Carnero defiende el esfuerzo de los ganaderos por la calidad y pide que se repruebe a Garzón

Visiblemente molesto, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha pedido este miércoles al Gobierno de España que repruebe al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus palabras en contra del sector ganadero.

Algo que ya hecho la UE a través de su comisario europeo Janusz Wojciechowski, quien ha asegurado que la carne española no es de menor calidad que la del resto de la Unión Europea.

Carnero hacía esta petición durante su intervención en el Consejo Consultivo de Política Agraria Común presidido por el ministro Luis Planas, a quien trasladaba el desconcierto e indignación de la Región.

«Es intolerable que un miembro del Gobierno de España hable así sobre la calidad de la producción de los alimentos españoles», decía Carnero, mientras reivindicaba el buen hacer del sector. «Con lo que nos ha costado llegar a estos niveles de calidad -continuaba- no se puede tratar así con tanta indignidad a los ganaderos o a los veterinarios que tantos esfuerzos están haciendo para mantener la producción bajo los estándares mínimos de calidad».

Por todo ello, insistía en la necesidad de que el Gobierno reprobase a Garzón por estas declaraciones, de las que no solo no ha rectificado, sino que, además, ha recibido el apoyo de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Tras esta reunión preparatoria del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE prevista para el 17 de enero en Bruselas, el consejero valoraba positivamente que la presidencia francesa tenga entre sus prioridades poner en valor los altos estándares productivos de los alimentos europeos.

También destacaba que se exija lo mismo a los terceros países con cláusulas espejo sectoriales en relación a la protección de la salud y del medio ambiente “porque es hora de dejar de hacer ‘El Quijote’, o que los estándares de bienestar animal de la UE estén entre los más altos del mundo, y apostaba especialmente en la eliminación progresiva del sistema de jaulas para todas las especies.

«Vamos por el camino correcto», decía Carnero, mientras avanzaba que Castilla y León va reforzar sus sistemas productivos para mantener las máximas exigencias en materia de sanidad animal y humana.

Por otro lado, el consejero llamaba a no demonizar al campo por la carbonización. “Debemos evitar cargar las tintas sobre el sector agrario, ya que no es el foco del problema de la carbonización, en todo caso puede contribuir a paliarlo por su potencial con sus propiedades de absorción o sumidero de CO2. Estudiaremos con mucho detalle las propuestas y apoyaremos todo lo que recompense a los agricultores en el modelo de negocio ecológico”, señalaba.

Carnero participa en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Común previo al Consejo de Ministros de la UE JCYL 12/01/2022 FOTO: JCYL JCYL

Escalada de precios

Finalmente, Carnero insistía igualmente en la escalada de precios de los carburantes, la energía, los piensos y prácticamente todos los insumos que afectan al sector agrario.

“No se ve una desescalada y los precios de las producciones agrarias no ven respuesta. Esta situación, que apuntaba a ser coyuntural, no tiene un horizonte visible y es preciso adoptar medidas para que no afecte a la viabilidad de las explotaciones, especialmente las ganaderas, muy afectadas”, apuntaba.