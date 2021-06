Tudanca reivindica la digitalización para que la España rural “vuelva a llenarse de gente”

Coronavirus

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha visitado este miércoles la localidad abulense de Villanueva de Gómez, para conocer de cerca un proyecto de instalación de fibra óptica en este municipio con fondos del programa estatal de extensión de banda ancha.

Allí, Tudanca aseguraba que el problema de la despoblación, “por vez primera en mucho tiempo”, se ha colocado entre las prioridades que hay que resolver en nuestro país, y apuntaba que la digitalización y la conectividad son esenciales para “frenar la sangría demográfica” y ayudar a que la España rural vuelva a llenarse de gente.

“La España vaciada y silenciosa ha dejado de ser invisible, ya que ha comenzado a alzar la voz y desde las administraciones se ha comenzado a dar algunas respuestas”, decía el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para quien fijar población en los pueblos y conseguir que estos se desarrollen en lo económico y en lo social será imposible sin la digitalización y la llegada de la fibra óptica a todos los rincones de la Comunidad.

El líder del partido del puño y la rosa afirmaba, convencido, que en dos años la banda ancha y fibra óptica llegará a 900 municipios de Castilla y León gracias a este programa del Gobierno de España (Plan Fiber) en el que se toma como criterio el territorio y no la población, e insistía de que haya conectividad en los pueblos para que la Comunidad pueda crear empleo, negocios y empresas en estos territorios y se pueda también educar en igualdad de oportunidades” a los más pequeños. Por ello, Tudanca pedía también al resto de instituciones que colaboren “en todos los niveles territoriales” de una manera “eficaz y rápida” para lograr este objetivo.

Al hilo de esta cuestión, el dirigente socialista aprovechaba para lanzar un “palo” a la Consejería de Sanidad. “Tras más de un año con los consultorios médicos en el medio rural cerrados y sin atención presencial, el gran anuncio de la consejera de Sanidad es que les va a facilitar un dispositivo de conexión a los médicos que vayan a los pueblos”, señalaba, con tono irónico, mientras denunciaba que en pleno 2021 “no es de recibo que un médico que vaya un consultorio médico en el medio rural no pueda acceder a la historia clínica de los pacientes o no pueda emitir siquiera una receta”.

Investigación de las residencias

Por otro lado, preguntado por los periodistas, Tudanca se refería a la intención de PP y Ciudadanos de que en la comisión de investigación en las Cortes sobre la gestión de las residencias durante la pandemia se incluya también una evaluación de la gestión nacional.

“Entiendo su desesperación, pero en el PSOE no vamos a entrar en las estrategias de contaminación”, decía el dirigente socialista, quien insistía en que lo único que queremos es arrojar luz sobre lo sucedido en las residencias de la Comunidad, que fue la tercera de España con mayor número de fallecidos después de Madrid y Cataluña, con más población, para que no vuelva a suceder lo mismo y no volver a dejar desprotegidos a los mayores”, apuntaba.

Sobre este hecho también ha opinado este miércoles desde Salamanca el secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, quien acusaba a sus adversarios políticos de “hacer el ridículo”. “Estamos en Castilla y León y la comisión va a echar a andar en las Cortes. Si el PP y Ciudadanos quieren una comisión a nivel nacional, les recomiendo que digan a sus diputados que lo soliciten. Si no entienden los ámbitos competenciales, que es de primero de parlamentarismo y de menos uno de política, creo tienen un problema”, ironizaba, mientras insistía en que el objetivo es saber qué paso, que se corrijan los errores que condujeron a la muerte de miles de personas y que se depuren las responsabilidades de cargos políticos que dieron órdenes que causaron muertes.