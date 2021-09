Mañueco defiende una fiscalidad diferenciada para Soria y acusa a Sánchez de esconderse ante la despoblación

Coronavirus

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausuraba ayer en Soria el XIII Congreso Provincial del PP de esta provincia que ahora liderará el también presidente de la Diputación y alcalde de Golmayo, Benito Serrano, un hombre de consenso y dialogante, llamado a recuperar desde la unidad a un partido en Soria que lleva más de una década de desencuentros y luchas internas que han hecho mucho daño a la formación, pero que ahora parece unificado en la figura de Serrano..

Fernández Mañueco tenía palabras elogiosas hacia la figura de Serrano, de quien decía que representa la unidad del partido para crecer y conseguir la confianza de la gente tras un periodo complejo y duro ,pero luego le encomendaba la misión de que el PP «vuelva a ser la referencia» en la provincia de Soria. «Ese es tu gran reto, Benito, conseguir que seamos el partido mayoritario en la capital de Soria, además de recuperar la posición de predominio y privilegio en la provincia», aseguraba .

Tras estas palabras, el jefe del Ejecutivo regional pasaba al ataque e iba directamente contra la yugular del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. a quien, aprovechando su presencia en Soria, uno de los territorios más despoblados junto a Teruel y Cuenca de toda España, que esté mirando para otro lado en la financiación autonómica así como en una fiscalidad diferenciada que ayude a estas zonas despobladas a salir adelante y crecer en población.

«La decisión es suya pero prefiere mirar para otro lado», se quejaba Fernández Mañueco, mientras enumeraba otros asuntos que afectan a los bolsillos de las familias y los trabajadores del país a los que Sánchez no está dando respuesta, como la subida de la luz. «Se le han fundido los plomos yes incapaz de solucionar un problema que está ahogando a muchas familias y que poniendo contra la pared a las empresas», advertía el presidente de Castilla y León, mientras reprochaba también a Sánchez que aún no haya devuelto a la Comunidad los 182 millones de la liquidación del IVA de 2017 pendientes e instado s también por el Tribunal Supremo, o que mire también para otro lado cuando le ha pedido en varias ocasiones que mantenga el fondo covid extraordinario para las autonomías el próximo año.

🅿️🅿️ @alferma1 deja claro que a Pedro Sánchez no le interesan los sorianos ni el resto de castellanos y leoneses. Las preocupaciones de los ciudadanos no son sus preocupaciones. pic.twitter.com/CQVGdOl5oG — PP Castilla y León (@PopularesCyL) September 25, 2021

Plan Soria

Por otro lado, durante su intervención en el cierre del Congreso, el presidente de la Junta aseguraba que su compromiso para con los sorianos es total, y avanzaba la puesta en marcha desde este lunes con la presencia en Soria del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, de un ambicioso Plan que, dotado con 130 millones de euros, está llamado a dar a la provincia el empujón que necesita para su desarrollo económico y social.

Bajo la denominación de Soria Conectada y Saludable, este proyecto «quiere ser útil a Soria», decía Fernández Mañueco, mientras enumeraba algunos de los proyectos importantes que contempla, como las facilidades a los jóvenes para que puedan acceder a una vivienda mediante las ayudas al alquiler principalmente, la alta velocidad de internet o los 60 millones que se dirigirán para acabar con la segunda fase del Hospital de Santa Bárbara, . También las inversiones previstas para nuevos centros de salud en El Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe, o para ampliar el de Soria Norte y el del municipio de Almazán.

Y, en materia sanitaria también, insistía el presidente en que no se va a cerrar ningún consultorio, y que no va a dar «ni un paso atrás» en la mejora y calidad de la Sanidad pública y Atención Primaria rural.

Voy a ser útil a #Soria desde la modernización, la protección a las personas y la generación de oportunidades. Impulsando el Plan Soria Conectada y Saludable, al que el próximo lunes daremos el pistoletazo de salida. pic.twitter.com/52tGV4w8wN — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) September 25, 2021

Llevar a Casado a La Moncloa

El vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, por su parte, también presente en Soria, pedía unidad a los populares y remar todos detrás del barco que comanda Pablo Casado para llegar cuanto antes a La Moncloa.

Además, llamaba a los suyos a “salir más fuerte” de los procesos congresuales autonómicos y municipales, así como de las elecciones en ambos ámbitos que tendrán lugar en mayo de 2023.

Terol definía al PP como el proyecto alternativo a Pedro Sánchez” con medidas como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones que reflejan la “vigencia del Partido Popular de Fraga, Aznar y Rajoy” y lo sitúan como el “mejor partido que hay en España” frente a la “insidia e indignidad del PSOE”.

GRAF8632. SORIA, 25/09/2021.- El vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol (i) posa con el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernandez Mañueco (d) y el nuevo presidente del PP de Soria, Benito Serrano durante el XIII Congreso Provincial del Partido Popular de Soria celebrado este sábado en el Aula Magna "Tirso de Molina". EFE/ Wifredo García FOTO: Wifredo García EFE

Además, alababa la labor de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, al ser “un ejemplo de la lucha contra la despoblación” con la implantación del transporte a la demanda en los pueblos, la apertura de escuelas con hasta solo tres niños para “fijar población en los pequeños municipios”, y con el mantenimiento de la Sanidad rural.