Arroyo de la Encomienda (Valladolid) destinará más de 2,1 millones para mejorar los servicios esenciales de la localidad

El Pleno de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda celebrado en la tarde de ayer aprueba la financiación de nuevas actuaciones para el municipio por importe de 2.163.950 euros. La propuesta presentada por el Equipo de Gobierno (IPAE Y Ciudadanos) ha sido apoyada por el PP, PSOE y Vecinos por Arroyo y parcialmente por VOX.

En palabras del alcalde, Sarbelio Fernández, “estas nuevas actuaciones a ejecutar durante el año 2021 se suman a las ya incluidas en los presupuestos municipales. De esta forma, el Ayuntamiento sigue movilizando todos los recursos posibles para, no solo atender las necesidades de Arroyo, sino que generan carga de trabajo y empleo para las empresas relacionadas con el objeto de cada actuación”.

PLAN DE REMOZADO DE VIAS PÚBLICAS POR IMPORTE DE 551.800 euros

1. Reparación urbanización y alcorques en Avda. Salamanca entre Avda. La Flecha y C/ Santa Ana.

2. Reparación urbanización y alcorques Avda. Aranzana.

3. Rebaje urbanización C/ Vista alegre entre C/ Layante y C/ Almendrera y alcorques C/Carromajada

4. Reparación urbanización y alcorques C/ Bartolomé de Las Casas y urbanización calles Manuel del Rio, Alfonso X, Isabel de Castilla y Aguáchales Nº 13, 15.

5. Renovación de pavimento y adecuación del aparcamiento frontón Arroyo y ampliación pistas de tanga y calva.

6. Ejecución de sumideros y acondicionamiento urbanización C/ Presentación.

7. Renovación urbanización Arroyo en Calles Quebrada, Cárcaba y perpendiculares.

8. Reparación urbanización y aparcamientos Avda. La Flecha (zona posterior Hipercor).

9. Finalización de la urbanización del acceso entre Pista Polideportiva cubierta e Iglesia en la Calle Cuchilleros.

ACTUACIONES EN PARQUES Y JARDINES POR IMPORTE DE 304.500 euros

1. Ejecución acceso, muro contención de tierras y cerramiento Parque infantil C/ Juan de la Cierva.

2. Reparación urbanización y alcorques Parque La Constitución (instalación de bio-saludables).

3. Actuaciones Cotarro de La Horca (reparación de caminos y talud viviendas José Luis Lasa).

4. Mobiliario parques

5. Adquisición de elementos vegetales (árboles, arbustos, plantas). Estas nuevas actuaciones en Parques y Jardines se suman a los dos proyectos aprobados en Plenos anteriores para la creación de nuevas zonas verdes de uso público en las parcelas de la antigua EDAR y de la zona de Salero Serval.

NUEVAS INVERSIONES EN CENTROS ESCOLARES POR IMPORTE DE 108.000 euros

1. Mobiliario centros de educación infantil y primaria

2. Inversión de reposición en centros de educación infantil y primaria Las actuaciones a realizar serán, a rasgos generales, pintura interior y exterior de los edificios, pintura de los patios y pistas deportivas y mejora del pavimento de los patios, mejora de las instalaciones interiores.

NUEVAS INVERSIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS POR IMPORTE DE 515.400 euros

1. Pistas multideportivas en Las Lomas

2. Grada móvil para instalaciones deportivas: campos de rugby

3. Actuación en pista polideportiva cubierta C/Almendrera

NUEVAS INVERSIONES EN PARQUES CANINOS POR IMPORTE DE 80.000 euros

El alto grado de uso de los parques caninos existentes en el municipio ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar su número y dotación.

INVERSIÓN EN SEMÁFOROS Y SEÑALES VERTICALES POR IMPORTE DE 74.250,00 euros.

1. Implantación señalización nuevos límites velocidad Zona 20/30.

2. Regulación del tráfico en varios núcleos urbanos y la implantación y delimitación de nuevas zonas de aparcamiento.