Ataque semanal a la democracia: Europa, absorta

Seguro que en Francia para mantener un Gobierno se pacta con el partido que ha dado un golpe de estado a Francia a cambio de dotar la obligación de un porcentaje de un idioma local en las plataformas de televisión.

Es seguro también que el Tribunal Supremo francés que confirma una sentencia para ejecutarse relativa a poder hablar el veinticinco por ciento de francés en los colegios de Burdeos - creo que estoy en un mal sueño erróneo hablando solo de un veinticinco por ciento- , va a pedir evidentemente ponerse en práctica inmediatamente, pero lo lógico es que el Gobierno de Burdeos diga sobre la marcha que no la va a cumplir, pues es lo normal, y el Gobierno de Francia va a mirar a otro lado e incluso aceptar que un responsable de Burdeos le diga al Ministro francés que no lo van a cumplir y este diga que no se preocupe.

Es seguro que en Francia para aprobar los presupuestos el Gobierno paga 400 millones de euros extras a los partidos que han dado un golpe de estado a Francia - siendo esto además absolutamente justo e igual para toda Francia y todos los franceses puesto que tienen todos las mismas obligaciones y derechos - y han causado crímenes terroristas abominables en toda Francia.

Es seguro que en Francia viene una comisión europea a una región francesa gobernada por el mismo partido que el del Gobierno central, gracias a la oposición, para investigar perversiones a menores en centros públicos, y el Gobierno central mira a otro lado, cómplice por tanto, de ello.

Es seguro y muy democrático que los socios del Gobierno francés que quieren destruir Francia y en los que se sustenta el Gobierno francés se pueden manifestar mientras pactan presupuestos apelando a naciones e independencia y el primer Ministro de Francia no dice nada, cómplice del ataque a Francia y a su democracia.

Es seguro y muy ejemplar que el primer ministro francés, para que se aprueben los presupuestos pacta con los que han originado enorme dolor a Francia dándoles la televisión para niños para poder verse en una región contigua a la que dominan para imbuirles de veneno independentista ... uy ! me confundo que es solo para jugar a caperucita...

Es seguro y bueno que el representante de un partido sedicioso y golpista proclama en la Asamblea de la Republica devolver una partida presupuestada para el arreglo de un cuartel de la guardia republicana en Lyon, pues quiere eliminar ese cuartel y por tanto hacer transigir al gobierno francés para la aprobación de los presupuestos, o si no, no pacta, y el primer Ministro callar y transigir . Además proyectarse en ese cuartel imágenes provocadoras y la policia tener que callar . Es todo ejemplar y muy democrático.

Es seguro y ejemplar que un secretario de estado francés diga apoyado por una ministra de Francia que los jueces y militares no son demócratas y el primer Ministro de Francia calla, y por tanto cómplice de la lindeza.

Es seguro e ilustrativo que en una región francesa, tipo Cataluña, una niña menor de edad es violada y con secuelas graves, decirse hace dos semanas por el Gobierno que estaban identificados los violadores y a día de hoy no saber nada y tampoco saber de su identidad ... vaya que sean de otra etnia...

Es seguro y modelico que los partidos golpistas sediciosos indultados y los filoterroristas de Francia hagan proclamas delictivas y provocadoras públicamente y al día siguiente aprueban los presupuestos del estado respaldando al gobierno y estén encantados, y con su primer Ministro al frente, hacerse fotos con los golpistas sediciosos y filoterroristas públicamente para resaltar sus buenas relaciones, sus buenas prácticas democráticas y de acatamiento de la ley, bendiciendo su magnífica y ejemplar trayectoria.

Es seguro que en Francia la ministra muy progresista y feminista de trabajo no recibe a mujeres que llevan veinte días acampadas en el ministerio de trabajo y que en Niza su ayuntamiento exige a sus funcionarios no hablar más que en un idioma local pero no hacerlo en francés . Es lo que se debe hacer en democracia.

Es seguro que en Francia un grupo de estudiantes que proclaman la libertad en la universidad de Lyon son agredidos e insultados por grupos filosediciosos y filogolpistas que quieren la destrucción de Francia y el Rector de esa universidad callado, el Gobierno regional también y el primer Ministro de Francia mirando a la luna y por tanto cómplice de tal perversion y de tal comportamiento delictivo y antidemocrático. Perdón, muy democrático.

Seguro que el primer Ministro de Francia en su visita a una isla francesa en erupción a la que no trae recursos, proclama en un mitin que mascarillas y vacuna y vacuna ... pero que eso sea dicho por quien hace año largo declaró haber vencido al virus y antes, que solo habría uno o dos contagios, desenmascarado por la prensa internacional en sus mentiras y siendo donde más muertes del mundo se han producido, al que sin embargo hay que aplaudir por lo bueno y tantísima credibilidad que ofrece.

Es también muy seguro y ejemplar que un ex primer Ministro francés asesore a un déspota bolivariano y diga que las elecciones no han ido mal, el primer Ministro de Francia callar y por tanto ser cómplice de un fraude en un país considerado y calificado como criminal por Naciones Unidas . También es ejemplar que el primer Ministro de Francia, avale con su silencio la represión y ataque a los derechos humanos en Cuba, y no se sume a la condena internacional. Un ejemplo de demócrata.

Todo lo anterior, que Francia me perdone, se ha producido en España en esta semana. No hay palabras. Un ataque a la democracia que nadie puede comprender. En Europa y con razón, no pueden dar crédito a tan irresponsable, peligrosisima y bochornosa actuación. Una continua traicion a los fundamentos de la constitución, del estado de derecho y de la democracia.