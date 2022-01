Díaz acusa a Sánchez de generar ruido con la polémica de Garzón por las elecciones en Castilla y León

Las posiciones siguen encontradas. Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas de ganado, han generado la primera polémica en el seno del Gobierno en este nuevo año. Desde la parte socialista en Moncloa son varios los ministros que durante estos días han desautorizado al también líder de Izquierda Unida. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó sus declaraciones públicamente y dejó claro que no las compartía, mientras que desde Podemos salieron al ataque contra su socio, denunciando que estaban dando por cierto “un bulo”.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya advirtió este lunes a los socialistas. “Seamos cuidadosos con nuestras palabras”, pidió. Y hoy, lo ha vuelto a hacer. Sin moverse un milímetro de su posición, la líder de Unidas Podemos en el Gobierno, ha sido cristalina”. Quiero señalar que el señor Garzón no ha hecho más que explicitar lo que el Gobierno defiende y también la Comisión Europea”, ha dicho la vicepresidenta. Díaz ha repetido que sus palabras “están amparadas por la ciencia y por el Gobierno de España”. De hecho, ha destacado que el “el Gobierno tiene documentos públicos en los que defendemos un modelo de ganadería extensiva y además sostenible”, con el fin de dejar en evidencia la postura socialista contra el ministro de Consumo.

Tras esta defensa férrea hacia el ministro de Consumo, Alberto Garzón, Díaz ha vinculado la posición de la parte socialista del Gobierno a la cercanía de las elecciones autonómicas en Castilla y León. Sin embargo, Díaz ha renegado de esta estrategia y ha acusado al Gobierno de “generar ruido” con las declaraciones del ministro de Consumo. “No hay ninguna razón, aunque existan unas elecciones en una comunidad autónoma, para que generemos un ruido que la ciudadanía no se merece”. A su juicio, “los políticos dicen una cosa en campaña, después dicen otra y creo que eso no es positivo”.

Ante esta supuesta estrategia de los socialistas que ha dejado ver, la vicepresidenta ha pedido “más cariño” y ha asegurado que ella dice “lo mismo en campaña que sin campaña”. Además de pedir “respeto”, ha explicado que a ella no le gusta el ruido, ni tampoco a la ciudadanía. “El foco no puede estar en el señor Garzón porque se ha limitado a exponer lo que avala la ciencia”, ha repetido.

La vicepresidenta no ha querido utilizar la palabra deslealtad para referirse a sus socios, pero sí ha dejado claro este aspecto, al afirmar que ella ha defendido en ocasiones postulados que no comparte. “Muchas veces defiendo cosas que seguramente no comparto, pero soy una demócrata”, ha asegurado. Díaz, sin dar los nombres de los ministros ha advertido de que, “ante posiciones muy duras de la oposición, muy injustas, siempre he estado al lado de ellos. Y esos ministros saben de lo que hablo”.

En cuanto a la continuidad del ministro de Consumo en Moncloa, la vicepresidenta, ha sido clara. Este diario ya adelantó en su edición del martes, que ni la vicepresidenta ni el grupo confederal obligaría a Alberto Garzón a dimitir de su puesto. “Sería bastante surrealista que un ministro que está cumpliendo con el acuerdo de Gobierno y con la ciencia tuviera que dar un paso”, ha defendido.