Vázquez ataca al PSOE por las eólicas: “Han actuado como buitres, yendo a por las sobras”

El cambio de presidencia en la comisión de investigación de la trama eólica abierta en las Cortes en la pasada legislatura y que se mantiene en esta, no ha gustado en las filas del PP, sobre todo por las formas más que por el fondo, ya que en el PP consideran que los socialistas han roto la cortesía parlamentaria y que esta investigación política está finiquitada y que es la Justicia la que debe dirimir las responsabilidad penales que pudiera haber.

La socialista Ana Sánchez, a la sazón también vicepresidenta del Parlamento regional, ostenta ahora esta presidencia, fruto de la pérdida de la mayoría del Gobierno de PP y Cs en las Cortes tras la fuga de la ex procuradora de Cs, María Montero, ahora en el Grupo Mixto como no adscrita. Pero lo que no ha sentado nada bien en el PP ni tampoco en Ciudadanos es que se haya aprovechado la enfermedad por coronavirus del parlamentario “naranja”, José Ignacio Delgado, que renunció a la presidencia de la comisión al infectarse y entrar en la Unidad de Cuidados Intensivos para curarse, para “asaltar” esta presidencia y, como ya amenazaba la propia Ana Sánchez al tomar posesión de la misma la pasada semana, retomar la comisión con más fuerza.

“Ahora empieza la verdadera investigación sobre la corrupción del PP» apuntaba Sánchez, quien, para abrir boca, anunciaba también un nuevo calendario de comparecencias, que podría afectar de nuevo al presidente Fernández Mañueco pero también al consejero de Economía y Hacienda, carlos Fernández Carriedo.

Ante esta situación, el secretario regional del PP, Francisco Vázquez, ha atacado este lunes al PSOE por su formas de actuar en esta comisión. “Los socialistas han actuado como buitres carroñeros yendo a por la sobras”, decía, contundente, el también vicepresidente del Legislativo, quien afeaba al PSOE haya aprovechado la presencia de una persona en la UCI luchando por su vida para cambiar la presidencia de una comisión “a la que solo le faltaban las conclusiones”. Vázquez insistía en que esta maniobra es “indigna” que refleja “fielmente” lo que es el PSOE.

Además, y respecto a la intención del PSOE de intentar abrir por segunda vez una comisión de investigación sobre la gestión de la Junta en las residencias de personas mayores durante la pandemia, el líder popular no salía de su asombro por la “hipocresía” de un partido, como el socialista, “que habla de investigar las residencias cuando el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez en España es el Gobierno de los cementerios”. “Haya que tener narices”, proseguía Vázquez, mientras reprochaba también al presidente del Gobierno que a falta de apenas seis días para que decaiga el estado de alarma en España “siga sin haber un plan B, C, o D para dar respuesta a las Comunidades sobre cómo actuar ante nuevos rebrotes del coronavirus”.

Hachazo fiscal

Por otro lado, Vázquez advertía del nuevo “hachazo fiscal” que va a cometer el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a través del IRPF para los dos millones de familias que hacen declaraciones conjuntas y con las que el Gobierno pretende recaudar 2.390 millones de euros, según informaba este domingo “El País’.

“La pésima gestión del Gobierno de España no tienen por qué pagarla ni las personas ni las familias”, denunciaba el dirigente del PP, mientras defendía la política fiscal de Castilla y León “que ha demostrado que se pueden mantener los servicios públicos de primera calidad bajando los impuestos”.

En este sentido, Vázquez ponía en valor la fiscalidad más favorable para el el mundo rural que se aplica en esta Comunidad, que cuenta con el gravamen más reducido para las personas y la primera en incentivos familiares.

Y respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones que Castilla y León bonifica al 99 por ciento para familiares directos y parejas de hecho, que el PSOE está denostando, el secretario regional del PP aseguraba que “los socialistas deberían explicar por qué esta medida es valida en Aragón o Castilla-La Mancha, donde gobiernan ellos, pero no es buena para Castilla y León”.