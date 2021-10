La ONCE dedicará su cupón del 27 de octubre a los 800 años de la Catedral de Burgos

La ONCE dedicará su cupón del próximo miércoles, 27 de octubre, a los 800 años de la Catedral de Burgos por lo que cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen del edificio más emblemático del gótico español.

Se trata de un cupón que fue presentado hoy en la Capilla del Condestable de la Seo burgalesa por Mario Iceta Gavicagogeascoa y Antonio Méndez Pozo, en su calidad de presidente y vicepresidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, respectivamente, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez Blanco, en un acto que contó también con la presencia del deán del templo, Vicente Rebollo y el director de ONCE en Burgos, Jesús Blanco.

En 1221, el obispo Mauricio puso la primera piedra de la nueva Catedral de Burgos. Su construcción fue llevada a cabo a lo largo del siglo XIII, al menos en cuanto a su estructura gótica principal se refiere: iglesia de tres naves con girola y nave de crucero, capillas absidales, portadas y claustro; añadiéndose en los siglos XV y XVI nuevas obras arquitectónicas, como las agujas de la fachada principal, la capilla de la Presentación del Señor o la de los Condestables, y el cimborrio sobre el crucero, elementos del gótico flamígero y del Renacimiento que dotan al templo catedralicio de su perfil inconfundible.

La catedral burgalesa fue declarada Monumento Nacional el 8 de abril de 1885 y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 31 de octubre de 1984. Es la única catedral española que tiene esta distinción de la Unesco de forma independiente, sin estar unida al centro histórico de una ciudad (como ocurre en otros casos) o en compañía de otros edificios. Es, además, el templo católico de mayor rango en Castilla y León al tratarse del único templo que siendo catedral metropolitana es a la vez basílica.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.