Defensa a ultranza de la dignidad y memoria de las víctimas del terrorismo de Castilla y León

La Consejería de la Presidencia ha hecho entrega de las medallas a las víctimas del terrorismo de la Comunidad en un acto en el que el consejero, Ángel Ibáñez, ha destacado la obligación moral de la Comunidad de proporcionar a las víctimas una victoria moral y un acercamiento a la sociedad, a la vez que ha rechazado el lenguaje perverso de quienes justifican la violencia al amparo de un conflicto inexistente.

Ibáñez ha ensalzado que este tipo de reconocimientos son una cuestión de dignidad, “en estos tiempos convulsos en el escenario político nacional, donde entran en juego la retribución moral a verdugos por encima de las víctimas, esta Comunidad quiere demostrar nítidamente al lado de quién se ha de estar, con las víctimas y con sus familias. Y es que eso es una cuestión de dignidad”.

El consejero ha reivindicado mantener la memoria del terrorismo que es contraria al olvido como forma de encuentro de las victimas con la sociedad. “Ellas son un símbolo, por ello en honor a la memoria de nuestras víctimas rechazaremos siempre los proyectos políticos insolidarios, intolerantes, y supremacistas. Proyectos que no son mejores, ni están imbuidos de mayor legitimidad por el hecho de que ya no sean defendidos con violencia”.

Durante el acto, el consejero ha hecho referencia a la reparación de las víctimas, indicando que la ley autonómica establece un marco jurídico que contempla un singular régimen de protección para las víctimas y sus familias, en cuestiones tan variadas como el acceso a la cultura, a la vivienda, en materia de educación, de acceso al empleo público y al mercado laboral.

Además, ha destacado la colaboración continua entre la Junta y la Asociación de Víctimas del terrorismo de Castilla y León, en acciones tan significativas como dar a conocer a los jóvenes y hacer recordar a la población la cruenta historia que ha marcado la sociedad, con el propósito de lograr una sociedad sensible, concienciada y atenta.

Ibáñez ha defendido en nombre de la Junta de Castilla y León que las víctimas no están solas y nunca lo van a estar, poniendo en valor el Estatuto de Autonomía que vincula los poderes públicos con la promoción de la cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democráticos, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia, o que, de cualquier otra forma, atente contra la igualdad y la dignidad de las personas. “Ejercemos ese mandato con lealtad y con convicción. Porque somos una sociedad solidaria, en la que no pasa desapercibido ni es desatendido el sufrimiento de nadie” concluyó el consejero.