Puente no se calla y la vuelve a liar en redes sociales con su enésimo ataque al alcalde socialista de León

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, suma un nuevo encontronazo más con el alcalde de León, el también socialista José Antonio Díez, con quien ya ha mantenido más de una y de dos cuitas cuando Puente fue alcalde de Valladolid y concidió una legislatura en el cargo con Díez.

Si antes las polémicas tenían que ver casi siempre con las críticas que llegaban desde León por temas presupuestarios, como por ejemplo por las Cuentas de Castilla y León de 2023 que no gustaron a Díez porque se prirozaba Valladolid a lo que Puente le contestó que "hay que llorar un poco menos y trabajar un poco más». O más recientemente, en febrero, pasado, cuando el primer edil leonés criticó que Valladolid vaya a contar con una estación de tren de 253 millones mientras la de León, que iba a ser provisional, se quedó en 25 millones mientras llevan 15 años esperando por Feve.

Pero ahora, la polémica tiene que ver más con la situación actual del PSOE y por los casos de corrupción que asolan al partido, pero también al entorno personal de Sánchez e incluso al propio Gobierno.

Una crisis que ha llevado ya a la cárcel a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE hasta hace apenas tres semanas, y que en Castilla y León también se ha cobrado alguna víctima colateral en la dirección nacional del partido tras el último comité federal por su cercanía al navarro encarcelado: la burgalesa Ester Peña y el leonés Javier Alfonso Cendón, este último enfrentado a José Antonio Díez desde hace tiempo por el poder en León.

Y es que este domingo el periódico La Nueva Crónica ha publicado una entrevista al primer edil de León en la que apunta que si Javier Alfonso Cendón “no vale” para Ferraz es “difícil” explicar que también valga para el PSOE provincial del que es secretario general.

Díaez asegura en la entrevista que si Cendón ha sido apartado de la dirección federal es porque Pedro Sánchez entiende que no es “digno” de formar parte de su equipo. “Creo que el motivo de su salida, que evidentemente es su vinculación estrecha y directa con Santos Cerdán, le inhabilita para estar en Ferraz, pero también para ser líder de los socialistas leoneses. No entendería que lo que no quiere Sánchez lo tengamos que aceptar aquí en León”, afirma.

Además, Díez vuelve a reclamar la celebración de un nuevo Congreso Federal Extraordinario en el que debatir y considerar si es necesario cambiar el liderazgo y el rumbo de este partido. .

Pues ante esta entrevista, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no se ha callado y ha decidido responder en la red social "X", como suele ser habitual en él, y lo ha hecho con dureza y cierta ironía hacía Díez.

“Aquí no tienes razón. Tú nunca has valido, ni vales, para Ferraz, y sin embargo en León lo bordas”. Un comentario que acompaña con un ‘emoticon’ que guiña el ojo.

Puente, además, sigue manteniendo la confianza de Sánchez por cuanto seguirá en la Ejecutiva Federal como vocal tras la remodelación acometida en la Comisión Ejecutiva del PSOE.