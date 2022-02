Pide a los profesores de religión católica que “tienen que ir al ritmo del alumno” ante el “cambio de época” en la que están

La sexta edición del Congreso regional de Profesores de Religión Católica recordó a los docentes de toda la Comunidad Autónoma que se encuentran ante un “cambio de época”, y por ello la enseñanza tiene que ir al ritmo de los alumnos. El Palacio de Congresos Fórum Evolución de Burgos acogió hoy una nueva edición de este evento, que se celebra cada dos años, y que reunió a cerca de 350 docentes dedicados a esta materia en las escuelas públicas y concertadas de Castilla y León.

“Estamos no solo ante una época de cambio, sino en un cambio de época. No podemos seguir agarrados a las mismas formas de trabajar y enseñar, porque lo constatamos en el aula. Los niños y los jóvenes tienen otra sensibilidad, manejan la tecnología de otra manera y no puedes seguir exactamente igual que antes, sino que hay que ir con la enseñanza al ritmo que van ellos, orientando y ayudando a que no falte en su vida el elemento religioso”, subrayó la delegada diocesana de Enseñanza, Manuela García, en declaraciones a la Agencia Ical.

El encuentro, organizado por la delegación diocesana de Enseñanza de Burgos, bajo el lema ‘Una asignatura como una Catedral’, perseguía ser un espacio para la formación y la actualización del profesorado de esta materia. “La idea era estar juntos y recibir formación. El hecho de encontrarnos juntos un colectivo con unas características muy concretas nos ayuda. Se renueva la amistad, la ilusión y se recibe formación”, señala la delegada diocesana de Enseñanza, Manuela García. Es la primera vez que este congreso, convocado por los obispos de la Comunidad Autónoma, recala en la capital burgalesa, y lo hace enmarcado en la celebración del VIII Centenario de la Catedral de Burgos.

“La acogida ha sido muy buena, estamos aquí la mitad del profesorado de religión de Castilla y León, y los ponentes han sido una explosión de alegría”, apuntó García. Asimismo, considera un “éxito” haber reunido a tantos participantes en este encuentro en la capital burgalesa.

Por su parte, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, indicó que el objetivo de la enseñanza religiosa es “dar una educación integral” tanto a la infancia como a la juventud, que incluye “todas las dimensiones de la persona”. Asimismo recordó que las clases de religión no son una “catequesis ni un entrenamiento”, sino que suponen “dar respuesta a las preguntas de sentido más profundas del corazón humano”. “En este momento, si en nuestra sociedad excluyéramos todo lo que tiene que ver con el hecho religioso, quedaría todo muy venido a menos”, añadió.

VI Congreso de profesores de religión FOTO: Ricardo Ordóñez/Ical Agencia ICAL

En referencia a la enseñanza religiosa, el arzobispo de Burgos quiso también lanzar un mensaje a las organizaciones, para que “fomenten, favorezcan y sostengan este derecho y dimensión, tan importante para el ser humano”.

Ponencias

La primera parte de la jornada, que tuvo lugar por la mañana, se centró en asuntos de carácter curricular, con las intervenciones del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Valle López, que disertó sobre el modelo curricular de la LOMLOE; seguido por la profesora de la Universidad de Burgos (UBU), Pilar Alonso, que impartió una ponencia sobre ‘La fe y los valores que enseñan el Camino de Santiago’.

Las charlas de la tarde se focalizaron en descubrir el cine y la pintura como “medios pedagógicos idóneos en la materia de Religión”, tal y como señalan desde la organización. Así, los asistentes pudieron escuchar las intervenciones del crítico de cine Jerónimo José Martín y el dibujante Patxi Velasco Fano. El acto concluyó con la puesta en escena de ‘Danza de vida por una catedral rota’, a cargo de la Joven Compañía de danza de Castilla y León. El evento contó también con la asistencia de la consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas , encargada de clausurar el acto.

Por su parte, la consejera de Educación en funciones, Rocío Lucas, aseguró que la Junta de Castilla y León, “en el ámbito de sus competencias en la configuración de la parte económica del currículum”, hará un desarrollo de la Ley de Educación LOMLOE que permita “mantener el peso de la asignatura de religión como en cursos anteriores”. Así explicó que garantizarán tanto el número de horas a impartir como la “asignatura alternativa a la clase de religión”. Lucas fue la encargada de clausurar el VI Congreso regional de profesores de religión católica, que se celebró en Burgos y reunió a cerca de 350 docentes de toda Castilla y León.

“La formación religiosa es algo fundamental por sí misma, pero también es algo que trasciende de lo puramente religioso. Sin religión no es posible comprender el mundo actual, ni ofrecer una formación humanística merecedora de tal nombre”, continuó la consejera. Por ello, quiso trasladar a los docentes venidos de todos los rincones de la Comunidad el “apoyo y la tranquilidad” de la Administración. “Hay que garantizar el respeto a derechos constitucionales como la libertad religiosa, de libertad de elección de centro o el derecho que a todos nos asiste de recibir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con las propias convicciones”, apostilló.

La responsable en funciones de Educación de la Administración autonómica trasladó además a los profesores de religión asistentes, el compromiso del Ejecutivo con esta asignatura y el trabajo que realizan diariamente. “Tenemos muy clara la importancia de la asignatura de religión para profundizar en los valores sociales, en un desarrollo ético coherente, para potenciar la personalidad y fortalecer la madurez del alumnado, y ayudarles en sí a comprender el mundo que los rodea”, subrayó. “Quiero que estéis convencidos de nuestra voluntad por reconocer vuestra labor, por vuestra equiparación al resto de docentes en cualquier mejoría”, afirmó Lucas.

VI Congreso de profesores de religión FOTO: Ricardo Ordóñez/Ical Agencia ICAL

Lucas, que pronunció el discurso de clausura de este evento, junto al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y la delegada diocesana de Enseñanza, Manuela García, garantizó a los profesores de religión asistentes, el compromiso de la Administración autonómica con esta asignatura y el trabajo que realizan diariamente, y puso en valor también el trabajo realizado por la Iglesia en el pasado y que continúa llevando a cabo hoy en día en la sociedad, especialmente desde el punto de vista educativo.

Mario Iceta, por su parte, agradeció a Lucas sus palabras y puso en valor el trabajo que realizan los profesores de religión, a los que recordó que no están solos. “El educador despliega toda la potencialidad interior que tienen los alumnos. Se educador lleva un componente vocacional, uno no puede educar sino se entrega a sí mismo”, recordó.