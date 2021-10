Igea llama a la “tranquilidad” ante la “inquietud” generada por la posibilidad de implantar el pasaporte COVID

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, hizo en Burgos un llamamiento a la “tranquilidad” ante la “inquietud” generada por la posibilidad de implantar el pasaporte COVID para estar preparados si se produce un aumento de contagios de coronavirus y es necesario adoptar medidas, con el fin de evitar el cierre de establecimientos.

Igea, quien mantuvo una reunión sobre el seguimiento del convenio suscrito con la Universidad de Burgos (UBU) para la elaboración de un mapa de fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, declaró a los periodistas que el Consejo de Gobierno “no va a tomar ninguna decisión” en este momento, tal y como le trasladó ayer al presidente de la asociación de hosteleros de Castilla y León.

En este sentido, aclaró que en el caso de que se implantara no afectaría solamente al sector de hostelería sino a “aquellas actividades que entendamos que son de mayor riesgo”, básicamente, precisó, “están en el interior” y se concentran “en aquellas actividades que se realizan los lugares más ventilados, en interior, sin mascarilla”.

“Hay un grupo de actividades, pero insisto en este momento y sí que me gustaría llamar un poco a la tranquilidad porque se ha generado un poquito de inquietud sobre este asunto para decir de momento, este Consejo de Gobierno no va a tomar ninguna decisión”, exclamó el vicepresidente de la Junta.

“Estamos viendo un poquito cómo evoluciona la incidencia, vamos a ver cómo va la curva”, advirtió, al tiempo que señaló que en la actualidad, “el ritmo de crecimiento no es el ritmo de crecimiento que hemos tenido en otras ocasiones, no es la pendiente que hemos tenido en otras ocasiones pero si es verdad que nosotros tenemos que permanecer siempre alerta e intentar ir adaptándonos a la evolución de la enfermedad”.

Por ello, aseguró que “eso es en lo que estamos”. “Hay que manejar las mejores opciones, las peores opciones y las medidas menos restrictivas posibles”, aseveró Igea, y añadió que “no tendría sentido que volviéramos a escenarios de muchas restricciones; tenemos que buscar otras herramientas y esas son algunas de ellas”.

Asimismo, reiteró que no hay ninguna decisión tomada respecto a la posibilidad de implantar el pasaporte COVID. Sin embargo, relató que “es una de las cosas que podemos analizar si viéramos que el incremento en la incidencia que se está produciendo en este momento nos produce problemas de saturación”.

Igea quiso trasladar a los ciudadanos la necesidad de vacunarse contra el COVID-19 y para ello, dijo, apeló a “incentivar” a quienes no lo han hecho aún. Así, expuso que una de estas maneras de incentivar a la sociedad es a través del pasaporte COVID pero matizó que “también hay otras maneras; se puede hacer en positivo y negativo”.

“Lo le queremos decir a la decir a la gente es que lo que es importante es que se vacune porque lo que está claro es que con la vacuna disminuye el riesgo de mortalidad, resuelve también problemas serios y no hay razón alguna para no vacunarse”, aseveró. A la vez, reconoció que “preocupa” el 10 por ciento que hay en algunos tramos de población que está sin vacunar y que esta además, agregó, “en una situación de riesgo”. “Porque nos preocupa la salud y la vida de la gente y nos preocupa que no vuelva a saturarse el sistema sanitario porque no estamos para tener más retrasos y más demoras producidas por la nueva ola”,subrayó.

Mapa de fosa

Por otra parte, el también portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior confió en que el mapa de fosas de la Guerra Civil y dictadura franquista en Castilla y León esté terminado “antes de que finalice el año”. “Es un trabajo riguroso, preciso y científico, en el que se ha contado con la colaboración de todas las asociaciones que han querido aportar sus datos, es un trabajo muy necesario para conseguir tener una documentación ordenada, científica”, resaltó.

Asimismo, afirmó que las fichas de este mapa de fosas “han servido de ejemplo” al Gobierno central por “su cantidad de detalle y de elaboración”, al tiempo que esperó que este trabajo sirva a su objetivo fundamental, que es que “el conocimiento de lo sucedido nos ayude a que las cosas no se repitan y nos ayude a ser mejores”. “Un pueblo que no conoce su historia, un pueblo que no fomenta el estudio riguroso de su historia es un pueblo destinado a cometer los mismos errores, una y otra vez”, advirtió.

Igea se reunió este miércoles con el decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos (UBU), Ignacio Fernández de Mata, para realizar el seguimiento del convenio suscrito en materia de Memoria Histórica entre el Gobierno autonómico y esta institución académica en diciembre de 2020. En esta cita también estuvieron presentes el secretario general de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, José Miguel García; y el presidente del Consejo Asesor Memoria Histórica, Ángel Hernández.

Así, aplaudió el grado de evolución de la tarea encargada y reconoció estar “muy satisfechos” con este trabajo que tildó de “muy importante”. “Va a ser un resultado que va a estar a disposición de todos, se publicará en la página de Transparencia y también se ha ofrecido al Gobierno trasladar todos los datos y los resultados para elaborar censos nacionales si fuera preciso, un mapa conjunto nacional”, avanzó, informa Ical.

En este sentido, aseguró que el Ejecutivo central “lo ha visto con muy buenos ojos” y resaltó que “la ficha es un modelo para lo que se va a hacer a nivel nacional y esperamos que antes de que comience el año que viene tener ya todo el estudio en nuestro poder”. Se trata, dijo, de “una herramienta que nos va a servir para hacer muchas cosas” y apuntó que “aparte de publicarlo, la visualización nos va a servir también para ordenar nuestros trabajos de exhumación, así como para recibir más informaciones”. “Es una abierta la herramienta que no va a quedar cerrada porque el simple hecho de publicarlo y difundirlo estamos seguros de que nos va a proporcionar más información”, apostilló Igea.

Por tanto, indicó que “sirve para ordenar los trabajos, para el conocimiento y también como herramienta de mejora permanente; no es un trabajo que queda cerrado, sino que es un trabajo que queda permanentemente abierto”. El vicepresidente de la Junta aseuguró que son más de 500 las fosas localizadas ya en el mapa, con fichas completas de lo sucedido y destacó que “eso, al hacerlo público, probablemente va a tener un efecto llamada de información que nos va a permitir tener una información cada vez más perfecta”.