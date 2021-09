Llega “proyecto Híbrido” al Facyl de Salamanca

El Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León, FACYL 2021, que se celebrará en Salamanca del 5 al 10 de octubre, presenta la exposición ‘Proyecto Híbrido’, una producción del festival ‘Ars Electronica’ de Linz (Austria), uno de los festivales más influyentes de creación contemporánea a nivel internacional. De esta forma, se convierte en el primer festival invitado a FACYL, dentro del objetivo del festival de presentar cada año un caso de éxito internacional, que haga visible el papel de los festivales en la vida cultural de las ciudades en el mundo. La reciente incorporación a la Asociación Europea de Festivales, EFA, tiene como objetivo incrementar y potenciar la colaboración internacional del FACYL.

Exposición “Proyecto Híbrido”

Bajo el nombre de ‘Proyecto Híbrido’, en Salamanca se va a poder disfrutar de la exposición, con una selección especial de muchas de las mejores obras presentadas al festival austriaco. ‘Proyecto Híbrido’ traerá en cada uno de los días del FACYL, en la Sala 1 de Exposiciones San Eloy, una exhibición de 70 minutos de lo mejor de la creación digital internacional, seleccionada por el equipo del centro, que se proyectará hasta siete veces al día a las 11:00h, 12:15h, 13:30h, 14:45h, 18:00h, 19:30h y 20:45h.

Además, en la Sala 3 se podrá disfrutar de una proyección compuesta de una selección de los últimos premios Ars Electronica, denominada ‘Teatro Electrónico’ y una sección de las creaciones jóvenes menores de 19 años denominada ‘Animación Joven’, con cuatro proyecciones diarias a las 11:00h, 13:30h, 16:00h y 19:30h.

Conversaciones “Proyecto Híbrido”

Como una producción exclusiva para FACYL, se podrá seguir la historia del centro cultural austriaco y del festival global a través de cinco sesiones de diálogo con sus protagonistas directos: tres conversaciones con varios de los directores de Ars Electronica, que narrarán la historia y la actividad reciente del festival; y dos de sus artistas internacionales en residencia, que contarán sus experiencias en los laboratorios más avanzados de creación digital del mundo. La emisión diaria de las conversaciones será a las 18:30h en la Sala 3 y además podrán seguirse vía streaming a través del Canal FACYL.

La programación de las conversaciones de ‘Ars Electronica’ será “Impact of a Festival on a City”/El impacto de un Festival en una ciudad, con Gerfried Stocker, Director Ars Electronica el martes 5 a las 18:30h; “S+T+ARTS - Regional Connection”/S+T*ARTS- Conexión regional. Veronika Liebl. Ars Electronica, el miércoles 6 a las 18:30h; “Curating for and with a City. Ars Electronica Festival 2021″/Comisariando por y para una ciudad. Festival Ars Electronica 2021. Laura Welzenbach. Ars Electronica el jueves 7 a las 18:30h; Interview/Entrevista. Group Laokoon: Cosim a Terrasse, Moritz Riesewieck/Hans Block el viernes 8 a las 18:30h; e Interview/Entrevista Sonja Groiss/Anna Kaufm ann, el sábado 9 a las 18:30 horas.

Ars Electronica

El festival Ars Electronica comenzó en 1979 como un pequeño festival que reunía a una escasa veintena de artistas y profesionales del mundo tecnocientífico en torno al embrionario mundo digital, convertido en una fuerza mayor de transformación de la vida ciudadana en Linz y danto lugar al mayor centro internacional dedicado a la explotación de la confluencia entre el arte, la ciencia y la tecnología, el Ars Electronica Center, y al gran encuentro anual de todas las expresiones creativas del mundo digital de hoy.

Miles de participantes de más de cien países participan activamente en un programa abrumador que reúne reflexión, creatividad digital y experimentación urbana. Toda la información del festival en https://ars.electronica.art/