“Deep Soria”: el documental que da un toque de atención e invita a reflexionar

Algo está pasando en Soria. Las redacciones de los periódicos, radios y televisiones echan humo porque varias noticias sobre esta provincia, que se está vaciando de gente a pasos agigantados y cuyos habitantes se han hartado de las falsas promesas de los políticos, se están propagando como la espuma a todas partes y por numerosos medios como whatsapp o las redes sociales. Informaciones en las que se habla de que los sorianos, tras décadas de olvido y abandono institucional, por fin han alzado la voz y se quieren independizar de España.

Así arranca “Deep Soria”, el documental dirigido por Pedro Estepa, que se apoya en las imágenes reales de un gran manifestación en Madrid de la España Vaciada como gancho para manipular una información que, a todas luces, parece creíble y es un bombazo informativo.

Un filme que no ha dejado indiferente a nadie que lo haya visto en el poco más de un año de vida que tiene a sus espaldas, y lo que le queda, puesto que aún sigue dando que hablar.

Tanto por los innumerables reconocimientos que está logrando en su recorrido por distintos festivales, como por la calidad y singularidad del filme, e incluso por el ingenio del director, pero, sobre todo, porque toca dos temas de rabiosa actualidad y que preocupan sobremanera a la ciudadanía: La despoblación y las fake news o falsas noticias.

Pedro Estepa junto a la periodista Marta Jaumandreu durante el rodaje FOTO: "Deep Soria" La Razón

“Cuando se me ocurrió el proyecto, la idea era poner en cuestión la cantidad de noticias, muchas de ellas falsas, que nos llegan cada día y a todas horas por diferentes canales, pero también advertir de que no todo vale y hacer reflexionar al ciudadano para que sea más cuidadoso a la hora de informarse y, de paso, sacudir la conciencia de los políticos denunciando y poniendo sobre la mesa el problema de la despoblación”, señala a LA RAZÓN Pedro Estepa, orgulloso de la repercusión que está teniendo este documental con los sorianos la tierra de sus ancestros, como protagonistas también.

Tal es así, que no descarta en un futuro dar el salto al largometraje con este proyecto ante la cantidad de gente que, según dice, le están animando a ello, y porque asegura que el tema lo merece y porque, además, han cambiado cosas desde que en 2019 se produjera la gran manifestación en Madrid de la España Vaciada. Como por ejemplo, que el movimiento social Soria ¡Ya!, uno de las impulsores de esta Plataforma de la España Vaciada, con más de veinte años de historia a sus espaldas, se ha convertido en una agrupación de electores que triunfó en las pasadas elecciones autonómicas del 13 de febrero pasado en Castilla y León al conseguir ser la fuerza más votada en la provincia y obtener tres escaños en las Cortes de Castila y León.

La periodista barcelonesa, directora y presentadora de Equipo de Investigación, Gloria Serra, durante el rodaje de Deep Soria FOTO: Deep Soria La Razón

Un experiencia “insólita” y “fantástica”

Aparte de los sorianos, también son protagonistas de este documental varios periodistas de reconocido prestigio que participan en la película informando de la noticia del día: la independencia de Soria. Gloria Serra, Rocío Delgado, Marta Jaumandreu, Sonsoles Ónega, Quique Peinado o el youtuber J. Pelirrojo, forman parte de este proyecto de celuloide, que muchos han calificado como una sátira de nuestros tiempos.

“Ha sido una experiencia insólita, increíble y maravillosa”, señala a LA RAZÓN Gloria Serra, directora y presentadora del programa Equipo de Investigación, de La Sexta, que no se lo pensó dos veces a la hora de dar el sí a Pedro Estepa en cuanto leyó el guion sin saber quién estaba detrás del proyecto, por los temas que aborda.

“La despoblación es un problema que está ahí que los políticos no saben muy bien que hacer con ello”, señala la periodista barcelonesa, quien explica que tras rodar la película viajó hasta tierras sorianas para grabar un reportaje para Equipo de Investigación sobre calidad en los huevos y que allí conoció a gente que le impresionó y que le dieron una visión de este asunto que no conocía. “Me hicieron ver el orgullo que sentían por ser y vivir en el medio rural y que no pensaban tirar la toalla ni resignarse, que no querían ser los últimos mohicanos y que, sobre todo, estaban convencidos de que la despoblación se puede revertir”, destaca Gloria Serra.

La periodista se muestra también orgullosa de la repercusión que ha tenido Deep Soria. “Es apabullante -dice- por la fuerza de su mensaje”. Y anima a Pedro Estepa continuar con el proyecto con una segunda parte o un largometraje. “La cultura y el arte están para esto también, para contar qué paso, cómo y por qué”, apunta.

Rocío Delgado, presentadora gallega de Desmontando Madrid, en Telemadrid, durante el rodaje de "Deep Soria" FOTO: Deep Soria La Razón

Rocío Delgado, presentadora del programa Desmontando Madrid, en la cadena autonómica Telemadrid, es otra de las protagonistas del documental que califica su experiencia como “maravillosa” a la vez que destaca la calidad del filme. “Ha dado en el clavo porque es una historia original pero, sobre todo, muy bien contada pese a su corta duración”, apunta a LA RAZÓN la periodista gallega, para quien una Soria independiente se vería casi con normalidad con las cosas que no dejan de pasar en el mundo cada día.

“En los últimos tiempos hemos vivido una pandemia mundial, la explosión de un volcán y ahora una guerra en Ucrania así que creo que estamos curados de espanto y que la capacidad de sorpresa está cubierta”, señala.

Credibilidad: la mejor arma del periodista

Rocío abre el debate de las noticias falsas al asegurar que tan bien contada esta este documental que ve hasta “factible” que el público pueda sentirse engañado. “Este corto deja en el aire una profunda reflexión sobre la responsabilidad de nuestra profesión, pero también a los espectadores de que no deben fiarse de lo primero que ven”, advierte.

Sobre este asunto, Gloria Serra lo tiene claro: “La credibilidad es la mejor arma que tiene el periodista y si la pierde, está perdido”, asegura, contundente, mientras recuerda que las noticias falsas no son un invento de ahora y que aunque mucha gente “se traga todo”, también hay cada vez más personas que seleccionan y que demandan información de calidad.

Por ello, señala que la mejor forma de ser creíble y combatir las fake news desde la profesión periodística pasa por contar con honradez lo que ocurre y dar voz a todos los implicados para que la gente tenga todos los puntos de vista y pueda opinar.

“A la gente le digo que sea cuidadosa a la hora de seleccionar de dónde se informa y no dé por bueno todo lo que le llegue, y a los periodistas les diría que lo más importante es contrastar las informaciones, pero también hacer una labor pedagógica porque nuestra función es hoy más necesaria que nunca y la gente necesita personas de quien fiarse”, señala, por su parte, Rocío Delgado, que reconoce ser víctima también como ciudadana de las noticias falsas. “Es algo que nos debe preocupar a todos como sociedad porque nunca antes hemos tenido tanta información pero, a la vez, estar tan desinformados”.

Para Sonsoles Ónega, presentadora de “Ya es mediodía” en Telecinco, el fenómeno de las noticias falsas ha puesto a la sociedad ante una “encrucijada apasionante” ya que han multiplicado su altavoz por la “sofisticación” de los canales por los que discurren . Por ello, reivindica el protagonismo del periodismo y el profesional frente a ellas. “Hoy más que nunca debemos ser serios y rigurosos porque no todo el mundo es periodista ni puede contar las cosas”, apunta, a la vez que, como ciudadanos, hay que hacerse preguntas y ser exigentes con aquello que se lee “para ser más libres”.

Entrenar el olfato periodístico cada día y ser fieles siempre al ABC del periodismo, que es contrastar y acudir a las fuentes oficiales antes de dar por buena cualquier información y querer publicarla cuanto antes, es uno de los consejos que da Marta Jaumandreu, presentadora de informativos en TVE, quien advierte del “bombardeo” de informaciones “mal intencionadas” al que el ciudadano está sometido en cada momento “que solo buscan desestabilizar a un Gobierno, un país o una institución”.

El youtuber J. Pelirrojo es otro de los protagonistas de “Deep Soria” que muestra su preocupación ante este fenómeno creciente de las “fake news”. “Es un tema complejo, porque con tanta información y desinformación a la vez al final no sabes a quien creer”, advierte. Además, deja en el aire las consecuencias que se derivan de estas noticias falsas.

“Cuando una información falaz se expande aunque luego se demuestre que era mentira lo que se publicó al final queda como una mentira en el colectivo general”, señala.

Para Quique Peinado, periodista y presentador ligado al baloncesto, las noticias falsas son “munición” que se lanza en una guerra con la gente en el medio del combate. Frente a ello, llama a dar la batalla “persona a persona” para desmontar las falsas informaciones intentando obtener la verdad a toda costa.

Deep Soria, un corto reconocido

En este poco más de un año de andadura, Deep Soria ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales.

Tras su estreno en la Sección Oficial de la trigésima cuarta edición de la Semana de Cine de Medina del Campo (Secime), con una fenomenal aceptación, el filme ha ganado el Premio del Público en el 30º Festival de Cine de Madrid y el premio a Mejor Cortometraje de Castilla y León en el Festival Internacional Corterafest.

Además, ha recibido la Mención de Honor en el festival Bangalore Shorts Film Festival de La India, ha sido elegido para la Sección Oficial y Nominado a Mejor Director en el Festival de Cine Independiente de Madrid (MADRIFF) y ha obtenido dos nominaciones, a Mejor Producción y a Mejor Montaje, en el Festival de Cine de Ibiza.

Cartel del documental Deep Soria FOTO: Deep Soria La Razón

El documental de Pedro Estepa ha sido igualmente seleccionado para competir en otros certámenes en sus Secciones Oficiales, como es el caso del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, Cerdanya Film Festival, Festival Internacional de Curtas de Comedia RIR, Festival de Cortometrajes K-lidoscopi, Festival Internacional de Cortometrajes de Almassora, en el Certamen Audiovisual de Cabra, en la Muestra de Cortometrajes Vila de Noia, en el Festival Internacional de Cortos Radio-City, en la Muestra de Cortos Asociación de Cine Bardem, en el Festival Internacional de Cine de Lanzarote, en los Premios Pávez, en SGAE en Corto y en la Sección Informativa del Certamen de Cine Corto de Salas de los Infantes, recientemente.

El periodismo, en la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional de España, en Madrid, ha organizado una serie de actividades sobre la difusión masiva de noticias desde tiempos pretéritos hasta nuestros días. Así, se incluye desde la proyección del documental Deep Soria el próximo jueves 19 de mayo en el salón de actos, al que proseguirá un coloquio y debate con el director, Pedro Estepa, su productora, Elena Ferrándiz, y los periodistas anteriormente mencionados que protagonizan el filme, hasta una exposición ‘Noticias verdaderas, maravillosos prodigios. Relaciones de sucesos en la BNE y los orígenes del periodismo’.

Una muestra dedicada a la colección de relacionas de sucesos de la BNE, textos informativos muy populares entre los siglos XVI y XVII, en un momento en el que se hizo muy necesaria la difusión masiva de las noticias. Son una muestra primitiva del periodismo tal y como lo conocemos en la actualidad, según informan fuentes de la Biblioteca Nacional.

Exposición Noticias verdaderas, maravillosos prodigios. Relaciones de sucesos en la BNE y los orígenes del periodismo FOTO: Enrique Cidoncha La Razón

Las relaciones relatan sucesos para informar, entretener y conmover al receptor, dan noticia de acontecimientos muy variados, ya sean bélicos y diplomáticos, fiestas y celebraciones asociadas al entorno cortesano, eventos de carácter religioso (canonizaciones, beatificaciones), catástrofes (terremotos, erupciones volcánicas, eclipses), epidemias, casos espantosos (crímenes, violencia de género, etc.), e incluso relatos fantásticos, confundidos con frecuencia con auténticos hechos históricos.

Desde la Biblioteca apuntan que la información que aportan estos documentos es muy rica pues documentan desde prácticas editoriales a usos y costumbres populares, festejos, modas o fenómenos climatológicos “que resultan esenciales para el conocimiento y estudio sobre la historia, la cultura y la sociedad de aquel tiempo y también para la historia de las mentalidades”.

La exposición puede verse hasta el 12 de junio de 10 a 20 horas de lunes a sábado, y de 10 a 14 horas los domingos y festivos. La entrada es gratis hasta completar aforo establecido en 90 personas.