluntarios disfrazados de bomberos con competencias difusas de unos y otros. El colectivo acusó a la Junta de no asumir su competencia y dotar al servicio de financiación real, con un diseño técnico profesional y una prestación del servicio en “igualdad autonómica y no caprichosa” y , por ello, rechazó la negociación “unilateral y la falta de acuerdo de la negociación real” planteada por la Junta en relación al citado programa.

8:30 El EuroMillones deja un premio de un millón de euros en Toro (Zamora)

El sorteo del EuroMillones dejó hoy un premio de un millón de euros en la localidad zamorana de Toro correspondiente al premio especial de “El Millón”, un juego adicional asociado que cada martes y viernes sortea un millón de euros entre los boletos comprados en España. El boleto agraciado fue sellado en la Administración de Loterías número tres, situada en Puerta del Mercado, 33. En cuanto al sorteo del EuroMillones, la combinación ganadora estuvo formada por los números 16, 20, 31, 47 y 50. Las estrellas correspondieron al 8 y al 2. Dado que no hay acertantes ni de primera ni de segunda categoría, se ha generado un bote que permitiría a un solo acertante en el próximo sorteo ganar 58 millones de euros.

8:00 Nubes y claros en Castilla y León

Después de una jornada en el que la lluvia fue la gran protagonista del día, este miércoles las nubes y los claros se intercalarán en los cielos de Castilla y León y las temperaturas subirán ligeramente.

¡Buenos días! Hoy se espera una jornada con temperaturas agradables, con mínimas que rondarán los 4º y máximas en torno a los 17º. El 🌞 estará presente sobre todo en la zona norte de #CastillayLeón. #FelizMiércoles pic.twitter.com/zpX7Aj80aA — 112 Castilla y León (@112cyl) April 14, 2021

Resumen 13 de abril

Los casos de Covid-19 detectados en Castilla y León vuelven a repuntar hasta los 390, un total de 195 más que ayer cuando se registraron 195, por los efectos del fin de semana. En cuanto a los fallecidos en los hospitales de la Comunidad se registraron tres víctimas, dos en los hospitales de Valladolid, que suma 1.132, y otro en el de Salamanca, hasta 830, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad. Esas tres nueva defunciones dejan desde el inicio de la pandemia un total de 5.617 fallecidos por coronavirus en los hospitales autonómicos. Por provincias, el mayor volumen lo registran León y Valladolid con 1.132 cada una. Le siguen Salamanca(830); Burgos (689); Palencia (438); Zamora (420); Segovia (358); Ávila (337) y Soria (281). De los 390 nuevos casos detectados hoy 346 tienen diagnóstico del día previo, y el 20,5 por ciento se registró en Burgos (80) y el 20,2 en León (79). A continuación aparece la provincia de Valladolid, con 74; Segovia (55); Salamanca (32); Palencia (25) ; Zamora (15); Soria, (18) y Ávila 12. Con estas cifras, Castilla y León acumula 222.206 personas infectadas, de las que 215.406 se confirmaron mediante pruebas diagnósticas de infección activa. Valladolid, León, Burgos y Salamanca concentran el mayor número de positivos, con 49.406, 38.621, y 33.426 y 30.988 respectivamente. Asimismo, hay 18.567 confirmados en Palencia; 16.502 en Segovia; 12.951 en Zamora; 12.224 en Ávila; y 9.521 en Soria. Por otra parte, el número de brotes activos también volvió a repuntar respecto a ayer y pasó de los 379 hasta los 431 de hoy (52 más). En cuanto al número de casos vinculados a los mismos se elevan en el día de hoy a 2.374, frente a los 2.103 de ayer (271 más). Por provincias Burgos acumula 77 brotes con 468 casos vinculados; Segovia (75) con 371 casos vinculados; Valladolid (71) con 302; Salamanca ( 67) con 309 casos vinculados; León (48) con 253;Palencia (28), con 247; Soria (27) con 186; Ávila (19) con 144 y Zamora(19) con 94.

El pleno de las Cortes de Castilla y León fue una sesión hostil con continuos reproches y llamadas al orden por parte del presidente del Parlamento regional, Luis Fuentes, quien en un momento tuvo que echar del Hemiciclo a la socialista Ana Sánchez, vicepresidenta de la Cámara autonómica y procuradora socialista por Zamora, tras ser llamada más de tres veces al orden. “Si me tengo que quedar solo, me quedaré solo”, advirtió el presidente para exigir respeto a los oradores que tuvieran el turno de palabra. La expulsión de Ana Sánchez se produjo en un bronco Pleno, primero desde el debate de la moción de censura, en la que la procuradora interrumpió la reprimenda del presidente a la Cámara, con lo que fue llamada al orden por tercera vez y, tal y como recoge el reglamento, expulsada del hemiciclo. La reacción de la parlamentaria fue también subida de tono, acusando a la consejera de Sanidad -en el uso de la palabra en ese momento- de falta de respeto y reprochándole a Fuentes su expulsión golpeándole con el dedo índice en el hombro. Finalmente, la procuradora abandonó la sesión saludando a su bancada que la despidió con aplausos. En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, Luis Fuentes invitó a los procuradores que guardaran silencio durante las intervenciones de los parlamentarios y los miembros del Gobierno autonómico. Además, insistió en que no iba a permitir que nadie que no tuviera la palabra hiciera uso de ello dentro del Hemiciclo.