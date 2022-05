Barcones asegura que la Junta de Castilla y León la “tendrá enfrente” si pretende aminorar los derechos de las mujeres

“Me tendrá enfrente quien tenga la más mínima tentación de aminorar los derechos y libertades construidos entre todos”, principalmente entre las mujeres. Así de contundente se mostró la delegada del Gobierno de España en Castilla y León, Virginia Barcones, durante su participación en las “‘Conversaciones políticas de El Mundo Diario de Castilla y León”, en la que fue presentada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Sobre el nuevo Ejecutivo autonómico y la llegada de Vox, Virginia Barcones reiteró que la Junta tendrá “lealtad” del Gobierno de España y cooperación con el objetivo común de la ciudadanía, “mi teléfono siempre está disponible”, pero advirtió de que va a ser “absolutamente firme” en defensa de los derechos y libertades.

En cuanto al vicepresidente, Juan García-Gallardo, aseguró que la “aterró” el discurso durante el pleno de investidura, por que puso en cuestión el título octavo de la Constitución española, el Estado de las autonomías.

La delegada además defendió el “autonomismo útil” y reiteró mujeres víctimas de violencia machista que lo son por el hecho de ser mujeres.

Asimismo, recordó en la actualidad hay 1.707 mujeres protegidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Comunidad, donde no sólo hay 3.200 mujeres víctimas de violencia machista, sino “muchas más”, por lo que ha hecho un llamamiento para que denuncien o llamen a los teléfonos dispuestos para que puedan recibir ayuda.

Virginia Barcones también se refirió a los fondos europeos, y exigió a la Junta “estar a lo que hay que estar” con los fondos europeos tras asegurar que el Ejecutivo autonómico ha recibido 878 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aunque solo ha movilizado 300 millones, que es dinero que se ha salido en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) en las convocatorias en concurrencia competitiva. “Lo veo con cierta preocupación, por lo que pido que la administración gestione este dinero de manera ordenada y transparente para que los castellanos y leoneses sepan qué se ha hecho con el dinero, conocer los objetivos marcados y ver cómo se ha distribuido. Tiene que llegar a las familias, las empresas, las entidades sociales y el tejido social y no se puede esperar al último día por que será imposible digerirlos”, subrayó, y afirmó que los fondos europeos son claves para transformar y modernizar el modelo económico y productivo de la Comunidad pero también para blindar los servicios públicos. Por el contrario, destacó que el Gobierno de España ya ha ejecutado directamente 440 millones de euros.

En este sentido, se refirió a los 414 millones que han llegado de RedTur que se desconoce cómo se gestionan, sin olvidar los 1.600 millones de euros que la Comunidad recibió del Gobierno de España para hacer frente a los gastos de la pandemia y proteger a los sectores que más habían sufrido las consecuencias del COVID, algo que contrasta con los dos años consecutivos de superávit de la Junta. “Quiero que a Castilla y León le vaya bien y que la cantidad ingente que el Gobierno de la Nación envía a la Junta llegue a los ciudadanos, las familias y las empresas. Tenemos una oportunidad única y no se puede dejar pasar. Tenemos un trabajo único y hay que trabajar juntos por que no podemos estar meses y meses haciendo procesos electorales y formando gobiernos”, declaró Barcones.

La despoblación fue otro de los temas analizados por la delegada del Gobierno y reiteró que la Comunidad requiere de los fondos europeos tras precisar que Castilla y León es el territorio que más población pierde. Calificó las cifras de “escalofriantes” al recordar que en los últimos diez años ha perdido más población que Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia juntas. “Tenemos un problema de Estado por que existe un desequilibrio entre población y territorio pero el problemón que tiene Castilla y León obliga a aprovechar la oportunidad de hacer políticas en el corto, medio y largo plazo”, afirmó.

Por último, Virginia Barcones señaló que la democracia interna de su partido goza de una “excelente salud” por que, entre otras cosas, se permite que haya pluralidad para enriquecer las ideas y las formaciones. De esta manera, respondió sobre el resultado asamblea de la Agrupación Local del PSOE en León, en la que el alcalde de la capital, José Antonio Diez, salió reelegido como secretario general.

Además, lamentó que el Partido Popular no aceptara el apoyo “sincero” del Partido Socialista para “aislar” y poner un “cordón democrático” a la extrema derecha en Castilla y León, al igual que se ha hecho en la derecha europea. Valoró que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, lo intentara en la Comunidad tras el resultado de las elecciones del 13 de febrero pero el candidato del PP y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se levantó de la mesa de negociación a los quince minutos.

La delegada del Gobierno reconoció, según recogió la Agencia Ical, que el discurso que oyó en el discurso de investidura en las Cortes del hoy vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, le aterró al poner en cuestión el título 8 de la Constitución como es la Estado de las autonomías, lo que ha permitido que España sea un país moderno y contar con unos servicios públicos. “Me resultó aterrador escucharle a que venía a intentar desmontarlo por que creo en el autonomismo útil y en la capacidad del Gobierno autonómico de gestionar una parte importantísima de los intereses de los castellanos y leoneses”, añadió.

Preguntada por el hecho de que el Partido Socialista no haya logrado el respaldo electoral de los castellanos y leoneses durante más de 30 años, Barcones reconoció que es algo que no le gusta que el PP lleve tanto tiempo al frente de la Junta. Además, aprovechó para denunciar los desequilibrios sociales, demográficos y territoriales que existen en la Comunidad y señaló que el PSOE trabajará por la cohesión y la vertebración, además de defender la igualdad de los territorios al proyecto común que es Castilla y León. “La Comunidad no va crecer si no lo hacen todos sus territorios”, sentenció.

Antes, la delegada había ensalzado la figura del líder de su partido, Luis Tudanca, del que dijo es la persona que, políticamente, más ha confiado en ella, al darle tareas importantes. “Ha sabido sacar lo mejor de mí por lo que tengo lealtad absoluta hacia él. Es un hombre al que hay que admirar por que no ha dado un paso fuera del camino recto”, concluyó.

Por su parte, Grande-Marlaskas destacó que Castilla y León está en “buenas manos” con Virginia Barcones al ser un ejemplo de “todo lo bueno” de la política, ya que es una persona que lucha para transformar la sociedad y mejorar la vida de sus conciudadanos.

Al respecto, puso de relevie la valía profesional y personal de su “querida” amiga, cuya toda su vida profesional ha estado centrada en el servicio público, algo que, a su juicio, hay que poner en valor. No en vano, valoró que Barcones conoce a la “perfección” el entramado administrativo, tanto local como autonómico y central. También la ensalzó por haber protagonizado un hecho “inédito” en la política española como es repetir en el cargo al frente de una Delegación del Gobierno. El ministro consideró que es la “mejor aliada” para dotar a los mejores medios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En este sentido, la delegada del Gobierno confirmó que con el actual Gobierno no se ha cerrado ni se va cerrar ningún cuartel de la Guardia Civil, además de señalar que se ha paliado el recorte de las plantillas de la Benemérita y la Policía Nacional. Hasta el punto que afirmó que en los últimos tres años, hay 500 agentes más, por lo que la Comunidad está al borde de los 10.000 efectivos, y en 2022 hay reservados 58 millones de euros para arreglar los cuarteles, además de mejorar la flota de vehículos.

Por último, Fernando Grande-Marlaska resaltó de Barcones su “inquebrantable” defensa de la igualdad y su lucha contra la violencia machista así como su preocupación por el despoblamiento de muchas comarcas de la Comunidad. En este sentido, alabó por su trabajo para que los servicios esenciales lleguen a todo el territorio, impulsando estrategias medioambientales y digitales en la Comunidad. “Gracias a ella, les puedo asegura que el Gobierno de España también escucha la voz de los castellanos y leoneses”, añadió.