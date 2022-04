¿Dónde disfrutar del mejor cochinillo de España?

El cochinillo asado es una variedad de asado de un lechón. En la cocina española es muy popular en la tierra de Castilla, siendo en la variedad más popular el cochinillo de Segovia junto con el de Arévalo, si bien es también muy popular en Madrid y algunas localidades extremeñas. Los vinos de la Ribera del Duero son el mejor acompañamiento de este producto de calidad cada vez más demandado en la España autonómica.

Cada vez son más los establecimientos hosteleros en los que se puede disfrutar de este manjar, muy demandado por los visitantes, principalmente extranjeros.

Se trata de un asado que mezcla la textura crujiente y tostada de su piel con una carne jugosa que hace las delicias de cualquier invitado o comensal. La tradición manda que agua y sal sean los principales y únicos acompañantes del cochinillo segoviano y que su asado sea en horno de leña.

Arévalo (Ávila): En la provincia abulense la localidad emblemática de este producto es Arévalo.

- Asador “Las Cubas”: Se trata de un establecimiento regentado desde 1982 por la familia Arias. Está formada en la tradición hostelera y siempre la calidad en todo lo que ofrecen. Cuidan los asados para que estén en su punto, crujientes, con la carne delicada y jugosa. Su horno de leña está situado a la vista del público.

- Asador “El Figón”: El maestro asador Juan Rodríguez y su relaciones Aurora Arias, a la vez dueña del Asador, hacen un binomio perfecto para su eficaz funcionamiento del afamado Asador El Figón de Arévalo. El primero haciendo unos asados exquisitos que en su escudo queda reflejado y Aurora que se dedica al buen funcionamiento y al trato de sus clientes. Esto da como fruto una estupenda sensación al cliente que le hacen volver una y otra vez a degustar sus exquisitos platos. Sus platos estrellas son el cochinillo y el lechazo asado.

- Restaurante Siboney: Palacete colonial decorado con obras de arte y horno a la vista para carnes de la zona en asador castellano.

Burgos: La provincia burgalesa destaca por sus asados, sobre todo en la capital.

- Asador Casa Peña: Este establecimiento conserva la esencia de la cocina castellana no solo en la elaboración y sabor de sus platos, si no también en el trato y el establecimiento en sí. En este lugar el visitante tiene la garantía de poder probar los sabores castellanos en los platos del asador Casa Peña, como el tigre, las setas, pan de torta y tomate naturales, carne guisada, pimientos asados, ensaladilla rusa o los dos platos estrella: cochinillo asado y cordero asado.

- Casa Ojeda: Este restaurante burgalés fue fundada en 1912 y sigue siendo referencia nacional e internacional por su buen hacer a lo largo de tantos años. Su tienda también de reconocido prestigio entre tiendas delicatessen de nuestro país, ofrece una gran variedad de productos gourmet, así como una gran selección en productos de pastelería de elaboración propia.

Cabe destacar la exquisitez en la presentación de todos sus productos, principalmente la morcilla y los asados, cuidados con todo detalle, así como los regalos y cestas de navidad seleccionadas por el cliente por su buen gusto y decoración personalizada.

Salamanca: El cochinillo asado o tostón es la receta más popular de la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte. Un elemento incluido en el paquete turístico de la localidad y que recluta, cada vez más, a nuevos comensales que no se resisten a probar el plato.

Los restaurantes, conscientes de este hecho diferenciador, apuestan por ofrecer cochinillo de primera calidad, basándose en la receta tradicional y en la elaboración artesanal.

- Restaurante Las Cabañas: Este restaurante está especializado en la preparación de platos de la cocina tradicional y castellana, destacando varios tipos de carnes, pescados, verduras y productos de temporada. Cuentan con una amplia carta de vinos con varias denominaciones de origen.

Las Cabañas, fundada en 1885, cuenta con un amplio patio coronado por una cúpula de cristal, que hace las veces de Restaurante, en donde el cielo hace de invitado de excepción en las mesas a la hora de comer.

Segovia: Cochinillo es sinónimo a Segovia. Su producto estrella y por el que se le conoce a todo el mundo, hasta tal punto que en esta tierra hay una forma particular de cortar el producto. Este corte, que se ha convertido en una tradición de la ciudad, lo inventó un famoso asador segoviano que tenía un restaurante cerca del acueducto cuando tuvo que cortar la carne delante de sus clientes, pero no tenía un cuchillo cerca. Al ver que no tenía con qué cortar el cochinillo, decidió utilizar el plato para hacerlo, lo que fascinó a los clientes que se encontraban allí. Hoy en día, se sabe si el producto está bien cocinado y tierno si se puede cortar fácilmente con el plato.

Además, de la mano de esta tradición puedes ver en algunos lugares cómo el chef tira el plato con el que ha cortado el cochinillo al suelo. Esto se debe a que cuando el famoso asador logró cortar la carne, tuvo tan mala suerte que el plato cayó al suelo y se rompió, algo que, para su sorpresa, encantó a los clientes. Este ritual se da normalmente en ocasiones especiales como las bodas, ya que la tradición dice que da buena suerte.

- Restaurante José María: El restaurante José María situado en el corazón de Segovia, destaca por su cocina castellana tradicional y uno de los mejores cochinillos asados de la provincia. Este producto es considerado por José María el estandarte de su carta y patrimonio cultural-gastronómico de los segovianos. La constante preocupación por la calidad del producto le ha llevado a una continua investigación para mejorar su crianza y cuidados con el fin de presentar en cada mesa el más singular y auténtico cochinillo asado de Segovia.

Por esta razón, hizo que diciembre de 2018 adquiriéramos nuestra propia granja “Agrocorte Gourmet” donde se controla todas las fases de nuestros cochinillos en busca de una genética diferen­ciada y así lograr el mejor cochinillo.

Las madres son alimentadas de manera natural y nuestros cochinillos sólo con leche materna cumpliendo así, con la Denominación Marca de Ga­rantía «Cochinillo de Segovia».

- Mesón Cándido: El Mesón de Cándido (denominado antaño como Mesón del Azoguejo, debido a su ubicación) es un establecimiento ubicado en la capital segoviana junto al Acueducto. Su inauguración data del siglo XVII. El nombre y la fama del mesón se debe a mediados del siglo XX cuando lo adquiere el cocinero castellano, y mesonero mayor, Cándido López, que popularizó la cocina segoviana mediante la realización de cochinillo asado y su escenografía propia de corte al canto del plato al servirlos. El mesón popularizó los asados al estilo castellano.

Alberto López, hijo de Cándido, con el Medallón FOTO: Mesón Cándido (nombre del dueño) Castilla y León

- Casa Duque: Cariño, buen hacer y calidad desde hace más de 126 años de tradición y familia. Casa Duque está situado muy cerca del Acueducto, en la calle peatonal que une el monumento romano con la Plaza Mayor. Un paseo obligado en el que descubrirás el corazón de Segovia y el mejor asado en horno de leña .

Fachada del restaurante Casa Duque en Segovia CASA DUQUE (Foto de ARCHIVO) 23/01/2020 FOTO: CASA DUQUE

Zamora: En la provincia zamorana donde mejor se puede degustar el cochinillo es la Bodega “Valdacabino”: Se trata de un establecimiento que además de mantener la comida casera castellana, innovan cada día para sorprender al comensal, con un servicio y una carta completa y variada.

Desde que sus propietarios adquirieron la bodega en 1976, su asador sigue siendo un negocio familiar, que ha pasado de padres a hijos, para conseguir mantener la esencia que nos diferencia y destaca: el trato cercano, el sabor auténtico y los ingredientes de la tierra, entre los que destacan los asados.

Extremadura también es una tierra en la que el cochinillo es su producto estrella, incluso tienen una receta tradicional. Lo primero es machacar bien los dientes de ajo, hasta que quede una pasta. A continuación se añadirá el aceite de oliva virgen extra, para después pasar los ingredientes del mortero a un recipiente algo más grande, y añadir dos vasos de vino, removiendo todo muy bien para que se entremezclen los sabores. Ahora es el momento de añadir el pimentón de La Vera. Con todos estos ingredientes, se habrá formado un delicioso adobo que será el que aporte ese sabor único que tanto gusta a todos.

Cuando esté preparado el adobo, se trocea la carne del cochinillo extremeño, en trozos de un tamaño mediano. Se surgirá toda la carne en el adobo, y se mezclará todo para que el sabor impregne cada pedazo de carne. Ya solo quedaría el último paso, pero no menos importante, que es la fritura.

-Asador Donoso, Badajoz: Restaurante en La Haba que ofrece una cocina casera y de calidad, en un ambiente relajado y con un servicio atento y profesional. Cuentan con una amplia experiencia en el sector de la restauración, desde el año 1993, y siempre han ido evolucionando y especializándose en carnes asadas, realizadas en un auténtico horno de leña.

-Restaurante Plaza, en Torrequemada (Cáceres): Los amantes de este cochinillo tienen en Torrequemada una parada obligatoria. El Plaza es un restaurante familiar de comida tradicional.