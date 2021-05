El vallisoletano Aurelio García, nombrado obispo titular de Rotdon

El vallisoletano Aurelio García Macías fue nombrado hoy obispo titular de Rotdon y subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos por el papa Francisco. Nacido en la localidad de Pollos en 1965, en estos momentos vive en Roma desde 2010, donde ha desempeñado los cargos de consultor y jefe de oficina de la congregación que aborda todos los asuntos relacionados con la liturgia.

El arzobispo de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez, fue el encargado de anunciar ambos nombramientos ya que Aurelio García es un presbítero de la Archidiócesis de Valladolid y avanzar que su ordenación tendrá lugar el 11 de julio en la Catedral de la capital.

Al respecto, explicó que Aurelio se convierte en obispo titular de una diócesis histórica que existió antiguamente como es la de Rotdon, en el Ampurdán de Cataluña, por lo que mientras desempeñe su labor en la Congregación para el Culto Divino en Roma no se le será asignada la dirección de otra diócesis “activa”.

Blázquez valoró los nombramientos de Aurelio García que manifiestan “confianza” en su persona, preparación, aptitudes y desarrollo de los trabajos “confiados”. Además, quiso mostrar su agradecimiento al pontífice de haber elegido a un sacerdote de Valladolid. “Nos sentimos dignificados y alentados en nuestro camino de comunión con el papa y continuando la misión que la Iglesia que nos ha encomendado”, añadió.

Gran “preparación”

El arzobispo de Valladolid destacó la preparación teológica, litúrgica y pastoral, tal y como lo acreditan su experiencia y magisterio para convertirse en obispo, además de su capacitación para ser designado de subsecretario de la congregación. “Nos alegramos que la iglesia se beneficie de esta doble dimensión académica y administrativa y ministerial- pastoral”, afirmó.

Y es que el currículo de Aurelio García es amplio ya que ha ejercido como profesor en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, así como en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona; en la Universidad San Dámaso de Madrid y, en la actualidad, en la Universidad de la Santa Cruz y en el Pontificio Instituto Litúrgico Anselmianum de Roma. En 2011 fue nombrado rector del Seminario Diocesano de Valladolid, hasta que en 2015 fue llamado a incorporarse a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos en Roma.

Además, fue elegido presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia durante tres trienios; es miembro del equipo de redacción de las revistas “Pastoral Litúrgica”, “Phase” y “Ecclesia orans”, y Académico de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid desde 2013.

El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, durante la rueda de prensa. EUROPA PRESS 27/05/2021

Ricardo Blázquez valoró la importancia de ser subsecretario de la Congregación para el Culto Divino, ya que es la que tiene un arraigo “más tradicional” en la Curia romana. No en vano, es la encargada de abordar todos los temas de la liturgia, ya sean los libros y documentos litúrgicos de la Santa Sede y recibe las visitas de los obispos. También, precisó, ejerce la función de la piedad popular.

Preguntado por la posibilidad de que Aurelio García se pueda convertir en su sucesor, Blázquez se limitó a responder que la “providencia divina” da muchas vueltas, aunque recordó que el nuevo obispo continuará en Roma.

Las “maletas casi hechas”

Por otra parte, Ricardo Blázquez aseguró tener las “maletas casi hechas” para abandonar sus responsabilidades en la Iglesia. No en vano, recordó que en 2017 ya presentó su renuncia al cumplir 75 años, tal y como recoge el Código de Derecho Canónico. “Entonces, el Nuncio me respondió que continuara hasta nueva disposición y en septiembre del año pasado, me volvieron a comunicar la misma respuesta que cuando presenté mi renuncia. Es decir, que seguiré aquí hasta que no se provea de otra manera”, subrayó.

También reiteró que sus “maletas” han sido distribuir la mayor parte de los libros de su biblioteca personal entre los diferentes seminarios de las diócesis donde ha estado, informa Ical.

Preguntado por su visión sobre la pandemia de la Covid y sus efectos en todos los ámbitos de la vida, el cardenal subrayó, según recogió la Agencia Ical, que percibe signos de “preocupación” pero también de “esperanza”. “Todos estamos invitados a colaborar responsablemente, según nuestro lugar en la sociedad y las responsabilidades que tengamos”, añadió.