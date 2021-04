El Impuesto de Sucesiones y Donaciones ya es historia en Castilla y León. Con los votos favorables de PP, Ciudadanos, Vox, UPL y Por Ávila, suficientes para superar la oposición de PSOE, Podemos y la procuradora no adscrita, María Montero, ex de la formación naranja, as Cortes regionales han aprobado este miércoles la modificación del proyecto de Ley que regula los tributos propios y cedidos de la Comunidad para suprimir este impuesto de Sucesiones y Donaciones que se bonifica al 99 por cien del mismo entre cónyuges y familiares directos por lo que significa su práctica supresión, cuantificada anualmente por la Junta en unos 35 millones de euros.

El presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, defendía desde el atril del hemiciclo del parlamento autonómico esta medida que, además de cumplir con un compromiso de legislatura, dará futuro a muchos jóvenes, modernizará la actividad productiva y ayudará a mantener y crear empleo.

Además, durante su intervención, el presidente reafirmaba su apuesta por una fiscalidad amable y positiva hacia el medio rural, las familias y los autónomos y empresas, y por ello avanzaba que la supresión de este “injusto” impuesto no será la última bajada impositiva que llevará a cabo su Gobierno en esta legislatura, ya que se ha comprometido a seguir con las bonificaciones planteadas en el pacto de cien puntos que el PP alcanzaba con Ciudadanos para la gobernabilidad de esta Comunidad en los cuatro años de mandato, sobre todo en lo que se refiere a la fiscalidad rural para favorecer el reto demográfico.

Una vez aprobada la supresión en las Cortes cuando se publique en el Boletín oficial de Castilla y León (Bocyl) esta medida supondrá su práctica supresión para familiares directos, cónyuges, ascendentes y descendientes o adoptados, y también para miembros de uniones de hecho con convivencia estable de al menos dos años.

Se trata de una bajada tributaria que establece un sistema fiscal favorable entre parientes directos y evitará grabar bienes que ya han tributado anteriormente. El jefe del Ejecutivo autonómico destacaba que esta medida beneficia a todos los castellanos y leoneses, y supone un ahorro anual de 35 millones al año para entre 5.000 y 15.000 contribuyentes.

Fernández Mañueco insistía en su intervención que este impuesto es “injusto” y “penaliza” el esfuerzo y que su eliminación tiene varios objetivos: crear puestos de trabajo, dar oportunidades y promover la actividad económica además de favorecer el relevo generacional de muchas empresas “porque elimina trabas”. En este sentido, ponía como ejemplo a un joven de familia agraria que herede una finca rústica, maquinaria que ahora lo tendrá más fácil para dar continuidad a la explotación.

Además, el presidente de la Junta defendía que la situación ahora será más ajustada a la equidad en una Comunidad como la de Castilla y León en la que el ahorro tiene un peso importante, ya que se favorece la entrega anticipada de una herencia o donación por lo que la ayuda llegará en vida a muchas personas.

El jefe del Ejecutivo regional insistía en que la eliminación de este impuesto de Sucesiones y Donaciones será beneficiosa para la Comunidad ya que conseguirá estimular la demanda interna, “porque habrá una mayor disponibilidad de rentas, más inversión y un mayor consumo, lo que redundará también en una mayor recaudación a través de otras figuras impositivas”.

“Este es nuestro modelo, el de bajar impuestos para conseguir más recursos públicos sin ahogar a los ciudadanos, que además está demostrado que funciona”, apuntaba Fernández Mañueco, al compararlo con el modelo que pretende subir los impuestos y que defiende el PSOE y Podemos, “y que también ha demostrado que deprime el consumo, la inversión y destruye empleo provocando una caída de la recaudación”.