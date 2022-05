Obliga a los jugadores del Hereda San Pablo Burgos a arrodillarse y pedir perdón a la afición tras el descenso

Este sábado 14 de mayo Burgos vivió una de las imágenes más insólitas del deporte español. El presidente del Hereda San Pablo Burgos y propietario del 99 por ciento de las acciones, Felix Sancho, bajó a la pista al final del partido contra el Fuenlabrada, tras una derrota que se consumaba el descenso del conjunto burgalés, y obligó a los jugadores a arrodillarse y pedir perdón a la afición.

La imagen que no suele ser muy habitual se convirtió en viral en las redes sociales. La mayoría de los mensajes en contra del propietario del equipo de baloncesto burgalés, ya que no se entiende muy bien esa petición. Así se lo hicieron saber en twitter. Rafa Muntion señalaba que “el presidente del Burgos ( basket) baja a pista y obliga ( a gritos) a sus jugadores a arrodillarse y pedir perdón a los aficionados . VERGONZOSO! Por ser educado!, muy educado”.

Presidente del Burgos ( basket) baja a pista y obliga ( a gritos) a sus jugadores a arrodillarse y pedir perdón a los aficionados .

VERGONZOSO!

Por ser educado!, muy educado. pic.twitter.com/7tbtGu01LP — Rafa Muntion (@fullmuntion) May 14, 2022

En la misma línea, Carlos Gasco calificaba al presidente del Hereda San Pablo Burgos de “impresentable, este tío un chulo y un prepotente, lamento lo que le ha pasado al San Pablo Burgos, pero es merecido si buscáis como se hizo con el equipo del Miraflores este sinvergüenza”.

Este tío es un impresentable, un chulo y un prepotente, lamento lo que le ha pasado al San Pablo Burgos, pero es merecido si buscáis como se hizo con el equipo del Miraflores este sinvergüenza https://t.co/PNZvXLYy5T — Carlos Gasco -カルロス•ガスコ (@kgb1380) May 15, 2022

Por otra parte, Rosmadoiroº no entra en calificativos y define la acción como “impresionante imagen de Felix Sancho presidente y dueño del 99% de las acciones del Hereda San Pablo Burgos exigiendo a los 30 jugadores y 5 entrenadores de la temporada 21-22 que pidan perdon al público”.

Impresionante imagen de Felix Sancho presidente y dueño del 99% de las acciones del Hereda San Pablo Burgos exigiendo a los 30 jugadores y 5 entrenadores de la temporada 21-22 que pidan perdon al público. pic.twitter.com/Wk8UjRrNum — Rosmadoiro° 😷 (@WRosmadoiro) May 15, 2022

Lo cierto es que este 14 de mayo de 2022 no se olvidará entre la afición del conjunto burgalés. Y es que tras varios años en la máxima competición del baloncesto nacional, celebrando títulos europeos, y llevando el nombre de Burgos por todo el mundo, se consuma algo que nadie quería ver, que no era otra cosa que volver a la LEB Oro.

Una temporada para olvidar, con numerosos cambios de entrenador y de jugadores, que pese al esfuerzo de las últimas jornadas no pudieron hacer el milagro, y en el último partido del año ante el Fuenlabrada, el descenso se consumía.

La afición del Hereda San Pablo Burgos considerada como una de las mejores de España, sino la mejor, no abandonó al equipo en ningún momento y llenó, pese a los malos resultados, el Coliseum, hasta este último trágico encuentro, en la que una nueva derrota propició el descenso de categoría.

Ayer viví algo muy duro. El descenso de @SanPabloBurgos. Una ciudad y una afición que llena el pabellón y donde sucede esto antes de cada partido no lo merece. ¡Ánimo! #BURGOSESACB pic.twitter.com/UboxBbztG3 — Jose Alberto (@JAMManjarres) May 15, 2022

Con lagrimas en los ojos la afición salía del pabellón decepcionada, pero con la ilusión de volver algún día a la máxima competición del baloncesto español, que es donde tanto ellos como la ciudad se merecen estar.

Uno de los jugadores más emblemático, el internacional Xavi Rabaseda, señaló tras el descenso del equipo burgalés que el equipo tenía que “haber hecho los deberes mucho antes” y añadió que el equipo dejó “pasar muchas oportunidades”. ”Estoy decepcionado conmigo mismo, con el equipo y con el trabajo que hemos hecho”, comentó uno de los capitanes del equipo, que añadió que en este partido ante el Fuenlabrada sus rivales “han creído más” y han estado “más acertados en la segunda parte” pero destacó que “en ambición” el oponente les había “superado”.

El jugador de San Pablo Burgos, Vitor Benite, a la finalización del encuentro correspondiente a la fase regular de la liga Endesa que han disputado hoy sábado frente a Fuenlabrada y que ha confirmado el descenso del equipo burgalés a la liga LEB Oro de baloncesto FOTO: Santi Otero EFE

Pese a que el equipo hacía “buenas defensas” castigaban en el otro aro y eso ha “minado la moral” del conjunto burgalés a juicio de Rabaseda, quién dijo que “ha sido muy difícil”.

Rabaseda pidió “perdón a la afición y a la gente de Burgos por no estar a la altura” y apuntó que el equipo no ha estado bien “en todo el año” y por el partido de hoy “no se ha merecido” ganar y salvarse. ”Ha faltado química, no ha habido feeling ni con los compañeros ni con el entrenador”, afirmó Rabaseda, quién acusó que “los cambios y tanta rotación ha provocado que el equipo no sea una piña” y no se haya encontrado “una manera de jugar cómoda”.

Descenso de equipos europeos

La verdad es que este año se ha dado una curiosidad en la Liga ACB. En la última jornada se consumó el descenso de dos equipos que estaban siendo importantes en la competición europea, el Hereda San Pablo Burgos y el Morabanc Andorra. Éste último la semana pasada había perdido en la final de la segunda competición europea con el Tenerife.

Por este motivo, estos dos equipos se merecen volver a la máxima competición del baloncesto español, y tras un año en el “infierno” volver a la Liga ACB el próximo año.