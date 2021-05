Coronavirus

Rueda anima a recuperar el tiempo perdido por la pandemia y no dejar de festejar nada

“Celebra tu cumpleaños, el de tu amiga, el de tu pez y el de tu cactus” o “festeja el día de la madre, el del hijo, y hasta el del cuñado pero no dejes de celebrar nada” son algunos de los mensajes de la campaña “Mucho que celebrar, mucho que compartir”, que pone en marcha la Denominación de Origen Rueda para recuperar el tiempo perdido por culpa de la crisis sanitaria del coronavirus, pero, sobre todo, devolver la ilusión a los consumidores y llevar optimismo después de un año muy complicado ahora que la vida se empieza a ver de otra manera con el ritmo de las vacunaciones.

Una iniciativa que es también un guiño a los amantes del vino, en general, y a los que se inician en este mundo, en particular, con el reto de poner de relieve la importancia de festejar cada momento y compartirlo con quienes más queremos.

“Siempre con prudencia, es hora de compartir lo bueno”, señalan desde esta Denominación de Origen vallisoletana que preside Carmen San Martín, conocida especialmente por sus verdejos de calidad, desde donde invitan la sociedad a que encuentren cualquier motivo para brindar con los suyos.

“Creemos, ahora más que nunca, que toda ocasión es una buena oportunidad para brindar, festejar y recuperar todos los momentos que no se han podido disfrutar. Porque tenemos mucho que celebrar y tenemos mucho que compartir”, insisten desde la D.O. mientras apuntan que para ello se han apoyado en un tono fresco, dinámico y simpático.

Y es que el año pasado en Rueda estuvo marcado por todas esas celebraciones que se quedaron pendientes o se cancelaron como cumpleaños, bodas, fiestas de jubilación, e incluso la propia D.O. Rueda no pudo celebrar como se merecía su cuarenta aniversario. “Por eso, este año, sin olvidarnos de la situación, vamos a celebrar el 41 cumpleaños con esta campaña que invita a celebrarlo todo”, señalan.

“La idea es recuperar el tiempo perdido con nuestros seres queridos, celebrando las cosas más grandes, y también las más pequeñas y cotidianas”, asegura Carmen San Martín, convencida de que esta campaña servirá de revulsivo para la D.O, pero también para el mundo del vino.

En la #DORueda queremos que vuelvas a vibrar junto a los tuyos y celebres todo lo que no has podido celebrar 💚



¡Descubre nuestra nueva campaña! 👉🏻 https://t.co/kO0eiApHvR



¡Tenemos #MuchoQueCelebrar porque tenemos #MuchoQueCompartir! 💚 pic.twitter.com/woxxsa8wDB — D.O. Rueda (@DORueda) May 18, 2021

La agencia G R A C E ha sido la creadora de esta singular y atractiva campaña promocional que en los próximos meses va a tener una amplia difusión con iniciativas online, desde la compra programática, redes sociales y plataformas digitales, con el objetivo de conseguir la máxima cobertura, notoriedad y alcance.

Cifras históricas de exportaciones pese a la pandemia

El pasado año la DO Rueda cerró el ejercicio con una bajada del diez por ciento, a pesar de que el consumo de vino en España cayó un 20 por ciento. Además exportó 12,91 millones de botellas en 2020, lo que supuso un 15,54 por ciento de sus ventas. Los vinos de Rueda lograron cifras históricas de exportaciones en varios países, como Holanda y Alemania, dos mercados prioritarios para la Denominación de Origen.

“Las exportaciones el pasado año aumentaron un 3,5 por ciento, fue el segundo mejor año de las serie histórica en exportaciones. De alguna forma las exportaciones compensaron la desaparición del canal Horeca”, explicaba recientemente el director general de la DO Rueda, Santiago Moro, en declaraciones recogidas por Ical, donde apuntaba que los buenos resultados del pasado mes de marzo hacen presagiar la recuperación paulatina del sector y de la DO Rueda en particular, de la mano de la vacunación y la bajada de la incidencia que lleven a la pandemia a una situación de “nueva normalidad” y, por ende, a la recuperación de las ventas.