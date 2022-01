El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, anunció que si gana las elecciones del próximo 13 de febrero creará un Consejo Autonómico para la Innovación y Desarrollo Económico, que presidirá el jefe del Ejecutivo autonómico, con el concurso de los agentes del Diálogo Social, con la participación de las empresas, de las universidades y centros tecnológicos. El objetivo: “Para entre todos hacer la gran transformación que nos coloque en el futuro, que coloque a Castilla y León a la vanguardia del cambio del modelo económico y productivo de nuestro país”.

Así lo avanzó en la clausura de la II Escuela de Gobierno del PSCyL en Salamanca, donde también habló de la aprobación de un fondo de 163 millones de euros para ayudar a los autónomos y a las empresas, así como la puesta en marcha de un instituto financiero público “para coordinar e impulsar todos los instrumentos de promoción económica” que se necesitan “en esta tierra para fomentar el crecimiento, la creación de empleo, la digitalización y para crear empleo de calidad y digno”, explicó.

También recordó algunas medidas ya anunciadas como su objetivo de llegar al tres por ciento del PIB en el gasto en innovación y desarrollo, así como el paquete de incentivos fiscales en el medio rural para crear población y un plan de dinamización de las cuencas mineras “que ponga fondos adicionales para la transición justa en Castilla y León”, informa Ical.

El secretario general del PSOE de Castilla y León afirmó en su intervención las ideas que propusieron en la primera Escuela de Gobierno hace tres años, porque “casi lo único que pasa es el tiempo, todo lo demás sigue igual, aquello que reivindicábamos entonces hoy sigue tan vigente como entonces”. En este sentido, señaló que “la coherencia del Partido Popular no cambia tampoco”. “Hace tres años denunciábamos que el PP votaba en contra de la subida del salario mínimo, y ya decían que España se iba a romper. No solo no ha llegado, sino que dos años después de una pandemia y una crisis durísima, hoy España crece y tiene empleo”.

Tudanca aseguró que “el PP en estas elecciones se podía presentar con el programa electoral de 1987, no hemos avanzado nada, siguen haciendo las mismas promesas”. Por eso, consideró que “no nos podemos permitir dejar pasar este tren” y que “este tren necesita un nuevo maquinista”. Las elecciones son para el candidato del PSOE “inoportunas e irresponsables”, aunque consideró que “han dado una oportunidad a los castellanos y leoneses” para construir “un proyecto propio con la llegada de los fondos europeos”.

El candidato criticó el “gobierno fallido” entre Fernández Mañueco y Francisco Igea Igea y reivindicó la escuela política socialista “del respeto, la que cree en el interés general, la humildad, la que antepone los ciudadanos a cualquier interés partidista”. Subrayó que con los comicios del 13 de febrero se abre “un camino esperanzador por delante” con un “programa de gobierno diseñado por y para el territorio”.

El líder socialista estuvo acompañado en Salamanca por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero quién acusó al Partido Popular de “enmarañar” y de “poner sospechas” sobre los fondos europeos, “que tenían que ser un factor de alegría y de arrimar el hombro”, y le reclamó “patriotismo para ayudar en algo al Gobierno de España”.

Además Rodríguez Zapatero definió a Luis Tudanca como un “político decente, responsable, humilde” y un “demócrata de verdad”. Asimismo, afirmó que “algunos parece que han descubierto ahora la libertad”, cuando el PSOE se dejó “la vida por ella durante tanto tiempo” y criticó al PP porque, según él, “no cambia”. En tono irónico añadió que admira “la coherencia del PP”, porque “jamás ayudó en nada a nadie cuando ha estado, está o estuvo en la oposición”.

También el expresidente del Gobierno aseguró que la Junta en Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco “fracasó”, y que ha dado paso a una “legislatura fallida por una mayoría equivocada”, lo que demuestra que “el cambio en esta autonomía era necesario”.

Por este motivo, animó a votar “un cambio que es más que necesario”, augurando que el 13 de febrero Tudanca “va a volver a ganar las elecciones”. El expresidente ha llegado a la conclusión de que el cambio “era necesario”, como “se votó” hace dos años”, porque el Ejecutivo de Castilla y León “fracasó, no fue capaz ni de completar la mitad de la legislatura, acabó en ruptura, sin presentar un balance, y ahora quieren hablar de futuro”. ”El Gobierno fue fallido, la legislatura fue fallida por una mayoría equivocada porque se equivocó Ciudadanos ya que tenía que haber apoyado al partido más votado. Parece que ese principio es bastante centrista y equilibrado, pero Ciudadanos se desequilibró y como Cs siempre se ha desequilibrado para el mismo sitio, así le va a ir como le va a ir”, declaró.

Para Rodríguez Zapatero, lo que más le ha llamado la atención desde que el presidente de la Junta de Castilla y León convocó las elecciones, ha sido “lo que se han dicho” Mañueco e Igea, de lo que “más se ha enterado este país”, lo que demuestra que “no ha habido nada de verdad” en el Gobierno autonómico.