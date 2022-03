Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy 8 de marzo, El Puente Salud Mental Valladolid se suma a las denuncias lanzadas por la Red Estatal de Mujeres Salud Mental España en cuanto a las dificultades que se encuentran las mujeres con problemas de salud mental en el acceso al sistema de salud público español. Citó las “vulneraciones” que encuentra el colectivo en su proceso de recuperación, los ingresos involuntarios y a la hora de decidir ser madres.

Para ello se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización cuyo objetivo principal es, bajo la etiqueta ‘#SaludMentalFeminista’. Uno de los aspectos que reivindica la campaña es la sobremedicación de las personas con problemas de salud mental, y especialmente de las mujeres. En España, las mujeres son prescritas el doble de veces que los hombres con psicofármacos. “El hecho de ser mujer influye, al haber una tendencia a pensar que exageramos, que somos unas histéricas”, explicó la vocal de la entidad Salud Mental Palencia y representante de la Red Estatal de Mujeres, Estefanía Arias.

La Red reivindica la necesidad de integrar la perspectiva de género en la atención a la salud mental, y dotar a la sanidad pública de los recursos necesarios para evitar la saturación de la atención Primaria y de las especialidades de la Psicología y la Psiquiatría.

Además, denunciaron que muchas personas con problemas de salud mental se enfrentan a vulneraciones múltiples y sistemáticas de sus derechos durante los ingresos involuntarios en la sanidad pública española. Clara González, también perteneciente a la Red Estatal de Mujeres, apuntó que las mujeres sufren vulneraciones específicas durante estos ingresos. “Se nos tiende a infantilizar y tratarnos como unas `exageradas´ o `desquiciadas´”, lamentó.

Por todo ello, la Red reivindica que se cumpla la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es fundamental tender a la contención cero y a la progresiva reducción de los ingresos involuntarios.

Respecto al proceso de recuperación, la falta de recursos en la sanidad pública hace que no se le dedique la atención suficiente y que este no esté adaptado a las necesidades de las mujeres. “Es necesario un modelo de atención comunitaria que integre los diferentes recursos socio-sanitarios, que sitúe a la persona en el centro de cualquier intervención, y que ofrezca respuestas a sus necesidades individuales, incluyendo la perspectiva de género”, añadió la asociaicón.

Otra de las dificultades de acceso con las que se encuentran las mujeres con problemas de salud mental, es el estigma o la falta de información sobre la interrupción de la medicación en el caso de que deseen ser madres. La solución, a su juicio, pasaría por impulsar servicios públicos de información, orientación y acompañamiento con perspectiva de género acerca de la maternidad y planificación familiar que apoye a las mujeres en el proceso de la toma de decisiones en condiciones de igualdad y libertad.

Por último, la Red Estatal de Mujeres denunció que la perpetuación de los roles de género y la falta de recursos públicos afecta a las personas cuidadoras, habitualmente mujeres, en el ámbito privado no remunerado, lo cual puede impactar en su salud mental. “El papel de cuidadora es digno, pero no siempre es de libre elección”, opinó González. En este sentido, la Red reivindicó una educación no sexista centrada en la inclusión, corresponsabilidad y cuidados, así como recursos públicos que impidan que el peso de esta responsabilidad recaiga mayoritariamente sobre las mujeres.