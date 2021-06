Aviso amarillo por tormentas y granizo en el norte de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este lunes el aviso amarillo por el elevado riesgo de que se produzcan tormentas y granizadas en el norte de Castilla y León. Esta medida afecta a las provincias de Zamora, León, Palencia y Burgos.

En concreto, los avisos se pondrán en marcha a las 13 horas y se mantendrán hasta las 22 horas en la meseta de Burgos, León, Palencia y Soria, ante el riesgo de que las tormentas puedan ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

También se prevén tormentas entre las 14 horas y las 21.59 horas en las comarcas de Sanabria (Zamora) y El Bierzo (León), así como las zonas de la Cordillera Cantábrica de León, Palencia y Burgos, donde el aviso se extiende también al norte, el Condado de Treviño y la Ibérica.

Tormenta en la capital leonesa

Protección Civil informó de que en estas zonas los avisos se activan también entre las 14 horas y la medianoche. Además, precisó que el aviso amarillo por tormentas indica que pueden producirse lluvias localmente fuertes, vientos localmente fuertes o granizo inferior a dos centímetros.

Incidentes por viento

Por otra parte, el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León gestionó en la madrugada de este lunes en Valladolid unos 70 incidentes relacionados con el peligro de caída de objetos y obstáculos en la calzada debido a las rachas fuertes de viento que acompañaron a la tormenta que se desató principalmente en la capital.

Fuentes de este organismo señalaron que el 90 por ciento de los sucesos fueron en la capital vallisoletana entre las nueve y las once de la noche. Y se debieron a caída de objetos como tejados o ramas de árboles que en casos obstaculizaron la calzada, sin que se produjera ningún daño personal.

Además, fuentes de los bomberos de Valladolid, explicaron a la agencia Efe que entre las nueve y media y las cuatro de la madrugada realizaron 41 intervenciones en la ciudad, por caída de ramas, toldos, elementos inestables de las fachadas e incluso algún poste de telefonía en la Cañada Real.

Los bomberos trabajan ante el desprendimiento de una chapa sobre un poste de luz producido por el fuerte viento, en Serrada (Valladolid)

Ante estos episodios de fuertes vientos, el 1-1-2 aconseja, en la vivienda comprobar los anclajes y elementos exteriores, como macetas, cornisas, toldos, persianas o carteles.

Y en el exterior, no protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles; no circular por debajo de anuncios publicitarios o andamios; no hacer fuego; extremar la conducción reduciendo la velocidad, y no quedarse dentro del coche sino buscar refugio en un lugar seguro. También aconseja el 1-1-2 no tocar cables ni postes del tendido eléctrico.