Fernández Mañueco descarta adelantar las elecciones: “Castilla y León cuenta con un Gobierno estable y ofrece futuro”

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a descartar un posible adelanto electoral como se ha especulado en las últimas semanas e insiste en que no se dan las condiciones de inestabilidad política y parlamentaria que ha puesto como línea roja para convocarlas. Es más, Fernández Mañueco defiende la lealtad y el interés supremo por los castellanos y leoneses que rige en las relaciones con su vicepresidente, Francisco Igea, y apunta que Castilla y León cuenta en estos momentos con un Gobierno estable y, sobre todo, con mucho futuro.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente durante una entrevista en el programa “El Cascabel” de Trece Televisión, donde Fernández Mañueco ponía en valor también la buena marcha económica de la Comunidad tras superar la pandemia. “Castilla y León tiene un ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo bueno, necesitamos estabilidad para afrontar el año y medio que queda hasta final de legislatura”, destacaba.

Asimismo, mostraba su confianza en aprobar los presupuestos de la Comunidad pese a que ahora no cuenta con la mayoría suficiente tras la fuga de la ex procuradora de Ciudadanos, María Montero, al Grupo Mixto como no adscrita horas antes de la fallida moción de censura que presentó el PSOE el pasado mes de marzo para derrocarle.

También se refería en la entrevista al anuncio que lanzaba el pasado domingo en Ponferrada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su intención de descentralizar las instituciones del Estado con sede en Madrid a otros puntos de España, como puede ser, por ejemplo, llevar el Senado a Cataluña.

Al respecto, Fernández Mañueco apuntaba que se trata de una nueva “cortina de humo” lanzada por los socialistas “con poca seriedad y de manera frívola”, decía, mientras aseguraba, contundente, que el verdadero debate es que la economía y el empleo lleguen a todos los rincones del territorio, que los fondos europeos lleguen a toda la España del interior y que el precio de la luz baje de las nubes.

“Los fondos europeos tienen que llegar a todos los rincones de España para que creen oportunidades. No se puede enfrentar unos territorios con otros, no es un proyecto de país”, advertía en la entrevista.

Pero dicho esto, el presidente de la Junta afirmaba también que está dispuesto a abrir una reflexión sobre la descentralización, pero siempre y cuando no se trate de enfrentar a los territorios. Fernández Mañueco ponía como ejemplo lo que ocurre en Castilla y León, donde hay instituciones propias de la Comunidad, como el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Procurador del Común, que se encuentran dispersas en distintos puntos como es Palencia, Zamora, y León, respectivamente.

Aunque para ello, el presidente considera que Sánchez debe hacer una propuesta seria y presentarla en el Congreso además de plantearla en la Conferencia de Presidentes para su debate por todas las autonomías, en lugar de lanzar la idea en un mitin y frivolizar con ella. “Es un debate que no necesita Castilla y León, ni Madrid, ni tampoco España”, sentenciaba.