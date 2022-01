La Miguel de Cervantes acerca su oferta académica a los preuniversitarios de León, Valladolid y Burgos

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid se acerca la próxima semana a la feria de educación itinerante Unitour para dar a conocer su completa oferta educativa, que cuenta con 13 Grados Oficiales, 5 Dobles Grados y 5 Dobles Grados Internacionales, a los que se suman 15 Másteres Oficiales y un programa de Doctorado.

Unitour se celebrará el martes 1 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, el miércoles 2 en la Feria de Valladolid y el jueves 3 en el hotel NH Palacio de la Merced de Burgos, donde se reunirán cientos de preuniversitarios y sus familias para conocer con detalle los grados oficiales que se imparten en la UEMC.

Como complemento, la Universidad Europea Miguel de Cervantes pone a disposición de los futuros estudiantes la posibilidad de realizar visitas personalizadas al campus para conocer más acerca de la titulación que quieren estudiar.

En los salones de Unitour, los preuniversitarios podrán disponer de completa información de becas, ayudas y servicios que la Universidad Europea Miguel de Cervantes pone a su disposición, así como de material orientativo sobre los grados que se cursan en la Facultad de Ciencias de la Salud (Psicología, Nutrición Humana y Dietética, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Odontología); en la Facultad de Ciencias Sociales (Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Criminología); y en la Escuela Politécnica Superior (Ingeniería de Organización Industrial e Ingeniería Informática).

Además, la UEMC presenta una amplia oferta de Dobles Grados, una formación completa y multidisciplinar que permite a los estudiantes obtener dos titulaciones oficiales en un periodo de tiempo concreto. La complementariedad de las competencias profesionales que se obtienen a partir de una doble titulación aporta una polivalencia profesional muy reconocida en el mercado laboral.

Estos dobles grados son Ingeniería de Organización Industrial + ADE, ADE + Publicidad y RRPP, Periodismo + Comunicación Audiovisual, CC. de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia, CC. de la Actividad Física y del Deporte + Nutrición.

Otra de las opciones que ofrece la UEMC son sus Dobles Grados Internacionales, que permiten a los estudiantes disfrutar de una estancia en una universidad extranjera y obtener en un tiempo reducido dos titulaciones: el grado de la UEMC y la titulación oficial de la universidad de destino. Actualmente la Universidad Europea Miguel de Cervantes ofrece cinco Dobles Grados Internacionales, en los cuales los estudiantes pueden cursar uno o dos años en países como Irlanda, Canadá o Estados Unidos.

En la actualidad se ofertan dobles titulaciones internacionales en colaboración con prestigiosas instituciones, como son el Doble Grado en ADE y BA Degree in Business con la Dublin Business School de Irlanda; el Doble Grado en Ingeniería Informática y BA Computing Science con la Thompson Rivers University de Canadá; y los Dobles Grados de las titulaciones en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual con el Bachelor of Arts in Communication de la California State University de Estados Unidos.