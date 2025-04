Apagón de luz en España, en directo: caída de la red eléctrica y última hora de los transportes y comunicaciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha llamado a la ciudadanía de la capital a volver “lo antes posible” a sus domicilios al no poder garantizar el funcionamiento del alumbrado público en la noche de este lunes. “Un mensaje para todos los madrileños que en este momento estáis en las calles. Por favor, volved lo antes posible y con todas las precauciones a vuestras casas”, ha expresado el alcalde, con talante serio, en un vídeo difundido en sus redes sociales. El regidor a insistido en que el Ayuntamiento no tiene “garantizado el alumbrado público en gran parte de la ciudad de Madrid”. En este sentido, ha reiterado la necesidad de no salir a la vía pública para “minimizar los riegos de seguridad”.