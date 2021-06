El PP Burgos se une a la recogida de firmas contra los indultos a los condenados del “procés”

El Partido Popular (PP) de Burgos se unió a la recogida de firmas contras los indultos del Gobierno de España por el “procés” catalán. La campaña comenzó este viernes en la localidad burgalesa de Briviesca, con parada hoy en la capital y continuará en los próximos días por el resto de la provincia.

La recogida de firmas, que se llevó a cabo en el Espolón, junto al Teatro Principal, contó con la presencia del presidente del PP burgalés, César Rico, acompañado por algunos parlamentarios y cargos públicos de la formación de Burgos, entre ellos el senador Javier Lacalle y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

En declaraciones a los medios de comunicación, César Rico aseguró que el objetivo de esta campaña es “para la ignominia que pretende Sánchez con los indultos”, calificando esta medida de “insulto” para España y los españoles. “Han perpetrado el mayor delito que se puede contra la democracia. Sánchez pretende la humillación del Estado frente a estos independentistas delincuentes”, añadió.

“Me considero tan catalán como castellano y leonés, y me considero español. Quiero a Cataluña y quiero una integración territorial del estado español”, defendió el presidente del Partido Popular burgalés. Por ello, espera que el presidente del Gobierno “recapacite” después de ver el número de firmas que el PP está recogido en todo el país en contra de los indultos.

No ha sido la única provincia en la que los populares tienen mesas para recoger firmas como es la de León y la de Valladolid. En esta última el Partido Popular logró recoger el pasado fin de semana 1.600 firmas contra los indultos a los presos independentistas catalanes y manifestó que esta campaña está siendo un “éxito” en toda España y también en la provincia. Esto demuestra, según el vicesecretario de Afiliación y Movilización del PP de Valladolid, Carlos Fernández, que “la mayoría de los vallisoletanos están contra la decisión arbitraria de Sánchez”.

El sábado día 12 de junio y el domingo 13, las mesas estarán instaladas en el entorno de la plaza de toros entre las 18.30 horas y las 20.30 horas. El domingo día 13 por la mañana también recogerán firmas en el Atrio de Santiago de 11 horas a 14 horas, lugar donde se ubicarán todas las tardes de la semana que viene, hasta el vienes, de 18.30 horas a 20.30 horas.

No solo la ciudad de Valladolid será punto de recogida de firmas. Laguna de Duero instalará una mesa con el mismo propósito mañana sábado, de 12 a 14 horas en la avenida de Madrid, número 27, y en La Cistérniga lo harán el domingo, día 13, en la plaza Mayor, también de 12 a 14 horas.

“El señor Sánchez se siente en la necesidad de sacrificar los valores que rigen nuestra democracia, nuestra Constitución, la separación de poderes, el sentido común y lo que haga falta para mantenerse en el poder y asegurar su asiento en la Moncloa. Por eso está dispuesto, no solo a conceder indultos a quienes ni siquiera lo han solicitado, a quienes no se han arrepentido por lo realizado, a quienes aún no han pedido perdón, sino también a despenalizar la sedición para que Puigdemont vuelva a reírse de España, a sentarse a negociar una amnistía y un referéndum”, sostuvo Carlos Fernández.

De esta forma, el PP de Valladolid consideró que los indultos son el “pago” del Gobierno al apoyo parlamentario de los independentistas para seguir en La Moncloa dos años más. “Pero esa falta de principios de Sánchez y su ambición la pagarán todos los españoles, motivo por el que nos sumamos a las iniciativas de la sociedad civil contra los indultos y plasmaremos en iniciativas de carácter político el sentir de la mayoría los vallisoletanos, que pide justicia. Nuestra recogida de firmas está siendo un éxito tanto en la calle como a través de Internet ya que conceder esta medida de gracia es darles una razón que no tienen y es humillar a los ciudadanos que no se saltan las leyes”, mantuvo Fernández.