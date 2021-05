El Congreso más internacional para profundizar en el movimiento comunero

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Luis Fuentes, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, inaugurarán el próximo miércoles, 19 de mayo, el Congreso Internacional “El tiempo de la libertad. Comuneros V centenario 1521-2021″, que se celebrará en la sede del Parlamento regional y que contará con la participación de 124 inscritos.

La cita congresual, que arrancará justo el día después del homenaje que el proyecto conmemorativo rendirá en la Universidad de Burgos al hispanista Joseph Pérez, fallecido el pasado otoño y uno de los grandes expertos en el tema, constituye uno de los principales pilares sobre el que se sustenta la conmemoración del V centenario del movimiento comunero y busca, según destaca Luis Fuentes, “actualizar los valores de libertad política, igualdad social y participación ciudadana” sobre los que se asentó y “reivindicar su trascendencia, decisiva para la configuración de la España Moderna” de la mano de los más relevantes expertos en la materia.

La ponencia “Monarquía Universal versus imperio. Dos formas de gobierno en conflicto”, pronunciada por el comisario del proyecto “El tiempo de la libertad. Comuneros V centenario”, Salvador Rus, inaugurará el miércoles el Congreso. A continuación, la jornada se detendrá en el primer bloque temático, ‘Historia e 2 Historiografía del movimiento comunero’, coordinado por Cristina Borreguero, de la Universidad de Burgos.

En este ámbito se programan las intervenciones ‘Las Comunidades de Castilla y la defensa del patrimonio real’, de Alberto Marcos, de la Universidad de Valladolid; ‘La evolución de las relaciones entre la Santa Junta y las ciudades con voto en Cortes. El progresivo debilitamiento de la causa comunera’, de Máximo Diago, del CSIC, y ‘Las Comunidades y la “revolución” española.

Los debates historiográficos del liberalismo y sus proyecciones’, de Roberto López Vela, de la Universidad de Cantabria. El segundo bloque, ‘Comunidades, propaganda y cultura escrita’, presentado y moderado por Pedro M. Cátedra, de la Universidad de Salamanca, centrará la temática en la mañana del jueves. La propuesta arrancará con Fernando Bouza, de la Universidad Complutense de Madrid, y el trabajo ‘Memorias de las Comunidades de Castilla: fortuna, perdones y castigos’, para continuar con María José Vega, de la Autónoma de Barcelona, y “La ‘bestia comunera’: ficción, alegoría y propaganda literaria en torno a las Comunidades de Castilla”, y con Mercedes Fernández Valladares, también de la Complutense, quien dictará la conferencia ‘Imprenta y propaganda al servicio de comuneros y realistas’.

El bloque concluirá con el poeta Guillermo Carnero Arbat, de la Universidad de Alicante, y ‘La rehabilitación de las comunidades en el teatro español: de la Revolución francesa a las Cortes de Cádiz’, a la que seguirá una mesa redonda. La tarde del jueves se dedicará al tema ‘Derecho e instituciones jurídicas’, presentado por Fernando de Arvizu y Galarraga, de la Universidad de León, y Emiliano González, de la Universidad de Valladolid.

El programa comenzará a las 16.30 horas con Fernando de Arvizu y ‘Una reflexión política en torno a la guerra de las Comunidades’ y continuará con Rafael Ramís Barceló, de la Universidad de las Islas Baleares, y el trabajo ‘La Ley Perpetua de la Junta de Ávila en la historia de las Cortes de Castilla y León’. La siguiente ponencia, a cargo de Félix Martínez Llorente, de la Universidad de Valladolid, se titula ‘El noble linaje de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado’ mientras que el cierre correrá de la mano de José Luis Egío García, del Max Planck Institut, quien pronunciará la conferencia ‘El trauma comunero y el Sonderweg hispánico a la Modernidad: potestas, soberanía y límites de la autoridad regia’.

El cuarto y último bloque, ‘Ideas políticas y sociedad’, con Eduardo Fernández, de la Universidad de León, al frente, centrará la jornada matinal del viernes, que comenzará a las 10.00 horas con ‘Beyond ideology: bourgeois and citizens in 3 medieval and early modern Communes’, pronunciada por Martial Staub, de la Universidad de Sheffield.

Los participantes podrán escuchar, en este mismo bloque, a la profesora de la Sorbona Béatrice Perez, quien se centrará en ‘Inquisición y conversos en el contexto de las Comunidades en Sevilla. Aspiraciones confusas en tiempos nuevos’; a Ana Isabel Buescu, de la Universidad Nova Lisboa, con ‘Portugal e as Comunidades de Castela’, y a Alejandro Rodríguez de la Peña, de San Pablo-CEU, con ‘El sueño imperial de Carlos V’.

Será el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ricardo García Cárcel, quien clausure la cita congresual el viernes a las 13.30 horas con la exposición ‘El sueño comunero y la España que no pudo ser’. Las actividades académicas continuarán el día 22 de mayo en el Centro de Desarrollo económico Simón Ruiz de Medina del Campo (Valladolid), que albergará el epílogo del Congreso bajo el título ‘Monarquía y rebelión comunera. Una visión institucional y jurídica’.

Esta última cita reunirá a distintos expertos en torno a cinco conferencias y una mesa redonda que se emitirán en directo a través de Facebook y Youtube. Emiliano González Diez abrirá la sesión con una ponencia sobre ‘La Ley Perpetua y las reivindicaciones comuneras’, a la que seguirán las tituladas ‘El régimen jurídico e institucional de la Monarquía de Carlos V’, a cargo de José Sánchez-Arcilla Bernal, de la Complutense; ‘El Derecho en Castilla a comienzos del siglo XVI’, de Miguel Ángel Chamocho, de la Universidad de Jaén; ‘El proceso judicial y la condena de los capitanes comuneros’, de Félix Martínez Llorente, de la Universidad de Valladolid, y por último ‘El Perdón General de 1522’, a cargo de Carlos Belloso, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. El epílogo concluirá con la celebración de una mesa redonda.