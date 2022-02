La Cocina Solidaria en Zamora sirve más de 13.500 comidas a familias vulnerables

La Cocina Solidaria puesta en marcha al inicio de la pandemia por la Fundación Caja Rural de Zamora y la Asociación de Empresarios Panaderos y Titulares de Despachos de Pan sirvió en 2021 más de 13.500 comidas a un total de 151 personas en situación de necesidad en la capital zamorana.

“En el año 2020 fueron 8.600 comidas y en 2021, 13.571 exactamente. El año en el que empezamos, fue a mediados de año, de junio a diciembre. Hemos atendido a 20 mujeres entre 3 y 15 años; 26, de 16 a 60 y 29 de más de 60 años. Por lo que se refiere a hombres, 18 de 3 a 15 años, 27 de 16 a 60 y 31 de más de 60″, precisó el secretario de la Fundación Caja Rural de Zamora, Feliciano Ferrero.

“Donde tenemos la cocina no se puede hacer más. Hemos cerrado en una 150 personas porque ahí no hay espacio para poder cocinar más. Los cocineros están a tope y, aunque quisiéramos incrementar, más allá de dos o tres más, no se puede porque no hay espacio para poder cocinar más”, anotó.

“Aquí tenemos un ingreso máximo para poder acogerse a la Cocina Solidaria, que son 450 euros por unidad familiar. Es decir, que la familia que tenga más de 450 euros de ingreso ya no entra dentro de lo que tenemos establecido para poderse beneficiar de la Cocina Solidaria”, puntualizó.

La iniciativa contó en 2021 con un presupuesto de 75.000 euros, con la Fundación Caja Rural de Zamora y Asezpan como principal respaldo a la Cocina Solidaria. “Quiero agradecer especialmente la colaboración de empresas de aquí, de Zamora, que nos están prestando una colaboración muy importante suministrando ciertos productos que, si no fuera así, pues los tendríamos que contar, con lo cual, hay una colaboración importante”, recalcó Ferrero.

Por su parte, el gerente de Asezpan, Carlos García, explicó que las comidas se elaboran tres días por semana, incluidos festivos, y que se ha calculado la cantidad de medio kilo de primer plato, medio kilo de segundo, un litro de leche y un kilo de pan, más galletas, aceite, bollos, magdalenas y fruta. “Establecemos que con los tres días a la semana, prácticamente tienen los siete días porque nadie se come un kilo de comida por persona.

Lo tenemos también por rango de edades y un niño no come lo mismo que un adulto ni una persona mayor come lo mismo que una de 40 años”, explicó. “Preguntamos a la gente y nos dicen les llega perfectamente porque, además, el medio kilo siempre es un poquito más”, apuntó.

El responsable de Asezpan afirmó que. “después de año y medio, la labor está ahí y hemos demostrado lo que somos capaces de hacer, porque llegamos a cualquier sitio y ya nos conocen”.

Difusión

Por otra parte, Carlos García expresó su queja por lo que consideró una escasa repercusión mediática de la iniciativa de la Cocina Solidaria. “Echamos muchísimo de menos que no haya una difusión mediática, por desconocimiento o porque tienen otras cosas que hacer o porque le dan importancia y demás. No hemos tenido grandes ayudas. En el año y medio que llevamos, hemos dado 22.300 comidas”, comentó. “Echamos mucho de menos, la verdad, que ustedes digan: qué buen valor. Yo, una frase que decía al principio, eso de que Zamora cuida a los zamoranos, realmente no lo he visto nunca escrito en ningún sitio y es verdad”, lamentó.

En cualquier caso, incidió en que “somos meros ejecutores que hacemos las cosas lo mejor que podemos, tenemos tiempo para poder hacerlo, le dedicamos el alma y cuanto más nos hemos implicado, más tiempo le dedicamos y más a gusto estamos con este tema”.