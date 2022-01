El candidato de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, Pablo Fernández, anunció que en cuanto se constituyan las Cortes de Castilla y León volverán a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la Covid-19.

Así lo indicó durante su intervención en la Cúpula del Milenio de Valladolid en la jornada “‘Bulos: la mentira como estrategia de las derechas”, acompañado por el exvicepresidente del Gobierno de coalición y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y por la número 2 de la formación, María Sánchez.

Pablo Fernández denunció que “el Partido Popular ha hecho en Castilla y León de la mentira su forma de hacer política y de gobernar de una forma descarnada”. Frente a ello, advirtió, la formación morada es” la única organización política que, con sus aciertos y errores, dice la verdad caiga quien caiga y moleste a quien moleste”.

En este sentido, puso como ejemplo la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia y denunció que “el Gobierno del PP, en pleno pico de la primera ola, ordenó no trasladar a los mayores de las residencias a los hospitales y como consecuencia de esa decisión murieron miles de personas”.

“El PP, sin vergüenza alguna, intentó decir que la responsabilidad era del Gobierno de España, cuando sabía a ciencia cierta que la competencia exclusiva en residencias de mayores era suya. Fuimos los primeros en plantear la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas de lo que sucedió pero el PP y Cs se negaron porque sabían que la responsabilidad es suya”, declaró.

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de Castilla y León, Pablo Fernández, participa en la charla 'Bulos: la mentira como estrategia de las derechas' en Valladolid FOTO: PABLO REQUEJO Agencia ICAL

Aludiendo a la polémica del ministro de Consumo, Alberto Garzón, con su ataque a las macrogranjas, Fernández defendió que Unidas Podemos apuesta por la ganadería extensiva y semiextensiva, las explotaciones familiares, pequeñas y medianas. “El PP, aparte de mentir, ha dicho una cosa y la contraria: Casado fue a hablar de ello a una ganadería de extensivo y allí dijo que las macrogranjas no existían y luego que no contaminaban. Dato mata a relato: las macrogranjas existen y contaminan, y no lo digo yo, lo dice la Junta de Castilla y León que en los últimos cinco años ha impuesto 55 expedientes y multas a macrogranjas por los residuos vertidos a la tierra”, explicó.

Al respecto, acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de haber devenido en los últimos tiempos en “una ayusización galopante”. “Ha intentado esparcir otro bulo que implica a Garzón, que dijo que es bueno poder llevar comida en tuppers al trabajo. En una deriva loquísima, dice que atacamos a la hostelería y a los restaurantes, cuando el Gobierno de Mañueco en plena pandemia ordenó cerrar restaurantes y hostelería destinando cero euros en ayudas a ese sector”, argumentó.

Además, se refirió a la investigación en los juzgados de Salamanca de “una supuesta trama de financiación ilegal del que permitió a Mañueco ser el candidato a la Junta”. “Mañueco no le dice la verdad ni al médico. No se la dijo ni a Igea. Dijo que se pondrían a disposición de la justicia y que iban a colaborar con ella, y el día que le toca declarar ante el juez a uno de los investigados, el presidente de la Diputación de Salamanca, se ausenta diciendo que está indispuesto por la tercera dosis de la vacuna y esa misma tarde se reúne con el obispo de Salamanca”, comentó.

“Lo que buscan es que no se hable de lo importante, de lo que le interesa a la ciudadanía. Hace una semana han privatizado la realización de test de antígenos adjudicándoselo a dedo a tres compañías propiedad de tres exaltos cargos del PP, por valor de seis millones de euros. No quieren que se hable de despoblación, de cómo privatizan el hospital de Burgos, de cómo cierran consultorios rurales o de cómo erosionan la educación pública, pero nosotros tenemos un programa hecho por y para la gente de Castilla y León porque estamos cansados de que nos digan que no se puede, cuando llevamos años demostrando que claro que se puede”, afirmó.

“Dicen que estas elecciones ya están decididas, que el PP gobernará con la ultraderecha, y que es imposible que haya cambio. Se equivocan, la gente ya está cansada, harta de que le mientan. Ya somos mayoría los que queremos transformar nuestra realidad y pensamos que es posible cambiar despoblación por repoblación, los que queremos un modelo productivo diferente, sostenible, que apueste por la ciencia, por puestos de trabajo de calidad que haga que los jóvenes puedan desarrollar su futuro aquí. Es hora y tiempo de pasar al ataque, y salir con ilusión y determinación a las elecciones del 13 de febrero, porque otra Castilla y León es posible, más digna, más justa y mejor”, subrayó.

Por su parte, el exvicepresidente del Gobierno de España y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, auguró un “giro de guion” en las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León convocadas para el próximo 13 de febrero, porque “la gente se está hartando de que le mientan” y acudirá a las urnas dispuesta a votar a Podemos porque a su juicio son “los únicos que dicen la verdad”.

“Los mismos que hablaban de la destitución de Garzón dicen que ya están decididas, pero a ver si al final la gente se harta de que le mientan. A lo mejor cada vez hay más gente que irá a las urnas diciendo: ‘Voy a votar a quienes dicen la verdad, a lo mejor no estoy de acuerdo con ellos en todo, pero estoy harto de que me mientan y se rían de mí’, explicó, informa Ical.

En ese sentido, acusó al presidente nacional del PP, Pablo Casado, de “creer que sus votantes son idiotas” ya que fue “a defender las macrogranjas a un lugar donde las vacas están en libertad”. “Sea coherente, vaya a una donde los animales están hacinados”, instó, “y no a un lugar donde el ganadero llama a las vacas por su nombre”. “¿Usted cree que sus propios votantes son idiotas? No se puede engañar a la gente todos los días y a todas horas”, afirmó.

También cuestionó las listas de candidaturas que dicen representar a la España Vaciada encabezadas por exdirigentes de Ciudadanos: “¿Usted cree que la gente no sabe de dónde viene? Diga que su partido se va a la mierda y usted se va a otro sitio a ver si consigue sacar unos votos”, afirmó antes de señalar que tiene la “sensación” de que “en Castilla y León mucha gente irá a votar por conciencia, por dignidad, a los únicos que dicen la verdad”.

Por este motivo, instó a los partidos de izquierdas a concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero “con orgullo”, ya que “cuando la izquierda renuncia a sus valores arrasa la derecha”. “Al PSOE le fue bien cuando se atrevieron a tomar distancia de sí mismos y decir cosas de izquierdas sin complejos, pero ahora alguien les ha convencido de que tienen que decir cosas de derechas para mantenerse en el poder”, lamentó.

Pablo Iglesias en Valladolid FOTO: R. Valtero Agencia ICAL

“La libertad no tiene que ver como tomar un chuletón al punto o con defender los toros, sino con defender una buena educación, sanidad y servicios públicos, tiene que ver con defender la justicia fiscal. Si muestran esos complejos, la derecha, la mentira y el bulo avanzan. En esta campaña basta con decir la verdad sin complejos, sin miedos, llamar a la mentira mentira, y al que miente mentiroso. Y a lo mejor después de las elecciones se encuentran con una sorpresa”, vaticinó.

Romper las reglas

En su intervención, Iglesias señaló que “la mentira, en manos de la derecha política y mediática, está rompiendo las reglas de la democracia”, y consideró que esto es algo “enormemente grave”, ya que “si la mentira se convierte en un material informativo habitual y la política se construye sobre materiales informativos abiertamente falsos, la primera víctima es el periodismo, la segunda es la política y la tercera es la democracia”.

Para Iglesias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “se ha equivocado” al echar “a los leones” al ministro de Consumo, Alberto Garzón, en medio de la polémica sobre la carne y la ganadería, y consideró que el ministro de Unidas Podemos “está más fuerte que nunca” porque “la gente le ha dado la vuelta al bulo” y “todo el mundo reconoce lo que le hicieron”.

El exvicepresidente del Gobierno inició su intervención asegurando que la precampaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León “arrancó con una mentira enormemente grave” surgida “de un tabloide propiedad de la patronal de las macrogranjas, que se inventa un titular” donde supuestamente Garzón dice que España exporta carne de mala calidad y que, después, pese a que “era mentira de principio a fin, fue replicado por la práctica totalidad de los medios de comunicación y la mentira empezó a crecer y crecer”.

En ese sentido, criticó la práctica periodística de “hacerse eco de todas las declaraciones políticas, aunque partan de una mentira”, al considerar que se trata de “un mecanismo perverso” y de “una práctica indecente”. Ante ello, advirtió que “la gente se está cansando” y que, aunque “todo el mundo creía que el bulo contra Garzón iba a terminar con Garzón, se ha demostrado lo contrario: Garzón está más fuerte que nunca, es una referencia del ecologismo y una referencia de un tipo de político que se atreve a decir la verdad”.

A juicio de Iglesias, así ha quedado patente que el presidente Sánchez “se ha equivocado” y que “cuando tomó distancia de Garzón” otorgando a sus declaraciones la categoría de ‘personal’, “hizo algo enormemente grave” porque “el electorado del PSOE ha tomado nota y sabía que era mentira”. “La obligación de Pedro Sánchez hubiera sido defender a su ministro y eso lo piensa todo el mundo en el PSOE”, concluyó.

Cambio de rumbo

El acto lo cerró María Sánchez, que se mostró partidaria de “un verdadero cambio de rumbo” en Castilla y León tras las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, y aseguró que tejer “una alianza lo más amplia posible” entre cuantos defienden “la razón, la ciencia, la cultura y la sensatez” es “el verdadero reto de época” que existe en estos momentos. “Debe haber límites que no entren en el debate, como la verdad, la ciencia o los derechos humanos”, defendió.

Asimismo, señaló que Unidas Podemos es “garantía de apoyo entre diferentes”, como se ha podido demostrar a su juicio en el Gobierno central, donde gracias a la formación morada “se han conseguido cuestiones básicas que hasta hace poco parecían impensables, como subir el SMI, que haya una Ley de Vivienda o poner coto a la publicidad de las casas de apuestas que atestan nuestros barrios”.

“Si conseguimos un cambio en Castilla y León tiene que ser un cambio drástico, para reabrir los consultorios rurales, para rearmar la Atención Primaria, revertir la privatización de hospitales, lograr una educación infantil gratuita, promover una ley de movilidad sostenible, potenciar el ferrocarril de cercanía, el transporte público, aumentar el parque público de viviendas, apostar por un plan de retorno para las miles de personas que se han ido de Castilla y León en estos años y generar oportunidades de trabajo”, defendió.

La candidata de Unidas Podemos a las Cortes de Castilla y León, María Sánchez, participa en la charla 'Bulos: la mentira como estrategia de las derechas' en Valladolid FOTO: PABLO REQUEJO Agencia ICAL

En su opinión, “hace falta un cambio radical en nuestra manera de consumir, producir, alimentarnos y desplazarnos”, y para lograrlo “Unidas Podemos jugará un papel crucial”. “Estoy convencida de que a Mañueco le saldrá mal la jugada de haber adelantado las elecciones. Ni él es Ayuso ni Castilla y León es Madrid. Tenemos que creer que puede haber una mayoría alternativa que cierre el paso a la ultraderecha y acabe con 35 años de gobierno del PP en nuestra tierra. Para que eso sea posible hay que saber sumar voluntades, y ahí Unidas Podemos es una garantía”, defendió.

Sánchez inició su intervención asegurando que la precampaña había arrancado “a base de bulos”, como la polémica con el ministro de Consumo sobre las macrogranjas, que en su opinión “plasma perfectamente esa forma de hacer política basada en la mentira y en el odio, en descalificar al contrincante”, algo que achacó a “una reacción global de las élites, que temen perder su poder”.

Tras ligar la cuestión de las macrogranjas con la negación del cambio climático, Sánchez defendió que esas élites Se han hecho ricas obviando los límites del planeta” y “temen que el debate se plantee en serio”. “Son un caldo de cultivo negacionista, para ellos no existe la pandemia, ni el coronavirus, ni la violencia de género, ni las macrogranjas. No todo el mundo compra ese marco, pero esos mensajes van calando a través de los bulos”, lamentó. “Las reivindicaciones por la igualdad y contra el cambio climático lo ven como una imposición y lo rebelde es enfrentarse a ello. Hasta hace nada eran temas que no estaban en el debate público y ahora juegan sucio porque juegan con el miedo de la gente. Saben que vivimos en una época de incertidumbre, y que a los de mayor edad les producen cierta zozobra”, explicó.

Tras alabar a Pablo Iglesias como “una figura decisiva para poder alcanzar lo que no podíamos ni soñar hace solo unos años”, Sánchez aseguró que “la grandeza de la democracia es que el 13 de febrero vale lo mismo el voto de cualquier persona que el de Mañueco o que el de cualquiera de los aprendices de Inda que tenemos en esta tierra. No son unas elecciones entre ganadería o comunismo, sino entre bulocracia o democracia”, remachó.