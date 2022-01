Salamanca y su Universidad serán protagonistas en el aprovechamiento económico del español

Salamanca puede presumir de contar con la Universidad más antigua de España, con más de ochocientos años a sus espaldas. Y uno de sus rasgos distintivos con los que cuenta es la enseñanza del Español, que atrae cada año a miles de estudiantes extranjeros en los distintos programas educativos de los que dispone para tal fin. Por ello, cuando se habla del idioma de Cervantes, la Usal es una voz más que autorizada, como ha puesto de manifiesto este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño.

Y es que la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprovechado sus visita al Estudio salmantino donde se ha reunido con el recién reelegido rector, Ricardo Rivero, para anunciar que el Gobierno de España va a poner en marcha un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) específico para el español, que tendrá como protagonista a Salamanca y su Universidad.

“En España hay numerosas instituciones públicas y privadas que juegan un papel importante en la enseñanza del español, y entre ellas destaca la Universidad de Salamanca, como uno de los polos fundamentales del conocimiento, del aprendizaje en español”, destacaba Calviño, mientras aseguraba, contundente, que el Estudio salmantino tendrá un papel protagonista en esta iniciativa en colaboración con el Instituto Cervantes o la real Academia de la Lengua Española (RAE).

SALAMANCA, 21/01/2022.-La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en una jornada de trabajo en Salamanca, en la que se reúne con el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero y mantendrá un encuentro con estudiantes.- EFE/J.M.GARCIA FOTO: JMGARCIA EFE

Objetivo: que Salamanca sea uno de los nodos principales en los que aprovechar uno de los principales activos que tiene España, como es su lengua, que hablan más de seiscientos millones de personas en el mundo, desde el punto de vista cultural, político y social, pero también y sobre todo, en lo económico.

La vicepresidenta explicaba que es fundamental que en la nueva economía del idioma “la inteligencia artificial tiene que pensar en español” y, por este motivo, desvelaba que durante la reunión con el rector de la USAL han analizado la necesidad de apoyarse en la fortaleza y la especificidad de la Universidad en el aprendizaje internacional del español para desplegar este proyecto estratégico.

“España se encuentra en un “momento singular de su historia y dispone de una oportunidad única con el plan de recuperación, un proyecto sin precedentes de inversiones y reformas para modernizar este país que tiene que llegar a toda la sociedad, a todo el territorio y a todos los ciudadanos”, apuntaba.

Por ello, recordaba que trabajan codo con codo con instituciones para desplegar este programa de inversiones, del que la propia Universidad de Salamanca, decía, ya ha recibido 5,5 millones de euros en distintos programas para impulsar su digitalización, la recualificación de profesores, la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial.

La subdelegada del Gobierno de Salamanca, María Encarnación Pérez, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Riverno, a su llegada a la Universidad de Salamanca FOTO: Manuel Ángel Laya Europa Press

Desertización bancaria en el medio rural

Por otro lado, la ministra se refería a la problemática existente en el medio rural respecto a que se está quedando sin sucursales bancarias que están dejando a cientos de miles de personas en un desierto financiero. Una situación que provocado que un valenciano de 78 años haya recogido ya más de 134.000 firmas por la “atención humana” en las oficinas bancarias para que atiendan a las personas mayores sin trabas tecnológicas.

Sobre este asunto, Calviño avanzaba que ha dado un mes de plazo a la patronal bancaria para dar una respuesta a este problema y presentar al Gobierno un conjunto de medidas que garanticen “el apoyo a los mayores”, en el acceso a los servicios digitales y de manera presencial, con un foco especial en el “mundo rural”.

“En un mes van a presentar propuestas para ampliar y adoptar nuevas medidas eficaces para garantizar el apoyo a nuestros mayores, no solo en términos de acceso a los servicios digitales sino de apoyo y acompañamiento a aquellos que no puedan tener ese acceso a los instrumentos digitales. Es decir, un acompañamiento presencial y no solo adaptación en el ámbito digital”, aseguraba.