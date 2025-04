El día que Rufián acusaba de "bulo de la extrema derecha" la alerta de un gran apagón en España: "Son mentiras"

El gran apagón en España ha pillado por sorpresa a todos los ciudadanos, y es que nadie se pensaba que pudiera pasar esto alguna vez en nuestro país, uno de los más importantes de Europa. Lo cierto es que fue un lunes negro, que más allá de ser causado por un ciberataque o fallo técnico, ha dejado a millones de españoles sin luz, agua, internet o datos móviles durante casi todo el día. Sin embargo, algunos expertos lo avisaban, pero muchos políticos y autoridades lo desmentían. Lejos de Sánchez o Red Eléctrica, también está el caso de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que decía que la posibilidad de un apagón en España era "un bulo de la extrema derecha".

Era noviembre de 2021 cuando el político catalán salía el hemiciclo del Congreso de los Disputados a "desmentir" esta posibilidad, en relación al cierre de centrales nucleares y apuesta por las energías renovables. Varios análisis durante los últimos años han advertido de que la posibilidad de cambiar energía nuclear por las renovables podría llevar a un apagón en nuestro país.

Y de hecho, el informe ERAA 2024 (European Resource Adequacy Assessment 2024) realizado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e) reconocía el posible riesgo de apagón en España y en otros países de Europa durante algunas horas del día.

Es decir, no solo dentro de España (que siempre puede llevar a debates políticos de un color u otro), sino que también desde Europa alertaban que era posible un apagón en España. Muchos, como Rufián, lo desmintieron, y este 28 de abril, hemos pagado esas consecuencias.

Así acusaba Rufián de "bulo de la extrema derecha" un apagón en España: "Son fantasmas que aparecen por WhatsApp"

El portavoz de ERC en el Congreso se tomó a broma esta posibilidad. Por que claro, cómo iba a pasar eso en un país como España. Así, llegó a decir que el "gran apagón" era "un fantasma que recorre estos días nuestros grupos de WhatsApp" en aquel entonces, así como la posibilidad se trataba de "un bulo de la extrema derecha". "En este país las centrales hidroeléctricas están preparadas para generar mucha más electricidad de la que es capaz de consumir toda la población cada día", explicaba.

Así, en su intervención insistía que "el sistema eléctrico cuenta con hasta diez fuentes de energía diferentes". "Señorías es mentira. Es literalmente mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de capacidad energética. Y es mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de diversificación energética", matizaba el político catalán.

De hecho, no solo lo dijo en el Congreso de los Diputados, sino que además, lo compartió en su cuenta de X (antes Twitter), pues recordamos que es una persona muy activa en sus redes sociales, donde siempre intenta marcar la diferencia y zanjar debates " a su modo". Pero, por lo que sea, su video ha desaparecido y además, no ha vuelto a aparecer por esta red social. No obstante, su video ha sido rescatado por los usuarios.