El sobrino de Scottie Pippen, refuerzo de lujo para el UEMC Real Valladolid Baloncesto

Kavion Pippen, sobrino de la leyenda NBA Scottie Pippen, llega al UEMC Real Valladolid Baloncesto para ser un pívot de referencia de cara a la próxima temporada. El “cinco” estadounidense vivirá su primera experiencia en el baloncesto europeo tras su periplo por la NCAA en Southern Illionis, una breve etapa en los Golden State Warriors como agente libre tras no ser drafteado, manterse cercano a la NBA en su liga filial (G League), y de vivir dos experiencias recientes en Qatar y Túnez durante la temporada 2020/2021 ante la incertidumbre en la que la pandemia dejó a la G League, que se tuvo que jugar en un formato muy reducido y comprimido finalmente.

Kavion Montel Pippen (Arkansas, Estados Unidos; 15 de octubre de 1996) es un pívot de 2.08 con buena presencia física, notable envergadura, movilidad, capacidad intimidadora y recursos en ataque, tanto para finalizar, jugar al poste bajo e incluso lanzar a media distancia. Ya destacó durante su etapa universitaria (NCAA) en Southern Illinois, alcanzando unos buenos promedios estadísticos de 12.8 puntos, 5.6 rebotes, 1.6 asistencias y dos tapones por encuentro en 24 minutos de juego durante 32 partidos, con un 56% en tiros de campo y 71,4% en tiros libres, en su última temporada allí, la 2018/2019. En la 2017/2018 sus promedios fueron muy similares.

Fue incluido en la lista de los jugadores que podrían ser drafteados por las franquicias NBA, aunque finalmente no salió elegido. En el verano de 2019 fue contratado como agente libre por los Golden State Warriors, con los que hizo la pretemporada, participando en cuatro partidos promediando 2.5 puntos y 2.2 rebotes, e incluso protagonizando buenas acciones que no pasaron desapercibidas, pero finalmente no le garantizaron el contrato para el resto de la temporada. A continuación, fichó por los Austin Toros, equipo afiliado de los San Antonio Spurs, en la G League, para mantenerse en la órbita de la mejor liga del mundo en busca de otra oportunidad en la NBA. Tuvo actuaciones destacadas, promediando 7.2 puntos, cuatro rebotes, 0.6 asistencias, y 0.7 tapones en 12 minutos de juego durante 27 partidos, con un 62,7% en tiros de campo y un 90,5% en tiros libres. No obstante, la repentina irrupción de la pandemia obligó a la suspensión y cancelación inmediata de la competición.

En la temporada 2020/2021 su intención era regresar a la G League, pero la incertidumbre por la situación sanitaria forzó al cambió de formato y convertirla en una competición efímera en sede única, y que no empezó hasta entrado el 2021. Ante esa inseguridad, Pippen decidió salir de su país, en el Al Sadd de Qatar primero, y en el Es Rades de Túnez poco después, ligas con capacidad económica suficiente para atraer a jugadores de nivel, pero de poca reputación y repercusión mediática.

En breve emprenderá una nueva ruta en su carrera en el baloncesto español, uniéndose al UEMC Real Valladolid Baloncesto en la temporada 2021/2022 con la intención de progresar como jugador en una liga exigente y respetada como la LEB Oro, y que ha servido a unos cuantos jugadores para darse a conocer en Europa, o para volver a llamar la atención de los ojeadores de la NBA, siempre muy atentos a los que destacan en nuestro baloncesto. En Valladolid se espera que aporte consistencia en su rendimiento cerca de la canasta, poderío por las buenas condiciones físicas y técnicas que atesora, y sus ganas de seguir mejorando ante este nuevo reto.