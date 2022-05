Licitada la renovación de la Plaza Mayor del Burgo de Osma (Soria) por 565.000 euros para iniciar las obras en octubre

El Ayuntamiento de la localidad soriana de Burgo de Osma, que preside Antonio Pardo, ha licitado la profunda renovación de su Plaza Mayor por 565.000 euros con el objetivo de que las obras comiencen en octubre y se prolongarán durante siete meses.

El nuevo espacio mantendrá su esencia y estructura con el objetivo de subsanar los actuales problemas de seguridad y accesibilidad y realizará un guiño al antiguo jardín central en forma de iluminación. En definitiva, se busca poner el emblemático lugar en los cánones estéticos del siglo XXI sin perder su esencia y su historia.

Una vez licitada la obra, las empresas interesadas disponen de un plazo de 20 días para presentar sus ofertas. Los trabajos tendrán una duración de siete meses y, según marca el pliego de condiciones, deben arrancar el 3 de octubre aunque antes se tendrá que realizar el acopio de material y su depósito en instalaciones municipales.

El alcalde de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Antonio Pardo, aseguró que la Plaza Mayor es un lugar fundamental para la localidad y la comarca por lo que los trabajos deben desarrollarse con suma atención, sin olvidar el gran número de actividades que alberga y los negocios instalados en la zona. No en vano, la Plaza Mayor es el centro de reunión para los más mayores del pueblo con la zona de los bancos bajo la sombra de los árboles plataneros, de los jóvenes en las terrazas de los bares y de los más pequeños en la parte central con sus juegos. En definitiva “el que no viene a la plaza, no viene a El Burgo”, precisó, por lo que la obra será de una trascendencia muy importante para el día a día del pueblo y para su futuro.

El objetivo de los trabajos es mantener el mismo perfil que ahora tiene de plaza castellana, abierta y limpia pero lograr que sea más atractiva, más cosmopolita, más actual. Para ello se mejorará el firme intentando evitar los peligros que ahora se sufren por deslizamientos en días de lluvia o de hielo y se eliminarán los bordillos de los soportales creando una rampa muy suave que no suponga una barrera arquitectónica. Además, se renovará toda la iluminación y se creará una nueva en la zona central de la plaza en un claro guiño al jardín que un día protagonizó el típico baile de La Rueda.

Los trabajos serán aprovechados para la renovación de las redes de infraestructuras, ya que existen canalizaciones muy obsoletas de materiales antiguos como fibrocemento y plomo que no ofrecen las garantías sanitarias ni de funcionamiento necesarias. Por lo tanto, se realizarán las zanjas de todos los servicios como abastecimiento de agua, red de aguas residuales, red de aguas pluviales, telecomunicaciones, energía eléctrica y alumbrado público.

La plaza ha sufrido transformaciones que no han modificado su esencia de plaza castellana. La más recordada por los vecinos tuvo lugar en los años ochenta del siglo pasado, cuando se retiró el jardín central en torno al que se bailaba la típica Rueda en verano. El jardín sigue en el recuerdo de muchos burgenses con sus palmeras y sus flores, por eso se le quiere realizar ahora un guiño con la nueva iluminación ornamental del centro de la plaza.