Mañueco, presidente de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco, ya es presidente de Castilla y León. El líder popular juraba su cargo ante numerosas autoridades políticas y de la sociedad civil, entre ellas la ministra de Educación, Pilar de Alegría, el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la presidenta madrileña, Isabel Dáiez Ayuso, entre otros.

Comenzaba el acto con la intervención del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que daba la bienvenida a los más de 250 invitados en la tribuna de invitados, y se mostraba convencido de que se abre una nueva etapa y forma de hacer política en la Comunidad y de que Mañueco guiará al éxito a esta Comunidad y pondrá en el centro de su actuación a las personas de Castilla y León y conseguirá mejorar su calidad de vida y bienestar.

Después intervenía la ministra de Educación, Pilar Alegría, que hacía una encendida defensa de la Constitución y del modelo autonómico como garantes de la libertad y del progreso económico y social alcanzado por el país en Democracia así como una solución a la crisis actual.

Agradecía a los castellanos y leoneses que hayan sido ejemplo en esta Democracia de amor por su tierra y de lealtad a España, y tras dar la enhorabuena a Mañueco al que trasladaba la mando tendida del Gobierno de la nación para la puesta en marcha de proyectos que generen progreso, un futuro sostenible e igualdad para las mujeres, con lealtad institucional y respeto a la Ley como “verdadero patriotismo”, haciendo suyas las palabras de Manuel Azaña, ex presidente del Gobierno de España en la II República.

Tras esta intervención llegaba el turno de Fernández Mañueco, que decía asumir el cargo como presidente tras ser investido, consciente responsabilidad que le corresponde por la legitimidad conferida por los castellanos y leoneses, a través de los procuradores, y con su firme voluntad de ser el presidente de todos, sin ideologías.

Después, apuntaba que asume también el cargo con respeto a la Corona, acatando la Constitución Española “como garantía suprema de libertades y derechos”, y comprometido con el Estatuto de Autonomía que, destacaba, en 39 años ha impulsado a la Comunidad en España.

Fernández Mañueco junto a Isabel Díaz Ayuso y Pilar Alegría FOTO: Rubén Cacho Agencia ICAL

Mañueco pedía también paciencia y comprensión, agradecía el apoyo de los suyos, de su familia y el ambiente de valores que en ella le han guiado, y no se olvidaba de sus amigos que le han ayudado y dado palabras de aliento por estar siempre ahí, de sus compañeros de partido como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, presente en el hemiciclo, a quien dirigida unas cálidas palabras. “Sé que cuento contigo en esta nueva andadura, vamos a estrechar lazos y colaborar en objetivos comunes con la mayor intensidad posible”, decía.

También agradecía su apoyo a los expresidentes de la Junta, Juan Vicente Herrera, Juan José Lucas y Jesús Posada, también cerca de él, y también a Vox y su líder, Santiago Abascal, presente en el hemiciclo, y al futuro vicepresidente Juan García-Gallardo, por su apoyo en la conformación del Gobierno, con el que ha adquirido el reto de trabajar por Castilla y León cuatro años.

Y ante la comentada ausencia del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, Mañueco agradecía el “respaldo” que “siempre” ha tenido del líder gallego “en lo político y en lo personal, desde hace muchos años, pero especialmente desde que es presidente del partido.

El presidente trasladaba igualmente a la ministra que Castilla y León “siempre será leal con el Gobierno de España”, pero matizaba que lo será en todo lo que sea beneficioso para la Comunidad o para asegurar la integridad de España y en defensa siempre de los intereses de los castellanos y leoneses.

Asimismo, Fernández Mañueco apelaba a su compromiso para mover a los pueblos y generar ilusiones desde la racionalidad, el realismo , la mesura y la prudencia. “En política -decía- no hay redentores ni soluciones milagrosas”. Por ello, reclamaba trabajo diario y resistencia ante las adversidades, como principios básicos.

Toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León. FOTO: mir_ical Agencia ICAL

Una Castilla y León sin complejos

El presidente aseguraba también que ambiciona una Castilla y León activa, lejos de los tópicos de la pasividad y el conservadurismo, y en continuo progreso, capaz de ofrecer iniciativas, talento, solidaridad y dinamismo. Si bien, advertía de que para lograrlo hace falta sacrificio y espíritu de superación.

También se mostraba orgulloso del pasado de esta Comunidad, así como de su “brillante presente” y de un futuro esperanzador “no exento de dificultades y retos”, y reafirmaba su apuesta por una Castilla y León firme, que confíe en sus posibilidades y en su ilusionante futuro, pero desde la humildad y sin complejos, también responsable y consciente de que debe seguir defendiendo los derechos sociales conseguidos.

También llamaba a reforzar la solidaridad y reivindicaba una educación orientada hacia la excelencia, con la cultura del esfuerzo como referente, y que aliente a seguir el ejemplo de los mejores de los nuestros.

Además, Mañueco defendía una igualdad en la que cada no labre su futuro con su esfuerzo y sin complejos, y una Castilla y León orientada a las personas.

El presidente del Gobierno regional continuaba su discurso con una encendida defensa del campo, de los trabajadores, autónomos y servidores públicos, a quienes se comprometía a ayudar en estos momentos de dificultad.

“Pondré todo mi trabajo, conocimientos y voluntad en conseguir todo esto”, decía, consciente también de la ingente tarea que tiene y por ello pedía colaboración de todos para conseguirlo. “Castilla y León no puede ser el proyecto de un solo partido o de un solo Gobierno, sino de toda la sociedad”, apuntaba, mientras ofrecía diálogo y consenso, de hechos y no palabras frente a la política de gestos.

Finalmente, Mañueco auguraba un futuro atractivo para los proyectos de vida personales y profesionales, y aseguraba, contundente, que pondrá de moda a Castilla y León y que hará más grande a la Comunidad con esperanza e ilusión “la que sostiene nuestro alma”, finalizaba.

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra (i), asiste al acto de toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco FOTO: NACHO GALLEGO EFE

Abascal, en la toma de posesión

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha estado presente en la toma de posesión de Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León para “apoyar” al nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox. Allí, Abascal ha denunciado la “demonización” a la que se está sometiendo a este Ejecutivo antes de que eche a andar y que, según advertía, han llegado “precisamente de quienes más tienen que callar”, por parte del Gobierno, “donde han incorporado a la dirección del Estado al comunismo, a los golpismo separatista y al terrorismo”.

Abascal denunciaba también que Sánchez y su Gobierno están condenando a los españoles a la miseria energética y destruyendo el poder adquisitivo de las clases medias, por lo que defendía al nuevo Gobierno de Castilla y León, al que los españoles miran con “esperanza e ilusión”, puesto que lo ven como posible alternativa al Gobierno de la Nación.

Tudanca: “El PP inicia el camino hacia su desaparición”

Nada más tomar posesión del cargo, comparecían los distintos líderes políticos de la Comunidad, como el socialista Luis Tudanca, quien denunciaba que el PP “ha escogido la peor elección”.

“Mañueco ha elegido la extrema derecha antes que a Castilla y León y llegar al poder a toda costa antes que los derechos de los castellanos y leoneses”, decía, mientras auguraba que este Gobierno recortará las libertades y derechos de los ciudadanos.

Han usado el Parlamento para hacer un acto partidista, que blanquee la deriva de Feijóo y sus pactos con Abascal en su discurso institucional. “Dice que ha ofrecido moderación y diálogo cuando nos ha hecho sentir vergüenza por ser el primer Gobierno de España que mete a la extrema derecha en el Gobierno”, se quejaba. “Es un día y triste y preocupante para Castilla y León y España, y en el que el PP empieza a hacer camino hacia su desaparición”, finalizaba.