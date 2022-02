El alcalde de Palencia anuncia una cuestión de confianza ligada a la aprobación de los presupuestos

Por vez primera en la historia del Ayuntamiento de Palencia, su alcalde, en este caso el liberal Mario Simón, se someterá a una cuestión de confianza, que se llevará a cabo en un pleno extraordinario este viernes, debido a la no aprobación de los Presupuestos municipales para este año, que ascendían a más de 112 millones de euros, pero que han sido rechazados por PSOE, Ganemos y Vox.

Unas Cuentas que, según el primero de los palentinos, incluían también una solución al problema de la calle Jardines de la ciudad, que también está detrás de esta decisión.

El objetivo de esta maniobra del alcalde es forzar la aprobación del presupuesto elaborado por el equipo de gobierno (Cs y PP) y que ha sido rechazado por la oposición tras un infructuoso debate que se ha prolongado más de dos horas.

El alcalde lamentaba que el presupuesto municipal no haya salido adelante y culpaba a los grupos de la oposición de “instalarse en el no” afirmando que va a hacer todo lo posible para que se aprueben porque “son muy importantes” y contemplan partidas que no figurarían en una prórroga de los actuales.

Por ello ha convocado un pleno extraordinario para este mismo viernes en el que se someterá a una cuestión de confianza vinculada a estos presupuestos, dando a los grupos de la oposición “una nueva oportunidad” para aprobar estas Cuentas o, en su defecto, para presentar “una moción de censura” con una alternativa y “demostrar que su no responde a que tienen propuestas para servir a los palentinos”.

”Aquí tienen el sillón a su disposición y a su alcance, porque aquí no estamos para calentar sillones, sino para ser útiles a Palencia”, sentenciaba el primer edil, en declaraciones recogidas por Efe, mientras pedía colaboración a la oposición y advertía que no está dispuesto a “tener un ayuntamiento maniatado”.

Si el viernes próspera la cuestión de confianza, los presupuestos estarían aprobados por la confianza en el alcalde, mientras que si no se otorga la confianza al alcalde y al presupuesto, la oposición dispondrá del plazo de un mes para presentar una moción de censura.

“Si después no la presentan o la pierden los presupuestos saldrán adelante igualmente, pero habremos perdido solo un mes”, explicaba Simón, que pedía a los grupos de la oposición que, si no tienen un proyecto común para Palencia “permitan trabajar a quienes lo tenemos”.

Sonia Lalanda, portavoz de Vox, ha acusado al alcalde de “forzar un pleno sabiendo que no va a tener el respaldo suficiente para sacar el presupuesto” y de “soberbia” al plantear una solución a la calle Jardines “del PP con el PP”, dejando al margen al resto de grupos representados en el Ayuntamiento y los informes técnicos.

En este sentido ha condicionado su apoyo al presupuesto municipal a otra solución de la ejecución de la sentencia que hasta ahora ha considerado “unidireccional” y ha pedido al grupo municipal “otro presupuesto que no contemple esta solución de la calle Jardines”.

Por su parte la portavoz del grupo municipal socialista, Miriam Andrés, ha recriminado al equipo de Gobierno que lleve al pleno “un corta y pega” de presupuestos anteriores que no da respuesta a la deriva que está tomando Palencia, “una ciudad que no va bien”. ”En lugar de asumir la realidad, ser humildes y dar la vuelta a la ciudad se encierran en los despachos y nos presentan borradores con escaso margen de negociación y que siguen mirando con pasividad la agonía de la ciudad”, denunciaba Andrés.

Ganemos, en boca de su portavoz, Sonia Ordoñez, también ha rechazado el presupuesto al considerar que “son las cuentas de la lechera” y no contemplan planes de empleo, comercio o de diversificación de la economía y solo se basan “en el ladrillo y obras faraónicas que no es momento de acometer ni debe asumir con la deuda de la calle Jardines”.