Pérez Alencart: “La Poesía es lumbre para atravesar todas las catacumbas”

Este jueves, el atractivo recinto del Casino de Salamanca acogerá la presentación del último libro de Alfredo Pérez Alencart, poeta peruano-salmantino cuya obra literaria y su gestión cultural son de referencia iberoamericana, Portugal y Brasil incluidos. Se trata del poemario ‘El sol de los ciegos’, publicada en Madrid a finales de 2021 por la prestigiosa editorial Vaso Roto.

-¿Cuál es su impresión respecto al libro ya impreso?

-Vaso Roto cuida al máximo la calidad estética de las obras que publica; también la elección de los autores que desea incorporar a su prestigioso catálogo. Por ello, es una casa editorial en la que muchos poetas quisieran ver impresos sus libros. En tal sentido, me siento un privilegiado por haber recibido la invitación para formar parte del equipo de poetas que ya tiene la camiseta de Vaso Roto. Agradezco mucho a su directora, la poeta y traductora mexicana Jeannette L. Clariond, así como a María Fuentes, responsable de la gestión española de dicha editorial.

"El sol de los ciegos", nuevo poemario FOTO: La Razón

-Usted tiene una vasta y diversa producción poética, en cuanto a temáticas e intereses creativos, ¿qué de nuevo aporta ‘El sol de los ciegos’?

-Un aforismo que escribí hace años anota que para ser original hay que volver a los orígenes. Por lo tanto, nunca me verán en pos de ‘novedades’ y sí abordando todo aquello que atañe al ser humano, su entorno y sus misterios, a la manera de Terencio. Ahora bien, tratando de responder al meollo de su pregunta, sí puedo decirle que, por vez primera, en este libro todos los poemas son breves, productos de un arduo proceso de decantación y pulimiento; además buscando una sencillez del lenguaje y una comprensibilidad plena por parte de cualquier lector. Contrario a lo que se piensa, es muy difícil lograr un texto aparentemente sencillo y que entre sus versos se encuentre ese rayo o resplandor, que es como el disparador para que el texto conmueva a quien lea o escuche el poema.

-¿Podría ampliar esa idea del rayo o resplandor que activa su poesía?

-No todo texto ofrecido en columnas de versos contiene Poesía. Es más, hay excesivos versos inundando el ancho mundo, muchos desahogos que bien podrían servir para ciertas terapias, pero que no hacen ningún favor a lo que se entiende por poesía. Cuando lees un texto que contiene ese destello o resplandor, sabes que estás realmente ante un poeta y no ante un versificador, por muy docto que se presente en cuanto a las formas clásicas de su escritura.

-Vemos que ‘El sol de los ciegos’ incluye cien poemas breves. ¿Se podría decir que los mismos se insertan dentro de la poesía espiritual, en este caso entendiéndola como luz para alumbrar hacia adentro del propio ser?

-Contiene poemas de Amor en todas sus vertientes, a la mujer amada, al terruño, al Amado galileo, a los refugiados… Ahora bien, profundizando en su pregunta, le diré que considero que la genuina Poesía es lumbre para atravesar todas las catacumbas, pues la poesía no solo sirve para trasmitir belleza o instantes de felicidad. Cuando el ser humano atraviesa momentos de aflicción, sea por el motivo que sea, suele asirse al navío de la Esperanza y hasta llega a invocar un amparo supremo. Esa invocación por lo general se traduce en oración, en peticiones que tienen mucho calado poético, sean creyentes o incrédulos. La Poesía no salva, pero sí ayuda a atravesar esos momentos oscuros, tremendos, que atraviesan las gentes. Recuérdese que todos los Libros Sagrados de las religiones monoteístas están escritos, principalmente, en lenguaje poético, y son millones y millones de personas que se declaran seguidores o devotos de las misma. Para los cristianos, entre los que me incluyo, el Verbo se hizo carne, es cierto, pero también la Luz se instaló en el Amado galileo, un genuino poeta, el Poeta mayor del Reino, como suelo decir. Los ciegos de espíritu, entre los que también hay muchos cristianos nominales, más atentos al dinero o a los réditos materiales, tendrían que dejarse travesar por ese Sol que puede iluminarles lo interior, lo que está detrás de los ojos.

Presentación del nuevo poemario de Pérez-Alencart FOTO: La Razón

-Ahora entiendo mejor esos versos suyos puestos al principio del libro: “Ese sol es el Misterio/ sobre el que fijan la mirada/ aquellos que renovaron ya/ su corazón”.

-Así es, por ahí va la senda de mi nueva entrega.

-La presentación será mañana, en el Casino de Salamanca y tendrá la presentación a cargo de dos poetas de esta Comunidad.

-Cierto, tendré la satisfacción de escuchar las impresiones que mi librito ha generado en el abulense José María Muñoz Quirós y en la salmantina Asunción Escribano, catedrática de Literatura en la Universidad Pontifica de Salamanca, ambos publicados también por la editorial Vaso Roto. El acto ha sido coordinado por el poeta y fotógrafo José Amador Martín, director de la revista literaria Crear en Salamanca. A los tres, y al Casino, agradezco por su implicación en este evento muy entrañable para mí.

- Finalmente, no deseo terminar sin recordar a su esposa, no solo su musa, sino también compañera en todas las facetas de su ya dilatada actividad literaria.

-A ella está dedicado el libro y varios poemas del mismo, entre otras cosas porque fue quien, ya con su enfermedad muy avanzada, insistió que enviara el manuscrito a la editora Jeannette L. Clariond, y que cumpliera así con la palabra que meses atrás había dado a la editorial. Yo estaba muy abatido, viendo cómo mi princesa se iba desmejorando por el cáncer de páncreas, pero saqué fuerzas en medio del desasosiego y lo hice, con esta dedicatoria: “a Jacqueline:/ ella es un ángel/ y siempre está conmigo”.