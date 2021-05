Weissman: “Puedo jugar en esta Liga y marcar goles”

“Puedo jugar en la Liga española y marcar goles”. De esta manera se ha reivindicado el “nueve” del Real Valladolid, el israelí Shon Weissman, al recoger el premio de la afición al mejor jugador del mes de abril, segunda vez en esta temporada.

De momento, pese a no ser el delantero elegido por Sergio González a lo largo de la temporada, prefiriendo a Guardiola (un gol), los seis goles marcados hasta la fecha han demostrado que se trata de un delantero de garantías y que puede ser fundamental de cara a los últimos partidos del conjunto vallisoletano para conseguir la ansiada salvación.

“Estoy en estos momentos en un buen momento de forma”, ha asegurado y ha dejado claro que como goleador quiere “jugar los 90 minutos” ya que ha demostrado que es capaz de “marcar en cualquier momento de los partidos”. El otro día ante el Betis lograba dos tantos, aunque uno de ellos era anulado por un fuera de juego milimétrico de Roque Mesa. “El VAR a veces nos ha favorecido y otras no, pero lo importante es no perder la concentración e ir a por el objetivo”.

Un gol, el legal que dedicaba de manera muy emotiva a las 45 víctimas mortales de la avalancha humana que se produjo en Israel, justo un día antes de este encuentro.

“Yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, porque mi equipo me necesita, y es importante centrarse en ello ahora”, ha matizado, concretamente, focalizarse en el choque de este domingo ante el Valencia, que está convencido de que van a “ganar”, porque “el equipo está demostrando buena actitud y lo va a dar todo”.

Considera que debían “haber sumado más puntos” y, aunque está siendo una temporada “complicada”, ha advertido de que el equipo “cree en lo que hace, en la capacidad de todos para sacar esto adelante” y la afición también ha demostrado que cree en él, y por eso no quiere fallar en este momento tan crucial.

Respecto a la baja de Fabián Orellana, probablemente, para lo que resta de temporada, ha indicado que “es un jugador muy importante y su baja es un varapalo, pero hay buenos jugadores en ese puesto y entre todos, se va a sacar adelante el partido del domingo”, ha insistido.

Ha reconocido, asimismo, que no le preocupa lo que hagan otros equipos porque sabe que “si el Real Valladolid gana, se queda en Primera y si no, no lo hará”, de ahí que sea trascendental sumar un triunfo en Mestalla. Un reto que “se puede lograr”.

Por último, ha asegurado que le “gusta” Valladolid y se siente “muy feliz” en la ciudad y en el club y, si bien no sabe qué va a pasar la próxima temporada, su deseo es “quedarse”. “El equipo no va a descender, porque se va a dar todo por conseguirlo”, ha concluido.