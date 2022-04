Paciencia e inteligencia, hoja de ruta de Mañueco ante una legislatura caliente en la calle

La entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León ha molestado sobremanera a los partidos de izquierda y más allá, pero también a los sindicatos de clase, CCOO y UGT, partidarios también como se vio desde la campaña electoral de establecer un cordón sanitario a la formación que lidera Santiago Abascal.

Además, este jueves, y con motivo de la celebración este sábado del Día de la Comunidad en la Campa de Villalar de los Comuneros, se ha recuperado el Manifiesto Villalar firmado por ocho partidos y organizaciones sindicales y patronales (PSOE, Izquierda Unida, Partido Comunista, Unidas Podemos, UGT, CCOO, Stecyl-i y Tradecyl) que volverá a leerse en la campa del municipio vallisoletano, tras dos años por la pandemia. Un documento en el que se alerta del auge de la extrema derecha, ataca a Mañueco por su irresponsabilidad al adelantar las elecciones o por los tres meses de Gobierno en funciones en un momento delicado por la inflación y la invasión rusa en Ucrania, y que advierte también de que muchos de los derechos sociales conseguidos están en riesgo con este Gobierno de coalición de PP y Vox.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el próximo año hay elecciones municipales, entra dentro de lo posible que esta legislatura sea más caliente en la calle que otras y que aumente la conflictividad social. Si bien, preguntado por este periódico sobre este asunto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asegura tener claro lo que hay que hacer: paciencia, inteligencia y firmeza a la hora de seguir el camino marcado desde el principio por el Gobierno de Castilla y León.

“Esto es lo que quieren la inmensa mayoría de los castellanos y leoneses que nos han votado, y el resto también, puesto que no han dicho lo contrario”, decía Mañueco, a la vez que reprochaba a los sindicatos su “doble vara de medir” por no haber exigido al Gobierno de Sánchez medidas contra la crisis por la inflación y los precios de los combustibles como sí han hecho en Castilla y León.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), preside la primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno, este jueves, en Valladolid FOTO: nip EFE

Además, cuestionado sobre si esta situación puede afectar de alguna manera al Diálogo Social, seña de identidad de Castilla y León, el presidente de la Junta, aseguraba, contundente, que por parte de su Gobierno no va haber problema alguno para seguir avanzando en la concertación social y mantener la tradicional paz social de esta Comunidad. Si bien, apuntaba que “dos no barajan si uno no quiere”, y, en este caso, la Junta “quiere”, insistía.

Respecto al Manifiesto Villalar, Mañueco lamentaba que se haya retrocedido diez años en el mismo y que se haya vuelto a la “política de bandos y trincheras”, y recordaba a los firmantes que en su caso siempre se ha dedicado a luchar contra los bloques y los bandos, poniendo como ejemplo que como dirigente del PP se comprometió a que su partido pudiera incorporarse a ese texto reivindicativo.

Mañueco defendía el pacto con Vox y el Gobierno legítimo que se ha formado y salido de las urnas, rechazaba lecciones de democracia de los partidos firmantes del Manifiesto, entre los que se encuentran PSOE y Unidas Podemos que pactan en España con los que quieren destruir el país, y reafirmaba lo que decía esta semana tras tomar posesión de cargo como presidente de la Junta; que será el presidente de todos y gobernará sin ideologías.

Finalmente, confirmaba su presencia en Villalar de los Comuneros este sábado en la fiesta de la Comunidad y quitaba hierro a la ausencia también confirmada del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox “No hay que generar polémica sin sentido puesto que no es un acto institucional sino de un día festivo que cada uno celebra en libertad”, decía.

Despoblación

Respecto a los datos del INE sobre el padrón de 2021, que revela que la Comunidad ha perdido 13.075 habitantes el último año, Mañueco reconocía la despoblación que sufre la Región, que hacía extensivo a toda España y a la Unión Europea, a la que pedía también más implicación en esta lucha en favor del reto demográfico.

El presidente de la Junta defendía que Castilla y León siempre ha apostado por el medio rural manteniendo escuelas abiertas con tres alumnos o garantizando servicios públicos de calidad en los pueblos, y explicaba que el plan anticrisis con 75 medidas por valor de 470 millones de euros presentado este jueves incluye muchas acciones encaminadas a fijar población y fomentar la natalidad, pero volvía a abrir el debate sobre el modelo de país que queremos, si uno en el que se potencien las grandes ciudades solo u otro en el que se apueste por todo el territorio.

Además, pedía al Gobierno de España que lidere este debate así como e de mantener una fiscalidad diferenciada para los territorios más despoblados.

Nuevos nombramientos

El `primer Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el nombramiento de cuatro secretarios generales del nuevo ejecutivo de PP y Vox que se incorporarán a las consejerías de Industria, Comercio y Empleo; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Cultura, Turismo y Deporte.

Industria: José Alberto Díaz Pico Medio Ambiente: Ángel Marinero Agricultura: Joaquín Sagarra Fernández-Prida Cultura: Carlos Fajardo Casajús.

Son los primeros cuatro nombramientos que hace el Ejecutivo, tras la toma de posesión de este martes del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y de ayer del vicepresidente, Juan García-Gallardo, y los diez consejeros