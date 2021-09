“Yo no he visto tragaderas como las de Igea y Casado”, afirma Pablo Fernández

“Yo no he visto a nadie que tenga unas tragaderas como las del señor Igea y la señora Verónica Casado. Más humillaciones en público que las que están haciendo en los últimos días el señor Mañueco y el PP a Ciudadanos son difíciles de soportar”. Es la afirmación que hizo hoy el líder de Podemos en Castilla y León y procurador autonómico, Pablo Fernández, preguntado sobre un posible adelanto electoral en la Comunidad.

A su juicio, “es evidente que Ciudadanos sabe que si hay comicios está muerto y que hará todo lo posible para que no haya adelanto electoral” y le parece “bastante lamentable y penoso que es que en la actual situación de crisis social y económica provocada por la pandemia, el Partido Popular esté más preocupado en cuitas y rédito electoral que en dar soluciones a los problemas que tiene esta tierra”.

“Que los cálculos electorales sean la mayor preocupación del señor Mañueco me parece patético y que ese electoralismo exacerbado del PP utilice a la sanidad pública como instrumento para romper el gobierno me parece deplorable”, añadió después de recordar que la decisión de finalizar o no el mandato le corresponde al presidente Alfonso Fernández Mañueco quien, dijo, “hace todo lo posible por romper el gobierno con Ciudadanos”.

Esa posible ruptura implicaría según Pablo Fernández una situación que generaría incertidumbre en una momento en el que “todos deberíamos ir a una para procurar una recuperación social y justa”. Podemos, concluyó, está preparada en cualquier caso tanto para que la legislatura de complete como para afrontar una convocatoria anticipada de elecciones.

Por otra parte, Pablo Fernández, anunció hoy la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) con la que pretende que la Junta salde parte de la “deuda histórica” que le atribuye respecto a León (2.500 millones) y que plantea un plan de inversiones dirigido a lograr un cambio en el modelo productivo y a potenciar la provincia como “centro tecnológico, epicentro de la economía digital y verde” con la Ciudad de la Energía de Ponferrada, Ciuden, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de León, Incibe, como pilares.

“Es el momento de hechos, no de palabras”, señaló el también responsable autonómico de la formación sobre una propuesta que se plantea con cinco años de vigencia y que va a servir, a su juicio, para que el resto de partidos políticos “se quiten la careta” respecto a sus intenciones sobre la provincia leonesa.

Pablo Fernández lamentó que la conocida como Mesa por León no haya demostrado hasta la fecha -casi año y medio después de su puesta en marcha- “ni que dé frutos ni que sea útil para la provincia”. Si bien ese foro, dijo, debe plantear soluciones estructurales a corto y medio plazo, lo cierto en que León “necesita que se actúe ya”, por lo que pidió que se reactive o se plantee la conveniencia de su permanencia.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se plantea para el centro de trabajo que la compañía Trascom tiene en León también ocupó parte de la intervención de Pablo Fernández hoy en la capital, para lamentar en primer lugar la incertidumbre que vive la plantilla, añadir después que no se entiende la decisión que podría implicar numerosos despidos y para acabar criticando que la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo “en vez de tratar con la empresa para que no se pierdan puestos de trabajo” se dedique a plantear excusas como la subida del precio de la luz, por lo que la acusó de “inoperancia supina”.

El líder autonómico de Podemos también se refirió a la situación del Instituto de Biotenología de León, Inbiotec, cuyo futuro podría estar ligado a la Fundación Cesefor (Centro de Servicios y Promoción Forestal), dependiente de la Junta y radicada en Soria y lamentó que las instituciones implicadas “no hayan hecho antes sus deberes”.