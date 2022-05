Sanidad ofrece cinco millones para abrir los quirófanos por las tardes y reducir la lista de espera este año en Castilla y León

La Consejería de Sanidad se propone reducir las listas de espera quirúrgica mediante la apertura de los quirófanos por las tardes, para lo que recurre a las ‘peonadas’ o horas extraordinarias fuera de la jornada habitual, que se ofrecen de forma voluntaria al personal de medicina y enfermería. Esta medida, según los cálculos de este departamento, supondrá un desembolso de cinco millones de euros este año.

Así lo recoge el borrador de la orden que la Consejería de Sanidad presentó hoy a las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial. Ésta es la propuesta del departamento de Alejandro Vázquez para cumplir con el objetivo de reducir la espera para ser operado en la Comunidad, tras el aumento de la lista como consecuencia de las suspensiones derivadas de la pandemia del COVID-19.

De esta forma, Sanidad ofrece a los sindicatos respaldar esta medida extraordinaria, en respuesta a las consecuencias de la crisis del coronavirus en los hospitales, con el fin de que los profesionales de forma voluntaria acepten la “permanencia” y “disponibilidad” hasta el 31 de diciembre de este año.

Los importantes máximos por cada tarde completa será de 320,4 euros por parte de licenciados especialistas y de 213,2 euros, en el caso de la enfermería. Además, se abonará en concepto de productividad, sin que sea posible su prorrateo por periodos inferiores a cuatro horas y sin que se genere ningún derecho a otro tipo de compensación.

Las sesiones que se realicen en horario de tarde no computarán dentro de la jornada ordinaria establecida, si bien dicho horario se considerará al efecto de no superar la duración máxima de 48 horas semanales de trabajo efectivo, respetándose el régimen de descansos establecidos por la normativa vigente. No obstante, Sanidad no eximirá de la realización de la jornada ordinaria al día siguiente si éste es laborable.

Esta medida, de acuerdo al plan diseñado por Sanidad, se aplicará en primer lugar si existe disponibilidad de recursos -quirófanos, camas, equipos o personal- para atender la actividad adicional, y en función del número de pacientes en lista de espera programada, con prioridad para las patologías más numerosas, pacientes con mayor tiempo de espera y enfermos cuyas patologías están amparadas por el Real Decreto de tiempos máximos.

Con ello, la Consejería de Sanidad espera alcanzar en la segunda mitad del año el objetivo fijado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien reclamó un plan “contundente” y “eficaz” para disminuir al menos la demora media en 21 días en un plazo de seis meses. En el primer trimestre de este año se situó en 144 días, con un total de 42.574 pacientes en espera para pasar por quirófano.

Evaluación trimestral

Cada gerencia periférica propondrá a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización el número y tipo de procedimientos quirúrgicos a realizar y el objetivo a alcanzar en seis meses por cada tipología de procedimientos, teniendo en cuenta la tasa de inclusión y la optimización de los recursos durante la jornada ordinaria y complementaria de cada servicio.

Las propuestas priorizarán las patologías más numerosas, pacientes con mayor tiempo de espera y enfermos con patologías no demorables. Además, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización llevará a cabo una evaluación trimestral del cumplimiento de los términos de lo autorizado y el resto de los requisitos.

Para ello, se analizará que el número de pacientes en lista de espera refleje, el último día de cada mes, una reducción, como mínimo, igual al número de pacientes intervenidos durante ese mes en el plan de autoconcertación, tanto para ese servicio como para el total de la lista quirúrgica del hospital.

Además, se tendrá en cuenta el número de intervenciones quirúrgicas realizadas mensualmente y el rendimiento en tiempo de los quirófanos asignados y que la actividad, en número y rendimiento, no sea inferior a la del periodo prepandemia en cada servicio y en el conjunto del hospital.

Finalmente, la Consejería de Sanidad indica que cuando la evaluación, tanto en la reducción lista de espera, como en el desempeño óptimo de los recursos propios, fuera negativa, se producirá la suspensión de la participación en el plan de autoconcertación durante el segundo trimestre.