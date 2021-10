El PSOE de Castilla y León coge la bandera de la política municipal para que el medio rural avance

El PSOE de Castilla y León está aprovechando el 40 Congreso Federal del partido que se celebra en Valencia para coger la bandera del municipalismo como solución para que el medio rural pueda repoblarse y avance.

Lo decía la número dos del partido del puño y la rosa en esta Comunidad, la soriana Virginia Barcones, presente en el cónclave socialista junto a otro centenar de socialistas de Castilla y León, cuando aseguraba, contundente, que los socialistas asumen sin complejos el liderazgo de las políticas municipales para hacer frente al reto demográfico y lograr el equilibrio entre población y territorio.

“Avanzamos en las políticas de proximidad, avanzamos en el mundo rural y por supuesto avanzamos de forma decidida con acciones y con hechos para combatir la despoblación”, decía Barcones, en declaraciones recogidas por Ical, para quien esta cercanía con los vecinos que viven y trabajan en los pueblos es vital para fortalecer lo local, dar una mejor gestión y dotar de mejores servicios al medio rural para optimizar todos esos recursos en beneficio de los ciudadanos.

Barcones lamentaba que la despoblación es un problema que conocen bien en Castilla y León “por culpa del PP y sus políticas a lo largo de 35 años, que han situado a la Comunidad como la autonomía que “más población pierde y donde los jóvenes no pueden desarrollar su proyecto vital, no porque no quieran, sino por que no pueden por las políticas aplicadas por el PP”.

Por el contrario, en el otro lado de la balanza, ponía al Gobierno socialista y sus 130 medidas para equilibrar población y territorio y que las zonas que sufren la despoblación vuelvan a tener “presente y, sobre todo, futuro”.

En esta cita participaba también la alcaldesa socialista de la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, quien llamaba a trabajar codo con codo desde el medio rural para consolidar los derechos y libertades conseguidos en Democracia, y pedía también más implicación para garantizar un medio ambiente limpio y sano y por favorecer la digitalización en el medio rural.

También la concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, era otra de las mujeres socialistas presentes en el Congreso, donde defendía la apuesta por la descentralización de instituciones por las que apuesta Pedro Sánchez y Luis Tudanca en Castilla y León como solución para repoblar los territorios más despoblados, como es el caso de esta Comunidad, “porque todos somos Estado”, decía.

“Es una propuesta que veo positiva y defiendo porque no va contra nadie y porque estoy convencida de que ayudará mejorar la vertebración territorial así como a conseguir una mayor eficacia y eficiencia de la Administración”, apuntaba.

Ana Sánchez e Iratxe García FOTO: mir_ical Agencia ICAL

A por la mayoría absoluta

Finalmente, la secretaria de organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, se mostraba exultante por lo que está escuchando y viendo en este Congreso de Federal del PSOE, donde se ha vuelto a entronizar a Pedro Sánchez, como líder supremo del partido del puño y la rosa.

La también vicepresidenta de las Cortes destacaba la unidad y la fortaleza del PSOE tras este cónclave, y en el caso de Castilla y León, apunta, optimista, que salen muy fuertes y que aspiran a lo máximo en las próximas elecciones autonómicas con Luis Tudanca: lograr la mayoría absoluta.

“Tenemos una de las delegaciones del PSOE más fuertes y solventes de España con el liderazgo indiscutible de Tudanca, que tiene equipo y proyecto para la Comunidad Autónoma, frente al caos del PP”, decía.

Además, avanzaba, sin dar nombres, que habrá castellanos y leoneses y castellanas y leonesas que tendrán mucho que decir en los órganos federales que se renuevan en el 40 Congreso del Partido Socialista.