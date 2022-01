Igea asegura que Cs «no va a cambiar sus ideas» porque «varíen las encuestas»

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que su partido «no va a cambiar de ideas porque cambien las encuestas, sino que va a intentar cambiar las encuestas para que se adapten a sus ideas». Así lo ha manifestado durante la presentación de las listas de la formación naranja en León, que estará encabezada por la exconsejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo.

Igea ha advertido de que quien alienta el surgimiento de partidos como la España Vaciada y «ese sentimiento que habita en las provincias» es «quien utiliza la Comunidad como un trampolín y se olvida de los intereses de la misma». De esta manera ha acusado al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de «utilizar Castilla y León como un trampolín para su juego» y también se ha referido a su hasta hace un mes socio de Gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, al señalar que « es la primera campaña de la historia en la que el presidente convoca elecciones para defender la acción de Gobierno de otra señora», a la vez que ha criticado la «política de bola de caramelos» que se ha hecho en la Comunidad «despreciando la inteligencia de los ciudadanos».

Para Igea estas elecciones son «innecesarias» y ha augurado que van a tener «un coste desconocido para los habitantes castellano y leoneses».

“¿De verdad Alfonso Fernández Mañueco se piensa que hay 2,4 millones de imbéciles en esta Comunidad Autónoma?”, se ha preguntadoFrancisco Igea, ante las declaraciones hechas por presidente en Zamora, donde aseguró que “no va a haber ningún Plan Aliste ni ningún plan en ninguna zona básica de salud”, sino que blindará por Ley la atención sanitaria a las personas que viven en el medio rural y la dotará de “más recursos humanos”.

Igea, que reconoció no tener muy claro “qué es lo que propone el presidente”, se refirió al Plan Aliste como “uno de los ejemplos de la peor política que ha hecho en Castilla y León año tras año y campaña tras campaña”, ya que es “intolerable” que un presidente “diga que va a garantizar por ley lo que por ley ya está garantizado”. “¿Dónde estaba usted hasta ahora, ha estado dos años y medio soñando en un delirio onírico con Isabel Díaz Ayuso sin estar en lo que ocurría en Castilla y León?”, le cuestionó.

Mientras, la candidata por León, Ana Carlota Amigo señalaba que “he escuchado estos días a candidatos que presumen de leonesismo, de quién es más o no lo es, y yo no lo voy a hacer porque cuando uno quiere a su provincia y lo mejor para los ciudadanos que viven en ella, trabaja por ello y lo demuestra. Por eso no necesitamos un cartel de ser más leonesistas, con nuestra gestión hemos demostrado ese trabajo y espero que los ciudadanos sepan valorarlo”, sentenció para advertir que “nadie tiene que darle lecciones de lo que es querer un futuro y oportunidades para León”.

Una candidatura conformada por “gente honesta, íntegra y leal” que pertenecen a “un partido que dice la verdad, que no es populista y que quiere que todos tengan las mismas oportunidades” y que ha estado ahí, según recordó la que fuera consejera de Empleo e Industria, “ha estado cuando varias instituciones gobernadas por el PSOE, UPL y otros partidos iban a dejar por desidia caer Inbiotec” o cuando “Jupiter Bach comunicó que cerrada”.