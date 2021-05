Las diputaciones del PP se hartan de Sánchez: “España y sus pueblos le importan un pito”

Coronavirus

Las diputaciones gobernadas por el PP en Castilla y León están molestas con el Plan “Pueblos con futuro” que presentaba este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dotado con 10.000 millones de euros y 130 medidas para impulsar la España rural. Se quejan de que este plan se ha elaborado “a espaldas” de las entidades locales y que, por lo tanto, no han podido hacer ninguna aportación ni conocen los detalles del mismo, cuando las diputaciones son las instituciones que mejor conocen las necesidades y demandas de los ciudadanos que viven y trabajan en los pueblos.

“A Sánchez la España rural le importa un pito”, denuncia el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, para quien este plan presentado “a bombo y platillo”, no es más que “propaganda” para “tapar la realidad” del presente en el que viven muchos españoles. “¿Cómo podemos creer que el Gobierno se vaya a preocupar ahora de los pueblos cuando los ha dejado tirados en esta pandemia”, se pregunta García, en declaraciones recogidas por Ical, a la vez critica que que Sánchez se dedique “a lanzar cortinas de humo sobre el futuro a veinte o treinta años sin atender el presente”. “El presente -prosigue- es incómodo cuando no se tienen ni capacidad ni conocimiento para gestionarlo. Lo fácil es revisar el pasado y jugar con el futuro, y es lo que hace La Moncloa”.

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, presenta la ‘Conferencia de diputaciones, comunidades autónomas y administración territorial del Estado para la repoblación rural y territorial’, que organiza el movimiento StartUp Village. Ávila, 15-01-2020 Foto: Ricardo Muñoz

Desde Salamanca, el presidente de la institución provincial salmantina, Javier Iglesias, también carga duramente contra Sánchez y este plan rural. “Ni nos ha tenido en cuenta, ni hemos podido hacer aportación alguna ni conocemos nada de nada de este plan”, lamenta, mientras asegura que lo más importante y más necesarios para los pueblos en estos momentos es la conectividad y llevar internet de calidad a todos los rincones para que haya oportunidades laborales y de futuro en todos los sentidos.

Iglesias pide a Sánchez que ponga en marcha también planes alternativos fiscales que discriminen positivamente a las zonas rurales y que se siente con todos los presidentes de diputaciones y con los ayuntamientos para llegar a acuerdos y poner en marcha medidas que favorezcan el desarrollo rural y el reto demográfico.

De la misma forma, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, critica este plan y las formas de actuar de Pedro Sánchez. “El PSOE demuestra cada día con hechos que los pequeños municipios de este país no le importan nada, porque en vez de hacer algo por sus habitantes se dedica a subirles los impuestos o a complicarles la vida, por ejemplo, imponiendo peajes en carreteras que ya han pagado con sus impuestos”, asegura.

Los populares salmantinos Javier Iglesias (i) y Carlos García Carbayo (d) en la sede provincial del PP . EUROPA PRESS. 23/03/2021

Igualmente, se queja también de que esta plan, aparte de haberse aprobado sin la participación de las diputaciones, tampoco ha ido sometido a consulta pública ni presentado a la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico con anterioridad a su aprobación, “algo ya habitual en la forma de proceder de la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera”, señala, en referencia a la problemática con el lobo y la intención del Gobierno de España de proteger a esta especie e impedir su caza al norte del Duero también, lo que haría mucho daño al medio rural, al Medio Ambiente y a la actividad en los pueblos.

Íscar advierte también de que este plan de Sánchez para la España rural no presenta ni objetivos ni concreción en las medidas, no dice dónde se va a actuar, no establece plazos ni calendario de actuaciones, no cuenta con mecanismos de seguimiento, ni se sabe de dónde sale el presupuesto. De hecho, según constatan los populares, el propio Plan hace referencia a que la financiación no está cerrada, por lo que no hay fondos asociados a cada eje de acción, ni a cada actuación concreta.

“Estamos cansados de ver cómo el Ejecutivo anuncia a bombo y platillo estrategias y estudios y se limitan a la propaganda en vez de hacer frente a los verdaderos problemas de los pueblos, como la exclusión financiera, la vivienda, la digitalización, vías de comunicación, empleo o apoyo a los jóvenes, entre otras cuestiones”, denuncia el presidente de la Diputación de Valladolid.

Conrado Íscar preside el pleno ordinario del mes de diciembre de la Diputación de Valladolid

Los representantes municipales del Partido Popular firmaron un documento en el que rechazaron acudir a La Moncloa y dan explicaciones sobre los motivos que les indujeron a adoptar esta decisión. En dicho manifiesto, los populares afirman que la lucha contra la despoblación en el ámbito de la Unión Europea “es que no se pueden hacer políticas de impacto real en el territorio, sin contar con el territorio, y sus legítimos representantes”. Así lo considera la presidenta de la Comisión Europea para quien “el futuro del mundo rural sólo puede diseñarse localmente”.

Asimismo, comentaron que “la gobernanza diseñada por la Comisión Europea para la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incorpora, como uno de los ejes centrales, la colaboración y participación de los agentes locales y de la sociedad civil tanto en el diseño como en la implementación de las medidas, aspecto que ignora reiteradamente el Gobierno de Sánchez”.

Por todo ello, los populares consideran que “no se reúnen las condiciones de respeto institucional que merecen en tanto representantes locales llamados a participar activamente en el Plan de Medidas frente al Reto Demográfico”, motivo por el cual “renunciaron a participar en la reunión convocada a efectos meramente informativos por la vicepresidenta Ribera”.